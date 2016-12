Cullera alega contra el Plan Verde del Litoral

El pleno de Cullera aprobó por mayoría absoluta las alegaciones que el Ayuntamiento ha presentado al nuevo Plan de Acción Territorial de Infraestructura Verde del Litoral de la Comunitat Valenciana (Pativel) promovido por la Conselleria de Vivienda.

La propuesta salió adelante con los 17 votos a favor de los grupos municipales del PSPV-PSOE, el PP, Gent per Cullera (GxC) y Ciudadanos mientras que los tres concejales de Compromís optaron por abstenerse.

El concejal de Urbanismo, Juan Vicente Armengot, defendió las catorce alegaciones a un plan que considera «perjudicial para los intereses de Cullera» en los términos en los que se ha redactado.

El propio alcalde, Jordi Mayor, lamentó que el plan esté «plagado de errores» ya que llega a calificar, por ejemplo, como zonas de 'ámbito estricto de protección' el casco antiguo, con lo que se impediría realizar cualquier actuación urbanística en espacios urbanos consolidados desde hace siglos.

Mayor incidió en que el Pativel va incluso en contra del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1995 y cuestiona zonas de expansión consensuadas por todos desde hace más de dos décadas.

Armengot argumentó la postura del Grupo Municipal Socialista asegurando que la concepción actual del Pativel «conduce a un bloqueo a Cullera al frenar su crecimiento» puesto que da un plazo de cinco años para la ejecución del Manhattan con el condicionante de que si la zona no se desarrolla en ese período de tiempo, pasaría a ser recalificada como suelo no urbanizable de protección litoral.

Armengot esgrimió que aunque los Socialistas de Cullera no están de acuerdo con el actual modelo del Manhattan «consideramos que esta zona es el crecimiento natural de Cullera y su consideración como zona no urbanizable limitaría el desarrollo urbanístico del municipio en las próximas décadas».

Por otra, el edil de Urbanismo advirtió de que el Pativel actual podría causar un grave perjuicio económico a las arcas municipales al abrir la puerta a la presentación de un aluvión de demandas al consistorio si llegaran a anularse los planes urbanísticos aprobados, ya que tal y como recordó el plan carece de una memoria económica y una dotación presupuestaria que afronte los costes de sus propias previsiones.

También se ven afectados otros planes urbanísticos como el SUP PRR8, PRR9, PRR 10 y PRR 11 (Brosquil) ya que el Pativel los desclasifica como suelos no urbanizables de protección litoral al considerar que no tiene un programa de actuación aprobado o, en caso de tenerlo, que hayan transcurrido los plazos establecidos para su ejecución por causas no imputables a la Administración.

Las alegaciones también hacen referencia a la catalogación «sorprendente», apuntó Armengot, que se hace las playas del municipio ya que llega a incluir la franja litoral ya urbanizada desde el hotel Sicania hasta las torres Espacio como playa de tramo urbano con restricciones.

El responsable de la política urbanística del Gobierno municipal alertó además de que la previsión de dos plantas como máximo para uso hotelero en la franja de 500 a 1.000 metros de la costa es «insuficiente» así cómo el aprovechamiento solamente del 2 % de la parcela.

Jordi Mayor dejó claro que los socialistas «compartimos la filosofía del Pativel» porque a su juicio «viene a frenar el urbanismo desenfrenado del PP y a evitar PAIS brutales e irrealizables», pero lo que mantiene es que «no podemos consentir que se bloquee el desarrollo sostenible y natural de Cullera para siempre».

«Creo firmemente que este plan esta mal hecho y nos tendrán que hacer caso», apostilló. En ese sentido, manifestó que «iré donde haga falta a defender los intereses de mi pueblo porque antes que socialista soy de Cullera».

Postura de Compromís

Frente a estos argumentos, el portavoz de Compromís, Hugo Font, adujo que se tiene que tener en cuenta que el objetivo principal del Pativel es la preservación de los suelos de la infraestructura verde que no cuentan con un régimen de protección específico «y en este sentido el litoral es claramente un espacio crítico, de alto valor estratégico, que se encuentra amenazado por procesos de ocupación urbanística», dijo, que pueden menoscabar su importancia como activo crucial del territorio. «Y no sólo por su importancia económica, sino también por los valores ambientales y culturales que acoge», indicó.

Por último, hizo hincapié en que la postura de Compromís busca que «no sigamos siendo una ciudad dormitorio y con turismo de solo y playa, y es por eso que apoyamos el plan porque creemos que es positivo y necesario para Cullera, y porque el plan no solo defiende el valor ambiental, cultural, territorial y económico del litoral, sino porque también apoya a la actividad turística de calidad, y para que eso ocurra es necesaria la preservación y la regeneración ambiental y paisajística de los espacios ordenados por Pativel».