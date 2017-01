Aldavero no está solo en quimera

Pedro Aldavero no es el único que aspira a disparar con pólvora de rey. El Ayuntamiento de la semihermanada localidad de Vila-real casi ha duplicado los gastos de mantenimiento de las instalaciones deportivas en los cinco años de mandato de José Benlloch. Y más que los encarecerá porque está en tratos con el Consell para acondicionar las antiguas instalaciones de Aquaesport en el supuesto de que la Generalitat aporta 35.000 de los 80.000 euros anuales que cuesta alquilarlas. Con ésta, más las dos del centro de tecnificación construido por el ejecutivo autonómico siendo conseller el villarrealenese Alejandro Font de Mora, serán tres las piscinas cubiertas con que cuenta esta ciudad de La Plana de 51.000 habitantes.

La cuestión es no privarse de nada. El Ayuntamiento de Medio Cudeyo (7.482 habitantes), en Cantabria, va tener que gastarse a toda prisa 39.570 euros en reparar una piscina cuyos pilares de madera amenazaban ruina. La pileta de Colindres, no lejos de allí, se inauguró este fin de semana. Colindres cuenta con 8.272 habitantes; es decir 41.728 menos del mercado potencial que precisa atender una instalación de estas características para ser rentable. Carencia que no ha frenado al Gobierno de Cantanbria, uno de los mejor financiados de España.

Otro artista que se muestra prendado por la muralla de Xàtiva. La preocupación por la posible alteración de la rinconada de la Penya Roja entre Sant Onofre el Vell y las murallas de Levante de Xàtiva se extiende. A los documentos gráficos aportados por LAS PROVINCIAS sobre cómo la belleza de ese paraje lleva siglos -cinco, por lo menos- impresionando a diferentes artistas, desde el Mestre de Borbotó y Anton van den Wyngaerde (siglo XVI) a Jean Victor Adam (XIX), alguien ha echado un cuarto a espadas poniendo en circulación una copia del cuadro en plumilla que realizó Rafael Blasco Epifanio. Un artista setabense que vive en la ciudad de Valencia y ha expuesto en Madrid obra obras tanto en lienzo como en cartulina.