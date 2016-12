El Olímpic, como el Real Madrid

El año 2016 acaba y es momento de realizar los correspondientes balances también en lo deportivo. El Olímpic de Xàtiva no puede cerrar este periodo con buen sabor de boca general porque el descenso de categoría lo marca todo. La pasada temporada en la Segunda División B concluyó de mala manera con la bajada a la Tercera División. Pero si algo caracteriza, o ha de hacerlo al menos, a un club luchador, es su capacidad para sobreponerse. Y de momento el conjunto representativo de la capital de la Costera lo está haciendo con creces y demuestra que se ha adaptado más que bien a sus nuevos rivales.

Cuando se ha cumplido la primera mitad de la competición en el grupo sexto de la Tercera División, un grupo, no hay que olvidarlo, con equipos históricos como la UD Alzira o el CD Castellón entre otros muchos, las cifras del Olímpic apenas encuentran parangón en las cuatro primeras categorías de todo el balompié español.

Los hombres de Jero López presentan una hoja de servicios impecable. Tras 20 partidos jugados hasta el momento, no conocen lo que es la derrota. Catorce victorias y seis empates forman su currículum hasta el momento. Para encontrar un líder invicto hay que ir nada menos que hasta la Primera División, donde el Real Madrid suma once victorias y cuatro igualadas. Sólo otros dos conjuntos del fútbol español, el Langreo en el grupo segundo de Tercera, y el Peña Deportiva, en el undécimo de la misma categoría, no han sufrido derrota alguna tampoco, pero con el matiz de que ninguno de los dos ocupan el liderato de sus respectivos grupos al acumular seis y siete empates respectivamente.

Pero en lo que los setabenses no encuentran rival alguno es en la capacidad de defensa de la portería propia. Sólo en seis ocasiones el guardameta Paco se ha visto superado, muy lejos de los catorce goles recibidos por Keylor Navas en el Real Madrid.

De este modo, el año 2017, a la espera de resolver el encuentro bien encarrilado (1-0) que quedó suspendido por la lluvia contra el Castellón, comenzará fuerte para los de la Murta. Hasta su estadio se desplazará en breve el pujante conjunto de la UD Alzira de Dani Ponz. Desde el club blaugrana de la Ribera se confía en poder romper la racha local. Es un partido que ambas aficiones tienen marcado en rojo en sus calendarios. No habrá que esperar mucho, ya que se disputará el fin de semana del 14 y 15 de enero, en lo que será la segunda jornada del nuevo año, pues la competición volverá el fin de semana inmediatamente anterior.

De momento, y a la espera de la llegada del nuevo año, el Olímpic de Xàtiva se tomará las uvas con la mente puesta en volver a su sitio: la Segunda B.