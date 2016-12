Neus Quiñonero quiere volver a lo más alto

guadassuar. Neus Quiñonero, una de las promesas del atletismo español, quiere volver a estar entre las mejores. Tras un paréntesis a causa de los estudios y de alguna lesión, la joven de Guadassuar decidió emprender hace algunos meses la aventura estadounidense compaginando estudios y entrenamientos en la Universidad de Maryland Eastern Shore, en la costa Este. Ahora, disfruta de unas vacaciones en la Ribera. Sus padres, quien hace algunos años fueron reticentes a que cruzara el charco, y su hermana menor, disfrutan ahora de unas semanas con ella. «Me han dicho que se les ha hecho muy largo. A mí no tanto», explica. Es consciente también de que en las fechas navideñas también deberá calzarse las zapatillas y entrenar, y para ello ha programado algunas sesiones en altura para seguir mejorando donde combinará rodajes con series.

Con 21 años de edad, y estudiando tercero de Psicología, Quiñonero lleva bastante tiempo siendo noticia por sus logros deportivos. En una prueba tan competitiva y complicada como los 800 metros lisos ha sido campeona de España juvenil y ha estado entre las mejores también en la modalidad de cross. Pertenece al Playas de Castellón y confiesa que su ídolo deportivo es precisamente su entrenador, el mediofondista valenciano José Antonio Redolat.

La joven decidió probar suerte en la UMES, como es conocida su universidad, por ser un centro en el que ya conocía a algún alumno que le ayudó a adaptarse más rápidamente. Allí, en la primera división del atletismo de la NCAA trata de volver a su mejor nivel. En el horizonte, aunque reconoce que es un objetivo complicado, está el europeo sub-23 que se disputará el próximo mes de julio en Polonia. «Todavía es algo pronto. Piden de mínima 2 minutos y 5 segundos y mi mejor marca personal es 2' 10''. Quiero ver si al menos rebajo mi marca y me acerco algo a ese objetivo», explica. El hecho de competir contra grandes atletas en Estados Unidos puede hacer que dé lo máximo de sí misma y quién sabe si pueda acercarse a ese crono.

Pese a que su aterrizaje en Estados Unidos no fue el ideal, «las maletas llegaron reventadas, digamos que no las trataron muy bien», ya se ha asentado y confía en acabar sus estudios. Cuando regrese de nuevo a la UMES, tras concluir con el campo a través, seguirá con la temporada de pista cubierta para continuar, a partir de marzo, con las competiciones al aire libre. Su objetivo es poder conseguir los mejores resultados para su universidad y ya lo ha hecho en el cross siendo apenas una recién llegada a una nueva competición y a un estilo de vida diferente: décima en su conferencia, aportó su esfuerzo para que su equipo lograra la segunda plaza en la clasificación por conjuntos.

«Aunque hubiera conseguido títulos en España, mis entrenadores de allí no me conocían y me los he tenido que ir ganando poco a poco», relata.

Respecto a la vida estadounidense, reconoce que ha mejorado con el inglés aunque el acento y las conversaciones que mantienen sus compañeros entre ellos «siguen siendo difíciles de seguir a veces».

Ahora, confía en poder seguir mejorando y ser noticia de nuevo por sus éxitos atléticos como lo ha venido siendo en muchas ocasiones en los últimos años.