El temporal agudiza la crisis de Jardines

Muy bien no debieron revisarse los plátanos de la Alameda de Xàtiva en evitación de cualquier contratiempo en la feria de 2015. Una carcomida rama del ejemplar situado en la esquina del Jaime I con Portal del Lleó se desplomó a las 18:45 del domingo, año y medio después de la inspección general a la que fueron sometidos 450 árboles calificados de monumentales de la ciudad. El segmento desprendido era tan grande y pesado que derribó total o parcialmente los dos báculos de la iluminación ferial situados frente a la Casa de la Ciutat y una guirnalda navideña que aún no había sido retirada. No hubo que lamentar desgracias personales porque ese tramo estaba cerrado al tránsito rodado como todos los fines de semana y el mal tiempo reinante disuadía a los paseantes. El alcalde fue testigo del percance y levantó el testimonio gráfico que les ofrecemos en esta misma página. La media de edad de los plátanos del paseo ronda los 120 años. Pero también es obligado consignar que la subordinación de la concejala de Parques y Jardines Pilar Gimeno al criterio de los técnicos de su departamento es contemplada en el gobierno local con preocupación desde hace meses.

Acierto y penitencia para Angulo. El temporal de lluvia y viento que sufrió la Comunitat Valenciana la semana pasada pilló a la concejala de Servicios Sociales Xelo Angulo con la lección bien aprendida. Antes de que se le muriera otro indigente en una cueva como si Xàtiva fuera el Sacromonte movilizó a la Policía Local, habilitó un centro de acogida en la calle En Gay -cabe suponer que distinto a la Casa de los Pelejero, con desprendimientos desde hace meses- e hizo un llamamiento a la población para que no dudaran en informar de cualquier eventualidad. Luego la borrasca impartió un poco de justicia poética inundando sus recién remodeladas dependencias. Así que nada hay que objetar por ese lado.

Contraataque inadecuado. Mucha sagacidad no ha demostrado el PSPV al recurrir a Wally para contraatacar a la acusación del PP de que vídeo sobre la nueva iluminación del castillo constituía una promoción encubierta del alcalde. Ciertamente Cerdà no aparece en la grabación. Pero emplear un dibujo de la célebre adivinanza de Wally -'On està Roger al vídeo promocional de Xàtiva per a Fitur?'- para desmentir al PP no pudo ser más inconveniente. Era como mentar la soga en casa del ahorcado, ya que la acusación de los conservadores no se limitaba a los 2.300 euros pagados por el video. Iba un poco más allá. Aludía a los 900 euros de dieta que la primera autoridad local había solicitado para pasar cuatro días en Madrid mientras el cartelito, que aún está expuesto en el órgano de expresión de los socialistas setabenses, se preguntaba 'On està Roger.?' La expedición municipal a Fitur la formaban, todo hay que decirlo, más personas. Aparte del alcalde Cerdà, se desplazaron a la Villa y Corte Mariola Sanchis, Jesús Félix Soler y Ana Sanhipólito.

«Un asunto político más que una necesidad» Se agradece la sinceridad con que la concejala de Educación María Amor Amorós ha dado por zanjada una parte del charco en el que ella sola se metió. La polémica del autobús universitario «ha sido más un asunto político que una necesidad real». Sin embargo le faltó añadir que tan electoralista fue crear el servicio cuando los universitarios hemos ido toda la vida a Valencia por nuestra cuenta como sustituirlo por becas. Becas cuyas bases y procedimiento de adjudicación deberán ser sumamente estrictos para que no se adjudiquen si no se precisan. Porque si no estaremos como con los mil euros por hijo de Zapatero, que los recibían por igual los Botín que los padres mileuristas.

El bullir del comercio. El hervir de la marmita donde se cuece a fuego lento el comercio setabense no cesa. En el bar Ca'n Joan, de la calle de Abú Masaifa, 1, luce desde hace días un cartel anunciando que se traspasa por jubilación de quien hasta ahora llevaba el peso del establecimiento. Asimismo, el bajo que ocupaba la peluquería Pels pèls, en Gregorio Molina, antes de trasladarse a Vicente Boix, 13, se ha convertido en una tienda de moda, K Coqueta. Hemos podido observar, por otra parte, que están adecentando el local de Gregorio Molina, 11 donde estuvo el taller Navi Coxauto. También se están llevando a cabo obras de acondicionamiento en el chaflán de Vicente Boix con Abén Azam. En este caso para un cambio de uso mucho más claro porque han retirado el mostrador de la carnicería Alicia, que cambió de nombre antes de cerrar definitivamente.

La prohibición es recurrible. Aviso a navegantes. La justicia ha admitido a trámite los dos recursos contencioso-administrativos presentados por sendas peñas de las localidad de Xirivella y Godella contra la decisión de sus respectivos ayuntamientos de prohibir festejos taurinos en sus correspondientes municipios. Los recurrentes se aclaman a la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que recuerda que la tauromaquia es patrimonio cultural inmaterial del pueblo español. Condición que le otorgan dos leyes nacionales, la 18/2013, que regula la tauromaquia como patrimonio cultural ; y la 10/2015, de salvaguarda del patrimonio cultural inmaterial. Aún se llevarán un susto los antitaurinos en el poder local.

Empapelada estaría Ibáñez. A la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Canals María Celia Ibáñez Belda se le amontonan las noticias contrarias a la más sonada de sus iniciativas, el concurso de pintadas. La fiscalía de Tarragona ha abierto de oficio diligencias de investigación para determinar la identidad del autor o autores de las cuatro pintadas realizadas las pasadas fiestas en el baluarte de Sant Antoni. Con anterioridad a esta salvajada perpetrada en la muralla romana de la antigua Tarraco, se abrieron otras diligencias por las mamarrachadas aparecidas a principios de 2015 en un acueducto del siglo XVIII, un monumento protegido y catalogado como bien cultural, cuya limpieza costó un total de 3.800 euros.

Requena se lo explicará. Alguien con autoridad debería convencer a la señora Ibáñez Belda de que la Administración está para educar, no para asilvestrar a las criaturas. El problema es que su jefe de filas de filas en Gent de Canals y primer teniente de alcalde, es Ricardo Requena, que no Cardona. Y Requena, que para más inri es maestro, es quien está preparando un maratón zombie. Y, claro, cómo va a ver mal él pintarrajear paredes si para potenciar la economía local (sic) y entretener a la muchachada no se le ha ocurrido nada mejor que instarlos a disfrazarse de muertos vivientes y cruzar la noche de cualquier manera.