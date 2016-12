Carcaixent reclama que se hagan las obras para no tener que desaguar la presa de Bellús

El alcalde de Carcaixent, Paco Salom, alertó de la necesidad de que se hagan las obras necesarias para no tener que desaguar el pantano de Bellús en jornadas de lluvia como las de la pasada semana. «El pantano estaba a un tercio de su capacidad y no entendíamos por qué se tenía que soltar agua. Ahora, días después, nos explicaron que era para que no se inundara la vía Xàtiva-Alcoi», relató. De este modo, Salom pidió que se realicen las obras necesarias y que, a la vez, se mantenga mejor monitorizado el río Júcar para saber su estado real: «Había tramos que no lo estaban», a la vez que reconoció que el Magro ofrecía unos datos «que no cuadraban con la realidad», por lo que pidió que se realicen las correcciones necesarias antes de un nuevo episodio.

Por otra parte, el Ayuntamiento ha intensificado los trabajos de brigada y de los servicios de limpieza municipales desde el martes para que el término de Carcaixent vuelva a la normalidad tras las intensas lluvias registradas desde el sábado.

Los principales daños registrados se encuentran en caminos rurales, donde se ha actuado de manera urgente en la retirada de desechos aportados por el río y el barro para abrirlos al tráfico. Por otra parte, el sábado, las fuertes ráfagas de viento provocaron la caída de árboles en diferentes puntos del término que causaron daños en infraestructuras urbanas, siendo los más llamativos los daños sobre el Parque Navarro Darás. Además, también se han producido daños por filtraciones en edificios históricos y otras instalaciones municipales. Una relación de daños aproximada que ya se ha transmitido a la Dirección General del Agua para que el Pleno del Consell pueda planificar la reparación.

Para poder llevar a cabo la limpieza, la Concejalía de Servicios Municipales ha movilizado, además de todos los medios propios, maquinaria pesada que, junto al trabajo de los operarios municipales de obras y Procarsa, fueron efectuando diversas tareas tanto dentro de la ciudad como en caminos rurales. Los trabajos de limpieza en el casco urbano también se han realizado de forma continuada e intensiva, dando prioridad a la limpieza de los centros escolares.

Paco Salom, alcalde de Carcaixent, explicó en el pleno municipal los detalles y consecuencias del temporal. Así destacó que, aunque en Carcaixent el nivel de riesgo no era comparable al de las localidades vecinas, sí que hubo un momento en el que se pensó que Cogullada podría verse afectada por una subida del nivel del agua.

Otro de los aspectos que destacó Paco Salom en el pleno es que la cantidad de daños es menor gracias a los trabajos de mantenimiento y limpieza del alcantarillado y los sumideros que se efectuó por parte de la brigada municipal, lo que hizo que la agua evacuara a buen ritmo a pesar de la intensidad de la lluvia. Otra de las medidas que aminoró los efectos de las precipitaciones fue la limpieza de barrancos como el de Gaianes o la Fuente de la Parra este verano por parte de los trabajadores del paro agrícola.

Finalmente, el alcalde tuvo palabras de agradecimiento para todos los cuerpos y fuerzas de seguridad y de emergencias, Policía Local, Bomberos, Guardia Civil, Guardería Rural, Brigada Municipal de Obras y Servicios, Procarsa, técnicos municipales y voluntarios de Protección Civil por el trabajo realizado.