La cochinilla se ceba con las chumberas

La plaga de cochinillas del carmín que azota desde hace cinco años a las chumberas de todo el Mediterráneo ha llegado a La Costera. En concreto está diezmando los ejemplares existentes en la Costa del Castell, las murallas de Levante y la solana. Los causantes de esta calamidad son dos insectos de la misma familia, el dactylopius coccus y el opuntiae. Una especie totalmente inofensivo para el hombre de cuyo cuerpo se extrae un apreciado colorante. El contagio se detecta por la presencia de una suerte de algodón en las pencas. El origen de la plaga está aún por determinar pues mientras unas teorías apuntan al descenso de la población de insectívoros que mantenía a raya la población de cochinillas, no falta quien lo achaca a la ruptura del equilibrio entre la cochinilla y la chumbera al dejarse de recolectar los higos chumbos. La chumbera o nopal es una planta invasora originaria de América cuya expansión en lugares como la ladera sur del castillo de Sagunto está siendo combatida por la misma Administración.

Teruel no las quiere; Saetabis, sí.

Decenas de coches se concentraron ante la parroquia de la Fuenfresca de la ciudad de Teruel para protestar por la instalación de una antena de telefonía en sus dependencias. En cambio, no parece molestarle a nadie la que colocó el Ayuntamiento de Xàtiva en el Bellveret. Encontrarse sobre un BIC, como es la muralla que cerraba la acrópolis setabense, le trae sin cuidado a los vecinos y a la oposición. Otro gallo cantaría si le pudieran atribuir la superchería esa de que son malas para la salud. Y eso que más cerca del colegio Taquígrafo Martí no puede estar. Pero como no la ves si no eres turista.

Valencia y Tarragona versus Canals. A diferencia de la concejala de Cultura de Canals, Celia Ibáñez Belda, que fomenta las pintadas callejeras mediante concursos nada edificantes, su colega de Valencia, Glòria Tello, tuvo que hacer una llamada al civismo días atrás ante la proliferación de grafitis en el Cap i Casal. Tello admitió que la limpieza de este tipo de mamarrachadas le costó al Ayuntamiento 18.000 euros en 2016. Lo peor, sin embargo, fue que los vándalos del aerosol no respetaron ni los monumentos más señeros de la ciudad. La Lonja, las torres de Quart y de Serrano, los cincos puentes históricos, la fachada del Museo de la Ciudad, las seis esculturas de los jardines del Real y las de Monforte, amén de las del doctor Gómez Ferrer y la de Teodoro Llorente, fueron pintarrajeados.

No es el único atropello reciente que debería hacer reflexionar al ejecutivo de Canals. El Ayuntamiento de Tarragona ha tenido que encomendar a unos restauradores la limpieza de la pintada realizada en el Baluard de Sant Antoni ya que la morfología de los sillares de este tramo de la muralla romana desaconsejaba el empleo de agua o arena a presión.

El concepto de sano de Cardona. Una concejala 'perolera', la de Cultura, fomenta el emborronamiento de bienes muebles e inmuebles. Y otro, el de Juventud, Ricardo Cardona, cosas aún peores. Porque ya me dirán cómo espera el señor edil que los jóvenes que participen en la gincana 'Las Zombie Day' aguanten toda la noche despiertos si no es metiéndose en el cuerpo lo que no deben. La ocurrencia comenzará la noche del sábado 8 de abril y terminará en la madrugada del domingo 9 cuando los muchachos hayan superado las más de 15 pruebas a las que serán sometidos en locales públicos y privados. Lo sarcástico del caso es que el primer teniente de alcalde aseguró al presentar esta barbaridad que era una «manera sana de pasar el fin de semana». En su condición de responsable también de Promoción Socioeconómica, Cardona afirmó estar convencido de que «el acontecimiento generará una gran riqueza a la economía local». Absteniéndose prudentemente de aclarar si se refería a la economía emergida o sumergida.

'Sobrevivir toda la noche'. Es lo que tiene la modernez. Por su lado se somete a consulta la celebración de festejos taurinos -referéndum en el que sólo participó el 10% de los canalenses mayores de 16 años con derecho a voto-, no vaya a ser que sufran los animalillos o se produzca una desgracia, como en Xàtiva, y por otro se invita a la juventud a «sobrevivir toda la noche en diferentes locales abiertos y públicos del municipio». La muchachada, a lo que se ve, no es tropa. Y, a diferencia de a los toros de lidia, sólo hay que darle pan y circo.

De interés taurino municipal. Hablando de toros, al tripartito gobernante en Xàtiva le interesará saber que el Ayuntamiento de Lorca ha autorizado los trabajos de reparación de la plaza de toros de Sutullena, cerrada desde los terremotos de 2011. Los titulares del monumento van a invertir más de medio millón de euros en la primera fase de la rehabilitación. El coso de Sutullena, situado en el centro de Lorca, data de 1892 y está incluido en el catálogo de bienes protegidos. La edificación original constaba de dos alturas, a la que más tarde se le añadió una tercera, con cubierta de teja.

Otro PSOE promueve los toros. Por otra parte, a la corporación, en general, y al alcalde Cerdà, en particular, les interesará saber que la regidora de Cultura de Almassora Isladis Falcó (PSOE) ha organizado las III Jornades del Bou. Una completa semana de actos taurinos que se celebrará a finales de mes y en cuyo programa figura una exposición de fotos de Francisco Cano 'Canito'; otra de obras de la artista Ainhoa Godoy, y una charla de las recortadoras locales Andrea Suárez y Paula López, que servirá como reconocimiento a su trayectoria y al papel de la mujer en la tauromaquia.

Enfrascados en piscinas. Pedro Aldavero no lo quiere entender, pero, a diferencia de otro tipo de instalaciones deportivas, las piscinas son un auténtico quebradero de cabeza para las administraciones que las promueven. Sirvan como muestra las noticias que han protagonizado las piletas la última semana. En Tortosa van a la greña el alcalde y el jefe de la oposición por culpa de la proyectada en esta localidad. Y en Laredo el ayuntamiento (PSOE) ha renunciado a licitar la reforma de las piscinas municipales porque confiaba en que el Gobierno de Cantabria asumiera el coste del proyecto, 1,7 millones, y el ejecutivo de M.A. Revilla únicamente ha destinado a este fin 100.000 euros. Suma con la que no tiene ni para empezar.

El hombre es el único animal que etc. Convocar un referéndum para prohibir los toros y dejar a la feria sin reina, necesidad que sólo sus promotores sentían, y luego no ser capaz de entender que lo más prudente para no pisar ningún callo es consultar antes que nada a los afectados, por la peatonalización de la plaza del Mercado o por lo que sea, es grave. Pero no reunirse con los posibles perjudicados hasta después de modificar por segunda vez el proyecto realizado, y porque se les soliviantó el vecindario, denota una absoluta falta prudencia que les va a dar más de un disgusto a nuestros ediles.

Amor espera a la cigüeña. La directora del Centro Ocupación La Costera y concejal de Educación María Amor Amorós está a punto de dar a luz. Si todo va como está previsto, su hija de 13 años tendrá un hermano antes de que acabe febrero. Un niño cuyo nombre ya está decidido: Bernat, como san Bernardo de Claraval, artífice, entre otras cosas, de la expansión del canto gregoriano y del estilo gótico por Europa a caballo de la ramificación de la orden del Císter. Por fortuna para ella, el crío no se lo traerá el bus universitario que tantos disgustos le ha dado cuando más tranquila necesitaba estar.

Una estación completa. Los usuarios del tren están de enhorabuena. Desde el lunes vuelve a funcionar, con renovados bríos y no es una frase hecha, El Quiosquet de l'Estació. Un despacho de prensa, material para estudiantes y recuerdos de Xàtiva gestionado en esta ocasión con tanto entrega que su arrendatario está dispuesto a realizar reparto domiciliario a quien lo solicite.