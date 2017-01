El Santa Bárbara de Benifaió, sin clase por problemas con el sistema eléctrico

Los alumnos del CEIP Santa Bárbara de Benifaió no pudieron acudir a clase en la jornada de ayer viernes ante la decisión tomada por el centro educativo y el Ayuntamiento de Benifaió tras los numerosos fallos en el sistema eléctrico que presenta el centro y la ausencia de un sistema de calefacción «que hacía saltar constantemente la electricidad en la jornada de ayer en los pabellones de primaria», destaca la directora del CEIP Santa Bárbara Adriana Aparici.

En la mañana de ayer tuvo lugar una reunión urgente entre la alcaldesa Marta Ortiz, la edil de Educación Bibiana Piles, la directora y parte del profesorado. Tanto desde el Consistorio como desde la dirección del centro han exigido en diversas ocasiones «la solución urgente e inmediata a este grave problema».

Desde el centro han trasladado al Consistorio que la temperatura en las aulas rondó el jueves los 10 grados, «una situación que es insostenible» ante la situación de frío polar. Este problema se agrava aún más con el obsoleto aislamiento de las instalaciones con unas ventanas y puertas muy deterioradas.

La alcaldesa ha informado en la reunión que «nos unimos, como no podía ser de otra manera, a las reivindicaciones de padres y alumnos, ya que esta situación, cuya solución no depende de nosotros, está trasladada desde el Consistorio nada más llegamos al gobierno y en diferentes reuniones mantenidas».

Ortiz ha destacado que, desde el Consistorio, «estamos dispuestos a invertir en una nueva calefacción, como ya se ha hecho en este mismo centro en las aulas de infantil el pasado año, pero aquí el problema de raíz está en la instalación eléctrica, que no soporta la colocación de nuevos radiadores». Si esto no se soluciona por parte de la Conselleria, «nosotros no podemos avanzar ni invertir», añade Ortiz.

La alcaldesa habló ayer con el director territorial de Educación, Luis Santiago Estañan, tras insistir en la jornada de ayer en la grave situación del centro «y me ha comunicado que están estudiando la redacción del proyecto de instalación y son conocedores de primera mano de esta problemática, por lo que esperan en breve tener una valoración económica». Ortiz manifiesta que los pasos que se han de seguir por parte de la Dirección Territorial de Educación «se han de agilizar, no podemos tener así a nuestros alumnos».