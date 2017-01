El PSPV deberá elegir secretario de Organización

El concejal de Cultura y Patrimonio Cultural del Ayuntamiento de Xàtiva Jordi Estellés ha manifestado su deseo de dejar la secretaría de organización del PSPV-PSOE setabense por exceso de trabajo. La renuncia de Estellés Carrasco al cargo orgánico que desempeña en la actualidad obligará a recomponer la ejecutiva. Una dirección en la que Josep Estellés ocupa la presidencia y en la que cinco de sus once secretarías están en manos de concejales, incluyendo al alcalde, Roger Cerdà, que es el secretario general.

Edil con aspiraciones autonómicas. La concejal de Bienestar Social Xelo Angulo y el presidente de la Generalitat Ximo Puig mantuvieron un reunión semanas atrás en el castillo. La cita recuerda el encuentro en la misma cumbre, aunque unos metros más abajo, en Mont Sant, que tuvieron la entonces concejal Marián Soro y el a la sazón titular del Consell Eduardo Zaplana. Los mentideros de la Casa de la Ciutat, sin embargo, no se ponen de acuerdo sobre si fue Angulo la que solicitó la entrevista para comunicarle a Puig su disposición ocupar un cargo de responsabilidad autonómica o fue Puig el que se la pidió para sopesar si puede contar con ella para una futura remodelación del Consell. Desde que llegaron al poder local y regional, respectivamente, ambos políticos han coincidido en diversos actos oficiales celebrados en Xàtiva, dada la frecuencia con que Angulo ejerce de ángel custodio del alcalde Cerdà.

Reparación de goteras. Los propietarios del edificio de los antiguos grandes almacenes Perelló Junior, de Montcada con Sant Francesc, están procediendo a reparar las goteras detectadas en el interior del inmueble a raíz de las últimas lluvias. La pena es que no hayan aprovechado esta oportuna intervención en la cubierta de la manzana para retirar los hierros y cacharros acumulados en la terraza.

Los bancos no arreglan sus inmuebles. Los que no se animan a reparar los inmuebles que poseen en el casco antiguo son los bancos. Ni el propietario del edificio paredaño con la Casa de la Juventud ha arreglado el tejado cuyas filtraciones obligaron hace años a apuntalar la última planta del caserón que albergó en su día Radio Játiva, estado en el que permanece incomprensiblemente desde entonces. Ni el que posee los inmuebles abrazados por un andamio volado en la calle Fuente Alós se ha dignado a retirar el armatoste que lleva lustros tentando la ley de la gravedad. Menos mal que el actual Gobierno se propuso enmendarle la plana al anterior, que si no, sólo Dios sabe lo que podía pasado en esta transitada callejuela.

La sombra de la nariz es alargada. La tradicional broma infantil del 'Home dels nassos', ya que no es una leyenda, está bastante más extendida de lo que pensábamos los 'socarrats'. Por lo que hemos podido comprobar, son muchos los lugares donde ayuntamientos o entidades han echado mano de este personaje de ficción para engrandecer la celebración del fin de año. El desfile del Home dels Nassos forma parte de la programación navideña de Càlig (Castellón). En Tarragona se pasea en carroza desde la calle Mayor hasta el parque infantil navideño, ataviado con un coloreado vestido y repartiendo caramelos. No lleva barba, a diferencia del 'Home dels Nassos' de Reus, que la luce de chivo, y concluye el pasacalle en el balcón de la casa consistorial. El de Lérida recorre el eje comercial desde hace 30 años gracias a una iniciativa de un grupo cultural y además de por la narizota llama la atención porque lleva bigote, como el del municipio de Agramunt, donde fueron unos niños los que lo fabricaron hace cinco años y la colla de cabezudos la que se ocupa de montar la cabalgata. Mollerussa y Borges Blanques completan los pueblos donde hemos detectado que se escenifique esta costumbre.

Cena con hotel de fondo. La campaña de captación de apoyos emprendida por el industrial Vicente Quilis para su proyecto de museo en las murallas de Levante no cesa. O al menos así se interpreta en ambientes contrarios al proyecto que el dueño de Inelcom y del hotel Mont Sant pretende realizar en el entorno de la fortaleza. A la cena que se celebró tras la última actuación de Raimon en Valencia asistieron, además del empresario y de la mujer del cantante, Annalissa Corti; el titular del Consell, Ximo Puig; el de las Cortes, Enric Morera; el concejal de Cultura y Patrimonio setabense, Jordi Estellés; y el exsecretario general del PSPV y corredor de comercio Joan I. Pla. Sobra decir que Raimon y Annalisa conocieron a Quilis Moscardó como clientes de Mont Sant, hospedería donde se alojan en sus visitas a Xàtiva y en aquellas ocasiones en las que el intérprete ha actuado en localidades próximas a su patria chica.

Coalición antiproyecto. Los partidarios de preservar la integridad de aquella rinconada están sopesando la conveniencia de convocar una reunión de disidentes del PSPV y de Compromís, a cuyo frente estaría la portavoz, Cristina Suñer, para coordinar actuaciones tendentes a impedir que la Administración autorice las obras.

La impresionante perspectiva que ofrece la alcazaba desde el Este lleva siglos cautivando a escritores y artistas. Al litógrafo francés Victor Adam (siglo XIX) recientemente mencionado en estas páginas cabe añadir al Mestre de Borbotó (siglo XVI). El pintor renacentista la representa en una predela del retablo de los Siete Gozos que se conserva en la iglesia de Sant Pere y en la que se aprecian con claridad las murallas y el castillo vistos desde el camino de Sant Antoni, santo al que está dedicada, precisamente, la tablilla.

El erudito Elías Tormo describe el atractivo del lugar en 'Las tablas de las iglesias de Játiva'. Madrid, 1912. «Todo esto se goza, como en parte alguna y se aprende en el Calvario de Játiva, en cualquier punto que se elija», afirma en la página 56. «Otro efecto: a mitad de su altura, contemplando entre los cipreses corpulentos el castillo y las complicadas, variadas, rampantes murallas que a él suben, escalándolo desde la ciudad, desde la desaparecida puerta de Cocentaina, frente a la fuente dels vintisinch chorros. Se tiene enfrente la blanca, arquitectónica mole del templo de Montsant -En una nota a pie de página rectifica y aclara que se refería a Sant Josep- y el paredón a pico que en lejanísimos tiempos sirvió de zócalo a la acrópolis setabitana. La vista -añade- es tan severa, tan majestuosa, tan grandiosa, tan digna de la popularización por fotografía que ni en Granada, por entre la Alhambra, las Torres Bermejas o la Alcazaba, hay rincón de paisaje que parezca más noble, más linajudo, más romántico». Aserto que completa con una imagen, diferente de las que tomó Carlos Sarthou o de las que plasmaron decenas de pintores.