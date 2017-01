Xàtiva ofrece un programa a jóvenes sin estudios para orientar su futuro

Un total de 10 jóvenes están participando en Xàtiva en el programa 'Jove Oportunitat'. Se trata de una iniciativa piloto, impulsada por el Instituto Valenciano de la Juventud y financiado por la Unión Europea a través del Programa de Garantía Juvenil, que se desarrollará hasta el 2022 y que tiene como objetivo orientar a aquellos jóvenes sin estudios ni trabajo para que puedan desarrollarse en la vida profesional y también personal, según ha explicado la concejala de Juventud del Ayuntamiento setabense, Lena Baraza.

Baraza ha apuntado que Xàtiva es uno de los 19 municipios elegidos para esta experiencia y el segundo de ellos en el que se han iniciado los diferentes talleres de orientación, después de Chiva, y en el mismo también pueden participar jóvenes de otros municipios, entre 16 y 21 años, que no trabajan ni tienen ninguna titulación superior, bachiller o formación profesional o que han abandonado prematuramente los estudios. Ya se ha iniciado el primero de los talleres, de dos meses de duración, y en él están participando diez jóvenes de los doce que pueden hacerlo.

«Son jóvenes que no han podido tener la oportunidad de continuar los estudios, a veces por la situación que han podido vivir en su privada, ya sea por el entorno, o por alguna situación emocional que hayan podido sufrir», ha explicado la concejala de Juventud, quien ha insistido en que «el objetivo es dar una motivación y orientación a los jóvenes para que puedan tener una vida normalizada con una profesión y una posibilidad de independizarse. Desde la concejalía de Juventud queremos que todo el mundo tenga la oportunidad de desarrollarse», ha asegurado.

Por su parte, la educadora del Programa, Berta Fabra, ha explicado que los talleres tienen un enfoque individualista y personalista para orientarlos y ayudarles a conseguir autoestima y a volver a formarse de cara al mundo laboral. «Es una educación basada en valores, responsabilidad y la tolerancia y se trata de una labor didáctica muy práctica, sin teoría, después del cuál no tendrán un título académico, pero se trata de que se activen y esta formación pueda despertar en ellos las ganas de continuar formándose», ha apuntado.

El programa está organizado en diversos módulos. Uno de convivencia, en el que han pasado 48 horas juntos; otro de proyecto de vida, en el que se trabaja la fortaleza mental, la independencia y la responsabilidad, ayudar en el contexto familiar, así como s a gestionar su tiempo libre y darles las estrategias para que sepan enfrentarse al cambio y el último módulo es el proyecto profesional, en el que se pretende descubrir en qué quieren trabajar, qué pueden hacer y darles las herramientas necesarias para poder llegar ahí.

José Tormo, uno de los jóvenes participantes, manifiesta estar contento con esta oportunidad, porque su objetivo es conseguir trabajo y tener las herramientas para hacerlo, porque dejó de estudiar porque no le gustaba y este taller «me da una oportunidad de no estar en casa o en la calle sin hacer nada y me dará confianza para saber desenvolverme en el mundo laboral».

Además, en coordinación con la entidad local, la Conselleria de Educación y con el Servef, el Ivaj seleccionará a los y las jóvenes participantes, que deberán estar inscritos en el 'Sistema Nacional de Garantía Juvenil'.

Tras el paso por el taller, el Ivaj, expedirá un certificado de asistencia. Además, cada joven va a visitar varias 'Empresas de Acogida' en estancias muy breves (de una a tres jornadas), conviviendo con profesionales de sectores distintos. El objetivo es que el joven adquiera una visión global del mercado laboral, desde el que realizar, de manera fundada, la opción personal por una vía profesional u otra.