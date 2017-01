La programación cultural de Canals hasta mayo incluye teatro para todos y cine

La comedia, la música y la danza completan el programa cultural teatral hasta el mes de mayo, tanto para adultos como infantil, del Centro Cultural Calixte III.

La programación se inicia el 3 de febrero con la obra 'Lluvia', de Cactus Teatre, que cuenta con la participación de la canalina Paula Llorens en el texto y en la dirección.

'Two ladies or not two ladies' será la siguiente representación, el día 31 de marzo. Se trata de un cabaret tragicómico, lleno de humor y ternura de Cashalada Teatre. El programa para adultos se cierra con 'El sopar dels idiotes'.

Por su parte, el teatro infantil se mezcla con el escolar entre semana, ofreciendo dos obras de teatro, 'el fabuloso viaje de Christian Andersen' y 'Gulliver'.

La oferta para los más pequeños se completa con 'Liliput', el próximo domingo, día 29. Las artes escénicas volverán en el mes de abril, el día 4, con 'Els banyistes' y el musical 'Abracadabra' de Ballet Òpera d'Ontinyent, el 23 de mayo

Respecto a los precios, la entrada para los menores será de 3 euros, con la posibilidad de adquirir abonos para 4 sesiones por 8 euros y para 8 representaciones por 15 euros. En el caso de los adultos será de 7 euros, con la opción de abonos de 4 sesiones a 20 euros.

El teatro se complementará con las proyecciones cinematográficas de los domingos por la tarde, también dirigido al público infantil, con filmes como 'La leyenda de Tarzán', 'Peter y el dragón' o 'Mascotas'.