La Asamblea contra la planta de residuos animales se disuelve al cumplir su objetivo

La Assamblea Veïnal Contra la Planta de Residus Animals de la Vall d'Albaida ha anunciado en rueda de prensa su disolución. Consideran que su misión ha terminado puesto que han conseguido su objetivo que no es otro que la paralización de la construcción de la planta de residuos animales que se pretendía ubciar en el término municipal de la Pobla del Duc. Los portavoces de dicha Asamblea apuntaron que han querido mantener la cautela hasta confirmar que la sentencia dictada el pasado mes de noviembre por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia, en la que anulaba la Declaración de Interés Comunitario (DIC) y la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) que la Conselleria de Medio Ambiente concedió en 2013 a la empresa Sig Renovables, SL para la construcción de la misma, es firme. Algo que acaba de acreditarse ante la finalización del plazo para que la empresa presentara recurso, cosa que no ha hecho. «Estamos satisfechos con el trabajo realizado para que no se construya la planta y, por tanto es motivo de alegría nuestra disolución», han manifestado desde la asamblea que lleva años realizando protestas contra esta instalación.