El Inter RC Alzira B de rugby arrasa al Barbarians (5-76) en un amistoso a la espera de la liga

El Inter RC Alzira B no juega en competición oficial desde el 4 de diciembre. El calendario liguero ha dispuesto que no vuelva a jugar hasta el próximo día 21, fecha en la que recibirá en su feudo de Alzira al CAU Valencia C. Por ello el pasado sábado se desplazaron a Vinaroz a jugar un amistoso ante el club local Barbarians Taus y donde los interistas alzireños se impusieron por un esclarecedor 5 a 76. El Barbarians milita como el Inter Alzira B en la 3ª Territorial pero en el grupo Norte.

El primer equipo interista, el Inter RC Cullera A, ha jugado ya competición liguera en Primera Territorial. Recibía en su feudo al CR San Roque que llegaba como tercero. Finalmente el Inter Cullera lograba imponerse a los visitantes por 31 a 12, victoria que les sitúa en el ecuador de la tabla con 33 puntos. Por su parte, el Inter S-18 venció al CD Universidad de Alicante (5-54), el S-12 perdió ante el CR San Roque (55-10) y el S-10 cayó ante el Abelles Negro (45-10).