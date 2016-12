El PSPV exige explicaciones a Evarist Aznar por su implicación en el 'caso Taula'

La citación a declarar hoy como investigado en la pieza del caso Taula de Evarist Aznar, alcalde de La Llosa de Ranes y diputado provincial por el Partido Popular, ha llevado a la Comisión Ejecutiva del PSPV-PSOE La Costera-La Canal a acordar en la reunión de la permanente expresar su «malestar» por los «constantes casos de procesos judiciales que salpican a los cargos del Partido Popular en la comarca». En este sentido, la dirección comarcal socialista recuerda que el caso de Aznar viene a sumarse a una lista encabezada por el ex alcalde de Xàtiva y ex presidente del PP provincial, Alfonso Rus, y en la que también figuran otros nombres como el de Emilio Llopis o Marcos Benavent, ambos vinculados a la órbita del ex presidente de la Diputación de Valencia.

El primer edil de la Llosa figura como investigado en la pieza separada que aborda el caso de los llamados 'zombies', aquellos cargos y asesores que presuntamente cobraban de empresas públicas sin acudir a su puesto de trabajo. Según la citación recibida, Evarist Aznar deberá comparecer hoy para declarar sobre estos hechos ante el titular del Juzgado de Instrucción número 18. No obstante, la permanente de la Ejecutiva del PSPV-PSOE de La Costera-La Canal considera que el todavía alcalde popular no debería limitarse a declarar ante el juez sino que, «en virtud del cargo público que ocupa, debería salir a dar explicaciones públicas».

En opinión del secretario general de los socialistas de la comarca, Xavi Simón, «el pueblo de La Llosa de Ranes no se merece estar en boca de todos por presuntos casos de corrupción mientras su alcalde mantiene el más absoluto silencio y esconde la cabeza». Un silencio que lleva en última instancia a los socialistas a preguntarse «por qué el PP no aplica con sus investigados las líneas rojas que ellos mismo se autoimpusieron bajo la dirección de Alberto Fabra». «Estamos hablando de un cargo público, alcalde y diputado, que está inmerso en una causa penal, por lo que ellos son los primeros que deberían exigir responsabilidades o, cuanto menos, explicaciones, pues es lo mínimo que se merece la ciudadanía», concluyen.

LAS PROVINCIAS se puso en contacto ayer con el alcalde de la Llosa de Ranes, quien manifestó que prefería dar explicaciones después de su declaración judicial.