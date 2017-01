Los sindicatos denuncian la reducción de personal en el departamento de salud

El sindicato comarcal de Sanidad y Sectores Sociosanitarios de La Ribera de Comisiones Obreras denuncia la continua reducción de personal en el departamento de Salud de La Ribera, así como de servicios, como la atención sanitaria en rehabilitación en Carcaixent a sólo cuatro días.

Según explican, la atención a los pacientes de rehabilitación en Carcaixent se realiza desde octubre del año 2009 en el Centro de día Mare de Déu de LaSalut durante todos los días de la semana, de lunes a viernes y consideran «que no hay justificación alguna para disminuir en un día la atención a la población que necesita rehabilitación».

CC.OO también denuncia la precariedad de los contratos y la gran movilidad del personal de la UTE, lo que, a su entender, «impide la continuidad en la calidad del servicio». Insiste en que la situación es especialmente grave cuando los cambios afectan a personal médico o de enfermería, dado que «dificulta el correcto seguimiento de los pacientes, sobre todo en atención primaria» y pone como ejemplo casos como los que actualmente se están dando en centros como los de Benifaió, l'Alcúdia y Massalavés, donde se han cambiado a los médicos de familia «sin ningún criterio objetivo y sin preguntar a los pacientes ni a los profesionales, sólo porque lo considera la dirección».

En este mismo sentido, apuntan además el caso de Llaurí, cuyo médico titular ha estado de vacaciones y no ha sido sustituido todos los días. «Sólo ha habido consulta algunos días y no durante toda la jornada laboral». Así como la falta de pediatras en general en todos los departamentos de la Ribera y, en concreto, en el Centro de Salud de Alginet, donde desde el mes de junio y hasta noviembre del año pasado las ausencias de los dos pediatras que hay en plantilla en este centro sólo han sido cubiertas la mitad de los días laborales. «No ha habido planificación de los días, ni continuidad de la asistencia y desde hace unas semanas sólo están acudiendo pediatras del Hospital de la Ribera a realizar las consultas por las tardes y cada tarde un pediatra diferente», apuntan, subrayando que «CC.OO considera que las sustituciones del personal que trabaja y que son recursos únicos, como sucede en todos los consultorios del departamento de La Ribera, tienen que ser sustituidos al 100% para no mermar la calidad asistencial a la población».

Por otra parte, desde este sindicato también expresan su oposición a que se reduzca el personal médico de Urgencias en el Hospital de Alzira. «Ya se han ido reduciendo los facultativos de Urgencias en los puntos de atención continuada del departamento, en los centros de salud y ahora que se estamos en el inicio de la epidemia estacional de la gripe, repuntan las Urgencias, en vez de reforzar la plantilla, quieren cambiarlos de puesto de trabajo», explican.

CC.OO considera que la empresa que gestiona el Departamento de La Ribera, «no puede tener como único objetivo ganar dinero, también tiene que tener en cuenta la prestación sanitaria que se ofrece, en qué condiciones y con cuánto personal». Además, demanda la contratación de más personal, así como el impulso de medidas de prevención y promoción de la salud con criterios de equidad, basados en la evidencia y con garantías de transparencia para el cumplimento de la Cartera de Servicios .