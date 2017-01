El temporal devora las playas

Lluvias torrenciales, ola de frío y, ahora, temporal en el mar. En tan sólo un mes la Ribera ha sufrido todas estas inclemencias meteorológicas que han dejado graves daños materiales en muchos municipios. Los más afectados, sobre todo, tras las fuertes rachas de viento de los últimos días han sido los municipios costeros, como Sueca y Cullera.

En el caso de Cullera, la ciudad ha sufrido el temporal marítimo más fuerte de los últimos 15 años. Las consecuencias son visibles en sus playas, o mejor dicho, en la falta de éstas. Y es que el mar ha engullido la arena de la costa. Las zonas más afectadas han sido la del Marenyet y l'Estany donde la fuerza de las olas ha dejado importantes daños no solo en las playas sino en viviendas y restaurantes.

Uno de ellos ha sido el restaurante El Cordobés, en primera línea de mar, que ha sufrido la virulencia del mar. «Tan sólo una ola ha arrancado casi todos los ventanales», explica Ana Belén Colom, hija de los propietarios de este emblemático establecimiento de Cullera. Y es que el domingo por la mañana toda la familia acudió al local, que se encontraba cerrado por vacaciones, para comprobar si el temporal había causado daños.

«Vimos que sólo se había caído una de las ventanas y había algo de agua dentro», relata Ana Belén. Así que apuntalaron el ventanal para evitar más daños. Minutos después de acabar esta tarea, una ola de varios metros de altura chocó contra el restaurante. «Arrancó de cuajo el resto de ventanales, lanzó el mármol del alféizar a varios metros y los pilones de hormigón y se llenó de agua todo el comedor más de tres palmos», recuerda la propietaria.

Por suerte, no se tuvieron que lamentar daños personales pero sí son muy cuantiosos los materiales que siguen siendo visibles dos días después. «Es un desastre, volvíamos para empezar a prepararlo todo para abrir y ahora no podemos hacer nada ya que tardarán en reponer todas las ventanas», lamenta la joven. En estos momentos es muy complicado cuantificar los daños, pero recuerdan que tras los destrozos de 2001, más fuertes que los actuales, tuvieron que invertir más de 14 millones de pesetas para volver a reabrir. Ahora suponen que la cantidad no será tan elevada pero aún así «todos los ventanales se tienen que reponer y que los hagan a medida», señalan desde el establecimiento.

Los propietarios de este restaurante no son los únicos que se afanan en limpiar para intentar recuperar todo lo perdido. El temporal que ha afectado el fin de semana a la costa Mediterránea también ha causado desperfectos en viviendas que se encuentran en primera línea del mar.

El Marenyet ha sido la zona donde el mar más se ha cebado. La suciedad que el río Júcar depositó hace unas semanas en el mar tras la crecido, ahora el Mediterráneo lo ha devuelto a tierra y en muchos casos a estas viviendas más cercanas que amanecían llenas de cañas y troncos y con daños por el oleaje.

«Se nos ha vuelto a inundar el garaje y la bomba se ha estropeado y no puede sacar el agua. La parte baja está llena de suciedad ya que las olas entraban por todos lados», explica una vecina del edificio El Marenyet. Cuando comenzaban a recuperarse del pasado temporal, el mar ha vuelto a causar estragos en esta parte del litoral de Cullera. «En diciembre se rompieron las vallas y otra bomba», apunta Elvira que vive en este edificio costero todo el año.

Los desperfectos son tan graves que el Ayuntamiento ha activado un dispositivo especial para restablecer cuanto antes la normalidad en las zonas de la localidad afectadas por el temporal marítimo.

El consistorio ha priorizado dentro de sus acciones la limpieza de las zonas de viviendas para facilitar el acceso a los vecinos, especialmente en el Marenyet, l'Estany y el Brosquil, según ha explicado el primer edil de Cullera, Jordi Mayor.

La menor incidencia de la lluvia permitió en la mañana de ayer que los servicios municipales empezaran a trabajar con ese objetivo de retirar los deshechos que se acumulan en caminos, como el de la Torre del Marenyet, y en esta pedanía.

Debido a la entrada del mar dentro de las calles, continuaban caminos cortados ya que se encontraban inundados y podía ser peligroso atravesarlos con los vehículos.

El Mediterráneo ha ganado terreno en esta zona y ha hecho desaparecer algunas playas, especialmente la del Marenyet. La fuerza del oleaje ha dañado parte de las aceras y ha roto lavapiés y pasarelas. El mar ha penetrado hasta el interior de esta pedanía arrastrando el mobiliario de playa, piedras e incluso hasta una barca (patinete) que ha aparecido en las inmediaciones de la Torre del Marenyet.

Otra de las playas que ha sufrido las consecuencias de este último temporal ha sido la de l'Estany. Además de perder gran parte de la arena, se ha llenado de rocas que ha arrastrado el mar por lo que el acceso es más difícil.

Pese a que en la mañana de ayer la lluvia apenas hizo acto de presencia, muchas calles continuaban anegadas en esta parte sur de Cullera ya que se trata de agua salada estancada ya que el domingo el mar corrió por las calles como si fuera un río. En la parte norte tampoco se han librado de las consecuencias de este temporal. En la zona del Dosel hay dunas destrozadas.

Las cañas vuelven a ser un problema añadido. Si Cullera ya retiró hace unas semanas más de 400 camiones con suciedad acumulada en sus playas tras el temporal de diciembre, esta vez la situación vuelve a repetirse con más intensidad porque las cañas han penetrado hasta el interior de las viviendas.

Desde principios de la década pasada no se registraba un temporal de esta magnitud y ahora el consistorio espera una respuesta rápida por parte de las Administraciones superiores ya que «estamos ante una situación excepcional que requiere de ayudas excepcionales», ha concluido Mayor.

Los municipios todavía no han recibido las ayudas autonómicas ni provinciales por lo que están actuando con fondos propios para solventar los problemas más urgentes. Y el tiempo no está dándoles ni un respiro ya que sufren un temporal tras otro.