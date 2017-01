García Terol se rebeló contra el enchufismo

La discreción con que Joan Josep García hizo mutis por el foro año y medio después de convertirse en concejal del Ayuntamiento de Xàtiva por Compromís no nos ha impedido conocer el motivo real de su dimisión. En un gesto que le honra, aunque le habría honrado más que lo hubiera explicado con pelos y detalles en rueda de prensa, García Terol presentó la baja como responsable de una delegación tan estratégica como la de Régimen Interior, Recursos Humanos y Conservatorio decepcionado y harto de las presiones que recibía para colocar a tal o a cual persona. Así lo ha reconocido a los integrantes de su círculo más íntimo.

La prueba del 9 de Penadés. Habrá que estar atento por tanto a la capacidad de aguante de su sustituta desde el 28 de noviembre Empar Penadés Estrela. Si se hace querer es que no cumple con su obligación de velar por el bien común y si le hacen el vacío o se granjea enemistades es que está ganándose el sueldo, sea éste el que fuere. Joanjo Gª, mártir de la lucha contra el enchufismo, le dejó el listón muy alto. Por de pronto Penadés empieza el año con «13 procedimientos de empleo público» en marcha. Truco del almendruco que el vecindario debería rechazar de plano porque, por lo general, son puestos de trabajo innecesarios y lo único que se consigue con esta maniobra de prestidigitación es que el sueldo de un parado no lo abone una Administración sino otra. En cambio el dinero sale del mismo sitio: de los impuestos del contribuyente.

Medidas de feria para el belén. El éxito del belén gigante ha desbordado al Ayuntamiento de Xàtiva. No es que el que segundo día de Navidad, lunes, el castillo estuviera cerrado y numerosísimos turistas se quedaran sin poder visitarlo. Es que la ciudad era toda ella un caos circulatorio. ¿Qué tenían que hacer los conductores si ni doña Mariola Sanchis del Valle, delegada de Seguridad, Transportes y Turismo, ni el nuevo intendente de la policía local Antonio Collado tuvieron la prudencia de poner los medios necesarios para acoger a una avalancha de vehículos superior a la de muchos días de feria? Dar vueltas sin querer por las calles buscando dónde aparcar. Así que algo más que el belén habrá que montar a partir de ahora: aparcamientos alternativos, dispositivo de control del tránsito, etc. E invertir en el monumento. Si la corporación no quiere que decaiga la afluencia de curiosos, tendrá que dotar una partida presupuestaria suficiente, aumentar el número de figuras e ir introduciendo novedades de año en año. Compensar, compensa mucho más que otras celebraciones. Y morir de éxito es del género tonto.

Inconvenientes hasta en el verbo. Lo ocurrido en una olvidada cueva durante las lluvias torrenciales sufridas por Xàtiva entre los días 17 y 20 de los corrientes debería haber aconsejado a las autoridades no volver a hablar de servicios sociales durante lo que queda de mandato. Pero no ha sido así para pasmo de quienes nos hemos cuidado de no mezclar las inversiones suntuarias llevadas a cabo por ponente, Xelo Angulo, con las desgracias. Angulo apostó el día 21 por «superar un modelo en que la acción social se activaba para paliar las situaciones de emergencia» y actuar evitando que «se llegue a esos estados de emergencia». Mientras que el alcalde Cerdà celebraba, el día 24, en una entrevista concedida a L'Informador, que por fin este año habían podido aplicar sus políticas en «defensa de aquellas personas que lo están pasando peor», incrementando las partidas destinadas a Bienestar Social. Tres días después un transeúnte rompía los escaparates de dos establecimientos para «dormir caliente esta noche».

Estellés no es Marià. Ocioso es añadir que ni en la Costa se habría disputado un prueba del ciclocross, ni se habría colocado un poste repleto de antenas parabólicas, ni se habrían vendido bancales, ni por supuesto se permitiría soñar siquiera con construir en las inmediaciones de las murallas de Levante si el concejal de Cultura fuera Mariano González Baldoví en vez de Jordi Estellés y en la dirección general de Cultura estuviera el arquitecto setabense Ricardo Sicluna Lletget, jefe del servicio de patrimonio arquitectónico y medioambiental. A Sicluna, precisamente, le costó el cargo la denuncia que formuló hace más de 30 años una serie publicada por LAS PROVINCIAS sobre el deplorable estado en el que se encontraba la riqueza monumental setabense.