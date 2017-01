Xàtiva concede una beca de formación para jóvenes

xàtiva. El Ayuntamiento de Xàtiva concederá una beca de formación de la modalidad 'Post', dentro del programa de la Diputación de Valencia 'La Dipu et beca'.

El objetivo primordial de dicha beca es la formación en el ámbito local de jóvenes postgraduados y técnicos superiores de ciclos formativos de grado superior, mediante la aplicación práctica de los conocimientos adquiridos a lo largo de su formación y en le marco de un proyecto innovador elaborado por esta entidad.

En este sentido y a fin de beneficiar a los jóvenes, el Ayuntamiento de Xàtiva se ha adherido al programa de la Diputación en la modalidad 'Post', vinculada al proyecto 'Jove Activa't: Xarxa de corresponsals juvenils'.

La beca está dotada con un importe de 1.000 euros brutos mensuales y está financiada al cien por cien por la institución provincial, con una duración de 6 meses.

Para poder obstar a la beca se requerirá poseer vecindad administrativa en algún municipio de la provincia de Valencia, con una antigüedad mínima de un año; haber finalizado cualquiera de las enseñanzas de Grado en Pedagogía, Grado en Educación Social, Grado en Sociología, Técnico Superior en Animación Sociocultural y Turística o Técnico Superior en Integración Social; ser mayor de edad y no superar los 35 años; no estar desempeñando actividad laboral regular o no padecer enfermedad o discapacidad que impida el cumplimento de las obligaciones inherentes a la concesión y el normal desarrollo de las prácticas profesionales, entre otras.

El plazo de presentación de solicitudes serán desde el 12 hasta el 19 de enero de 2017. La inscripción podrá realizarse únicamente de manera telemática, a través de la web municipal en el enlace http://xativa.sedelectronica.es.