Algemesí entrega sus galardones de honor a García Ferrís y a los Maristas

El Teatro Municipal ha acogido el acto de entrega de los Galardones de Honor, que este año han reconocido la trayectoria de Juan Ramón García Ferrís y del colegio Marista 'Nuestra Señora de la Salud', que este año conmemora sus cien años de existencia.

A propuesta de los colectivos, asociaciones y otras entidades, el Ayuntamiento de Algemesí ha otorgado el galardón de honor de la Ciudad de Algemesí, a título individual, a Juan Ramón García Ferrís, por su trayectoria como impulsor de el deporte en el ámbito local, que se ha manifestado en todo lo que ha conseguido con su dedicación, como es el caso de la creación del Club de Atletismo, la coordinación del deporte escolar, la cofundación del Racing Fútbol Algemesí o la implicación en la construcción del polideportivo municipal. Es por todo ello por lo que, según estos colectivos, le hace merecedor de esta distinción al demostrar «la labor altruista que ha llevado a cabo a favor del deporte y de la creación de hábitos saludables entre los jóvenes»

El premiado agradecía el galardón y manifestaba que «es un reconocimiento muy especial al trabajo que he desarrollando a lo largo de más de 30 años, haciendo deporte al servicio de los vecinos de nuestra ciudad. Durante todos estos años han tenido momentos muy buenos y menos buenos, muchas competiciones, muchas anécdotas y muchas personas que se han cruzado en mi camino. Pero, sobre todo, mucha ilusión y mucha pasión, que eso es lo que he intentado transmitir durante todos estos años y son los principales motivos que me ha movido en mi día a día».

Por otra parte, el colegio Marista 'Nuestra Señora de la Salud' ha recibido el galardón de honor de la Ciudad a título colectivo al cumplirse cien años de su presencia y servicio al pueblo de Algemesí. Un reconocimiento otorgado por su labor educativa y de cohesión social fomentando conocimientos y valores en el alumnado, colaborando en la actividad cultural a través de las asociaciones que crecen en su seno y que abarcan múltiples ámbitos, como la solidaridad, cuidado de las tradiciones, práctica del deporte y la participación social activa. El director del centro, Pedro Sánchez de León, destacó que «después de 100 años de presencia marista en Algemesí, los maristas de hoy seguimos creyendo en los ideales que movieron a los primeros. Y no es sólo mi opinión. Es el sentir del corazón de la Familia Marista, nuestra atrevida manera de ser. No es que nuestra misión en Algemesí haya sido impecable desde el inicio, sino que hemos demostrado la capacidad de cambiar caminando».

Por su parte, la alcaldesa de Algemesí, Marta Trenzano, destacó la figura de García Ferrís, apuntando que «tenemos un ejemplo de una vida dedicada a ayudar a los demás a practicar deportes». Y respecto al galardón para el colegio Maristas, aseguró que «más que un colegio, es una institución, una forma de ver la vida y la formación que va más allá del aprendizaje académico», puesto que «alrededor del centro orbitan numerosos movimientos culturales, deportivo y sociales»

El evento, sin embargo, no ha estado exento de críticas. Desde el Partido Popular se critica «la falta de protocolo» y lamentan que «la alcaldesa y equipo de gobierno no hayan estado a la altura de este acto tan entrañable y solemne».

Además de la suspensión de la procesión por la lluvia, lamentan también la falta de organización, puesto que, según explica el grupo municipal popular, «a la llegada al Teatro Municipal de todos los concejales y galardonados había una sensación de confusión por la colocación, ya que no había nadie para recibirlos, además de que en el cronograma figuraba el nombre de un galardonado años atrás, criticando también la falta de puntualidad de la alcaldesa.