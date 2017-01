El Olímpic comienza el año con muchos problemas para continuar invicto

Con poca cosecha de goles comenzó el año 2017 para los equipos de cabeza del grupo sexto de Tercera División. Así, los que van en lo alto de la tabla registraron dos empates a cero goles, UD Alzira-CF Orihuela, y Ontinyent CF-Novelda, mientras que el líder del grupo CD Olímpic de Xàtiva empató 1-1 en el terreno del Muro CF.

Estos resultados no alteran para nada la clasificación respecto a la que quedó en la última jornada del año 2016, el club setabense de la capital de la Costera sigue como líder en solitario del grupo con 49 puntos, el Novelda es segundo con 42 puntos el CD Castellón tercero con 41 puntos y la UD Alzira ocupa la cuarta plaza con 40 puntos en su casillero.

El único beneficiado de la jornada ha sido el Villarreal C, que, al lograr la victoria en su desplazamiento a Torrevieja por 1-2, se empareja a puntos con la UD Alzira, aunque por gol average los de la capital de la Ribera Alta van por delante, y además, también supera al Ontinyent aunque con los mismos puntos.

El encuentro que enfrentó en el Luis Suñer Picó a alcireños y oriolanos fue un partido de los denominados muy físicos. Los dos equipos se entregaron totalmente durante los 90 minutos de juego por tratar de imponerse al rival pero nadie lo logró con suficiencia para poder decantar el choque a su favor.

En ambas escuadras privó más el mantener su portería cero que buscar la verticalidad de cara al marco contrario. El centro del campo fue una lucha de colosos por hacerse con el dominio del balón, lo que, a falta de ocasiones de gol claras, propició que los pocos aficionados que se dieron cita en el coliseo alcireño se mantuvieran en vilo todo el partido y no se aburrieran. Con todo, una jugada clara pudo cambiar el signo del encuentro, ya que a falta de pocos minutos para el final en un lance en el área alicantina Ferran fue objeto de falta pudiéndose señalar penalti a favor de los Dani Ponz, pero su intento de continuar con el balón y no caer en el momento preciso, propició que la caída posterior del jugador alcudiano la interpretase al colegiado como engaño y le mostrase la segunda tarjeta amarilla, quedando la UD Alzira con inferioridad numérica en los momentos que ejercía más presión sobre la portería del Orihuela, con lo que, al final, el cero a cero no se movió del marcador. En el Clariano se vio más de lo mismo, dos equipos con mucho en juego y por delante la norma obligada de, si no puedes ganar, por lo menos no pierdas.

Un punto para cada equipo y a continuar en la lucha por las plazas de promoción de ascenso, la Liga aún tiene mucha cuerda y hasta el rabo todo es toro.

Por su parte, el CD Olímpic de Xàtiva arrancó un punto de manera agónica en el campo del Muro. Los alicantinos se habían adelantado en la primera parte en el marcador y el equipo de Jero López tuvo que sufrir hasta el minuto 90 para lograr el empate definitivo y mantener su condición de equipo invicto tras 21 jornadas disputadas.

La próxima jornada vuelve a presentarse como muy atractiva por los choques cruzados entre los equipos de la parte alta de la clasificación. En el campo Murta de Xàtiva el CD Olímpic se enfrentará a la UD Alzira, todo un derbi intercomarcal en que las aficiones de los dos equipos volverán a vivir la carga de tensión que siempre ha habido en estos enfrentamientos. El Novelda recibe al CD Castellón y el Ontinyent a priori lo tiene más fácil al repetir de local ante el Segorbe.

En el grupo tercero de Preferente el año nuevo ha llegado cargado de buenos deseos para la UE l'Alcúdia, ya que los discípulos de Roberto Granero se impusieron 2-0 al Alcoyano B y junto con el carbón que recibió la UE Gandia en su visita al Contestano perdiendo 2-0, los de la Ribera Alta se vuelven a poner al frente del grupo y refuerzan su objetivo de pelear por el ascenso a Tercera División.

La UD Benigànim y el Portuarios empataron a cero goles , la UD Canals respiró un poco al vencer 1-0 al CD Llosa, la UD Tavernes y el CE Xàbia se repartieron los puntos al finalizar 1-1, el mismo resultado de 1-1 se dio en el choque entre la UD Oliva y la UE Atzeneta, la UD Carcaixent sigue a lo suyo, venció 1-0 al Atlètic d'Alginet y cada vez asegura más la permanencia, el CD Dénia volvió a sacar los colores al UD Castellonense y le ganó 2-0, mientras que el Calpe se impuso con claridad al Pego por 2-0.