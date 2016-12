Benimodo reducirá su deuda en 120.000 euros pese a la baja presión fiscal

El Ayuntamiento de Benimodo celebrará en la jornada de hoy un pleno ordinario en el que el equipo de gobierno que comanda Paco Teruel espera aprobar el presupuesto municipal para el próximo 2017. Las líneas que han marcado los técnicos seguirán las establecidas en los últimos años. Así, a pesar de que se mantendrá una presión fiscal baja, el consistorio logrará reducir la deuda bancaria en más de 120.000 euros, más 15.000 euros menos de déficit en intereses. Una tendencia de reducción de déficit que ha marcado el gobierno de Teruel desde que llegó al Ayuntamiento. «Mientras la deuda siga en los niveles que heredamos no podemos tener mucha maniobrabilidad en Benimodo. A pesar de ello, los vecinas y vecinos no lo van a notar y nosotros seguimos reduciendo la deuda alrededor de 100.000 euros al año apretándonos el cinturón en otros aspectos», explica el alcalde, Paco Teruel. Los valores catastrales fueron corregidos hace unos años y aunque el ayuntamiento quiere modificarlos a la baja, la legislación no se lo permitirá en los próximos cursos. Sí que se bonificaron recientemente en alrededor de un 15 % los impuestos del IBI, que este año quedarán prácticamente congelados, con unos niveles bajos si se comparan con las poblaciones vecinas de la comarca.

En el presupuesto del año pasado el Consistorio redujo en un 70 % las plusvalías municipales vinculadas a la herencia en casos de fallecimientos de familiares directos, en una tasa que también se mantendrá reducida en el presente curso. Por lo que respecta al apartado de gastos, las inversiones llegarán sometidas a las ayudas recibidas mediante los planes provinciales o en proyectos de la Conselleria, mientras el Consistorio ha destinado una importante partida a reducir la deuda. El equipo de gobierno tiene intención de invertir las aportaciones externas en la modernización de las redes de agua potable y alcantarillado y en la mejora de los caminos rurales del término agrícola.