Más piscinas que hacen agua

Sume y siga, concejal de Deportes Pedro Aldavero. El Ayuntamiento de Vila-real, localidad en trance de hermanarse con Xàtiva por aquello de que ambas sufrieron tropelías del mismo bando en la Guerra de Sucesión, acaba de gastarse 22.500 euros en los trabajos de reparación de la playa de la piscina para evitar que la humedad se filtrara en la sala de máquinas situada en el piso inferior. El resto de la inversión lo ha consumido la mejora de los acumuladores de agua caliente y una reforma en el vestuario de las monitoras. Más cara es la puesta al día de la pileta climatizada de Badajoz. Las obras se adjudicaron por 121.000 euros sin IVA. Y tenían que realizarse en un plazo de tres meses. Pero comenzaron el 28 de julio y aún no han terminado ni se sabe cuándo terminarán dadas «las cosas imprevistas y los cambios que se han hecho en el proyecto», según ha admitido el colega pacense de Aldavero.

El extendido problema de las terrazas. El Ayuntamiento de Murcia ha tenido que hacer estas fiestas lo que hizo la corporación presidida por Alfonso Rus en su día. Enviar a funcionarios acompañados por agentes de la policía local a revisar la legalidad de nayas, cerramientos de terrazas y toldos instalados por bares y cafeterías. Memorable fue el pollo que le montó ante la misma finca del cuartel la hostelera que más estrangulaba el paso de peatones en la Alameda.

Reaparece 'l'Home Nuet'. La presencia de un exhibicionista en las inmediaciones del centro comercial Plaza Mayor ha hecho retroceder a mucha gente a los años 50 y 60. A los tiempos en que, no lejos de a aquellos andurriales próximos al Cànyoles, en el camino de Dos Molins actuaba un merodeador de estas características. Un tipejo que se les aparecía a las mujeres que residían en la Papelera de San Jorge cuando iban o volvían a pie de Xàtiva. Les daba un susto de miedo al aparecer de repente entre el ramaje exhibiendo los genitales. Y echaba a correr al menor grito. Pero que incrementaba el temor que sentían las personas que se veían en la obligación de cubrir ese trayecto a solas o a horas intempestivas. Y que no tardó en ser conocido como 'l'home nuet', en singular, aunque fueron varios los enfermos que operaron por allí en aquella época. Un "Home Nuet" que no tardó en engrosar el universo terrorífico local junto a personajes imaginados, como "l'home del sac" y "el saginer"; libres de toda sospecha como "el pellero de Canals", e históricos como el moro Mussa.