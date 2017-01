PSPV y PP, enfrentados por Sant Antoni

El Partido Popular de Genovés lamenta que el Ayuntamiento no haya apoyado este año a la Asiociación d'Amics dels Cavalls de la localidad en la celebración de la fiesta de Sant Antoni, denunciando además que desde el equipo de gobierno se haya decidido suspender su colaboración aduciendo, según dicen «en palabras del alcalde», que «al pueblo no le interesa», cuando, según apuntan, la fiesta había tenido un gran impulso en los últimos 8 años, con una gran participación. El alcalde, Pere Revert, sin embargo, niega haber dado esa explicación y asegura que invitaron a la asociación a sentarse para ver cómo se organizaba, «pero hasta la fecha no se han dirigido a nosotros». Adelanta, además, que Sant Antoni se celebra este fin de semana con la recuperación de la quema de la hoguera y la bendición de animales.