Joan Ignasi Pla ronda a Roger Cerdà

En medios socialistas de Xàtiva existe una cierta preocupación por el papel que pueda estar desempañando en el entorno municipal el exsecretario general del PSPV Joan Ignasi Pla, empleado ahora en el Instituto Imedes, SL, mercantil creada hace siete años por JA Tomás Carpi, M. Ramos y E. Navarro para prestar servicios a la Administración. Pla, a quien se le atribuye una importante participación en los acontecimientos que desembocaron en la decisión adoptada finalmente por el titular de la Diputación, Jorge Rodríguez, de disolver la antigua Imelsa, podría estar intentando convencer al alcalde Cerdà de la calidad de los trabajos que desarrolla su empresa en el campo asistencial, así como de la bondad del museo que proyecta el empresario Vicente Quilis.

El museo de Vicente Quilis. Como el lector recordará, el propietario de Inelcom y del hotel Mont Sant acaricia desde hace años la idea de construir un museo en los terrenos que adquirió entre Sant Onofre el Vell y las murallas de Levante para reforzar las instalaciones hoteleras de la falda del castillo con el atractivo de la importante colección de arte contemporáneo que posee en los alrededores de Madrid. Inelcom Arte ocupa en la actualidad 3.000 metros cuadrados en las instalaciones donde se encuentra el centro de investigación y desarrollo de la compañía tecnológica fundada en 1980. En el PSPV local, en cambio, no falta quien opina que lo que debería hacer el equipo de Roger Cerdà es ofrecerle, a cambio de no edificar un paraje tan hermoso, el convento de Sant Domènec y los metros que quedan por construir por encima o por debajo del nivel de tierra.

Bolardo abatido. El bolardo de protección del lector óptico de matrículas de vehículos de residentes en el caso antiguo de la ciudad situado en la desembocadura de Sant Francesc con la plaza de la Bassa está medio arrancado como consecuencia de un fuerte impacto. El que peligra ahora, por tanto, de no repararlo con rapidez, es el mismo lector. Y es que ambos están en un sitio que se las trae. Especialmente los días de mercado.

Una suerte esquiva. Xàtiva ha resultado poco agraciada en el sorteo de lotería de Navidad. 12 euros por papeleta en la falla de Gregorio Molina-Padre Claret; 24 en la cofradía del Santo Sepulcro y poco más. Como no caiga algo en el del Niño la ciudad pasará otro año en blanco por lo que a premios se refiere.

Codere se lo piensa. Hablando de juegos de azar. Toda la prisa que Codere Apuestas Valencia SA se dio en convertir el antiguo restaurante El Rincón, que más recientemente fue Antica Pizza, en un local de apuestas o por lo menos en colocar el cartelón de Apuestas Codere y pintar la fachada con los colores de la marca, se ha convertido después en quietud. Por las razones que fuere, nada se ha vuelto a saber en Xàtiva de esta empresa que cotiza en Bolsa y cuenta con casinos en numerosas ciudades de España y de América. El establecimiento de Reina, 6 permanece cerrado.

Estrella fugaz. El caso de Bambinos, la tienda de ropa infantil y de premamá sita en Dos Molins, 5 fue distinto. Abrió en abril con toda la ilusión del mundo de su promotora, en mayo organizó un concurso de fotos, en junio ofreció rebajas y en diciembre ya había cerrado.

Rebrotan fuentes olvidadas. Los 376 litros de agua caídos sobre Xàtiva en lo que va de mes, 671 en lo que va de año, aparte de alguna que otra desgracia, han permitido que vuelvan a manar fuentes que se secaron hace años, como la de la Cirera, en el camino del Portet, en la sierra de Vernissa, o una aún menos conocida por encontrarse en un lugar de difícil acceso: la situada en la entrada al claustro de Sant Domènec.

Piscina sin estudio de viabilidad. La que se ha formado en Vinaroz a propósito del lugar donde instalar la piscina municipal tampoco hará entrar en razón a la corporación setabense acerca de la conveniencia o no de ponerse a competir con la iniciativa privada. Y eso que es de nota porque, en vista de que los ediles no se ponían de acuerdo acerca de cuál de los dos posibles emplazamientos que se manejan, la ciudad deportiva y un punto más céntrico, es el más indicado para construirla, el pleno municipal decidió esperar a recibir todos los informes al respecto, para, acto seguido, convocar a las fuerzas vivas de la localidad y, caso de no llegar a un acuerdo, someterlo a referéndum. Lo mejor de todo es que entre los informes que no habían sido tenidos en cuenta hasta ahora por las autoridades cuando se aprobó un proyecto básico presupuestado en 2,9 millones de euros figura el estudio de viabilidad de la inversión. De donde se demuestra una vez más que lo último que sopesa la mayoría de los gestores públicos es si salen a cuenta sus ocurrencias.

Importar polémicas. No somos más modernos porque no nos entrenamos. ¿La Sociedad Coral El Micalet desata una absurda polémica organizando una réplica de una cabalgata de Reyes celebrada en Valenciana en plena guerra civil? Importemos la provocación a Xàtiva y verás qué bien. Por fortuna para todos días atrás se proyectó en el Centre Cultural Xàtiva (CCX) el documental 'Les magues de gener' sin el menor éxito de crítica y público.

Vicent Grau saca pecho. El periodista deportivo Vicent Grau, exredactor de Radio Xàtiva y de Radio Nou, tuvo que recurrir a su perfil en una red social para poner los puntos sobre las íes en la historia y recordar quién promovió la edición comarcal de Levante-EMV y quiénes formaron la primera delegación: Quique Roselló, Félix Lluch y él. Dato que olvidaron mencionar, entre otros, el con posterioridad delegado Lluís Cucarella en el especial publicado por dicho rotativo con motivo del 25 aniversario de la edición. Se da la casualidad de que Cucarella fue despedido el pasado día 22, un año y pico después de su breve paso por la dirección del rotativo de Editorial Prensa Ibérica.

Lo de aquí, allí. Numerosos vehículos estacionados en algunas de las calles del barrio de la Roqueta, de la ciudad deValencia, aparecieron la semana pasada con ejemplares de un semanario gratuito de Xàtiva en los parabrisas. Tenemos las fotos, que decía 'Interviú'.