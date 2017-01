El Síndic de Greuges vuelve a recomendar a Cultura y Xàtiva que actúen en el castillo

El SíSndic de Greuges ha vuelto a recomendar tanto a la Conselleria de Cultura de la Generalitat de Valencia y al Ayuntamiento de Xàtiva a que, dentro de su respectivo ámbito competencial, se adopten las medidas necesarias para la realización de las obras de reparación, rehabilitación, conservación, consolidación y subsanación de desperfectos y otras irregularidades en el castillo de Xàtiva y en el BIC denominado 'Solar de la antigua ciudad de Xàtiva', tras la denuncia presentada en diciembre de 2014 por la Asociación Círculo por la Defensa y Difusión del Patrimonio Cultural. Dicha Asociación reiteraba su queja ante el Síndic, tras pasar más de un año sin que ninguna administración haya realizado ninguna de las recomendaciones dictadas por el defensor. El presidente de dicha Asociación, César Guardeño, explica en su escrito de queja que «después de casi 23 meses, no hay excusa para no haber actuado, pudiéndose haber retirado, por poner un ejemplo, la antena repetidor que se encuentra dentro del monumento histórico o los tubos de riego que pasan entre las almenas. Para estas actuaciones no se necesita tanto tiempo, sólo voluntad y no la vemos».