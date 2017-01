UGT denuncia el pliego para la contratación del servicio de limpieza de Sueca

El Ayuntamiento de Sueca ha sacado a licitación la contratación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria, con un pliego de condiciones que desde el consistorio se considera «responde y tiene en cuenta la alta sensibilidad sobre el tema social y salarial de los trabajadores», pero que desde el sindicato UGT, induce a los trabajadores «a tener unas condiciones de trabajo congeladas durante los seis años de vigencia de la contrata».

Es por ello que desde este sindicato solicitan al Ayuntamiento suecano que revise dicho pliego y que modifique «las ilegalidades» que considera que contiene.

Entre las ilegalidades que UGT dice que existe, menciona «la intrusión que el Ayuntamiento hace en competencias de otras administraciones al atreverse a regular cuestiones como el ejercicio al derecho de huelga, otorgándose la facultad de fijar los servicios mínimos». Así como exigir a la actual empresa que realiza el servicio, FCC, la remisión de las nóminas personales de los trabajadores «saltándose la Ley de Protección de Datos».

También observan una contradicción en uno de los criterios de adjudicación, «por un lado en la puntuación de mejoras de las ofertas se puntúa con cinco puntos la actualización y mejora de salarios, pero por otro no se actualizan precios durante la vigencia del contrato».

Desde el Ayuntamiento, concretamente desde la concejalía de Medio Ambiente, aseguran que «de ninguna de las maneras se incumple ningún tipo de legislación» y advierten que «acusar al Ayuntamiento de incumplir la ley puede tener consecuencias, máxime cuando ha habido una reunión con los representantes de los trabajadores para explicarles y responder las preguntas y dudas que tenían sobre dicho pliego».

La concejala del área, Isabel Jiménez, recuerda que la congelación salarial es fruto de un acuerdo previo firmado entre los trabajadores y la empresa en el año 2013, por lo que el Ayuntamiento, insiste, no tiene parte ni ninguna potestad sobre ese tema. «En caso de que la nueva empresa adjudicataria quiera hacerse cargo de esa reivindicación salarial de los trabajadores no habría ningún problema, pero si no quiere hacerse cargo de esa reivindicación, porque lo considera ajeno, el problema continuará siendo una cuestión entre los trabajadores y la empresa porque es un aspecto que está fuera de este contrato», explica.

Cabe recordar que entre las condiciones que se establece en el pliego para la concesión del servicio está la subrogación de los trabajadores que actualmente están contratados por FCC.

Desde la concejalía se insiste en que las cláusulas sociales que se incluyen en el contrato que ha salido a licitación «son de las más punteras que se han hecho en nuestro territorio porque se otorgarán hasta tres puntos adicionales a las empresas que se comprometan a incorporar en su plantilla, bien por la necesidad de personal eventual, bien para cubrir las contrataciones que resulten necesarias, a personas en situación de riesgo y/o exclusión del mercado laboral; personas receptoras de rentas activas de inserción o de salario social, jóvenes menores de 25 años sin estudios, mujeres víctimas de violencia o inmigrantes.