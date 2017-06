Román Collado, la nueva generación de héroes Román Collado, en la Feria de Julio de Valencia en 2014. / EFE Este joven de 24 años, de Benimaclet, no sólo es matador de toros, sino que es también, sospecho, la gran esperanza blanca de los toreros valencianos con presente y, sobre todo, futuro RAMÓN PALOMAR Miércoles, 14 junio 2017, 20:03

Lo primero que te suelta Román Collado cuando cruzas unas frases con él es: «Soy un chaval normal». Se quita importancia y no se da aires en unos terrenos en los cuales la vanidad congestiona ciertas almas porque las rivalidades son dagas florentinas cargadas de ponzoña. Pero Román, siendo posiblemente normal, en realidad no es tan normal. Y me explico... Este joven de 24 años, valenciano de Benimaclet, no sólo es matador de toros, sino que es también, sospecho, la gran esperanza blanca de los toreros valencianos con presente y, sobre todo, futuro. Y no, en estos tiempos donde el arte de Cúchares sufre importante acoso desde todos los flancos, francamente, no se me antoja muy normal que un tipo de tan breve edad acabe de torear dos tardes en la sacrosanta fiesta del san Isidro madrileño. Y si no ha cortado orejas ha sido porque la espada se lo ha impedido, pero Román ha dejado tras de sí un enorme sabor que le reportará contratos y bonanzas para los próximos meses. Seguro.

No es normal tampoco que entre los antepasados de Román no encontremos ni una hebra de linaje taurino. Nadie de su familia mostró querencia, más allá de una lógica curiosidad, acerca del planetario taurino. Ni siquiera un tío abuelo banderillo de dudoso parentesco encontramos en su árbol genealógico. Román Collado es matador por generación espontánea y bucear el rastro de pasión resulta un tanto misterioso. Desde luego, ya de chaval mostró nervio, hiperactividad e inclinación potente hacia las disciplinas más variadas. Se apuntaba a cualquier actividad extraescolar y por eso probó el fútbol (acabó jugando en categorías infantiles del Valencia CF), el boxeo, la equitación, el tenis, el baloncesto e incluso el ballet. Dato interesante es esto del ballet pues los matadores ejercen su danza peculiar vestidos de luces y enfundados en mallas de bailarín electrificado, y escribo esto por encontrar un nexo en su pasión taurina... De pequeño quería ser, como tantos otros niños, o bombero o torero, y al final el estoque venció a la manguera porque se impuso la cosa taurina. No tiene muy claro de dónde le viene el dulce veneno de los toros, pero cree que es por la televisión. Ver de crío esos espectáculos le cautivaba desde que tenía uso de razón y, alcanzada cierta edad, supo que necesitaba dedicarse a ese menester artístico cuyo eje principal gravita en torno a la muerte.

Hijo de un valenciano propietario de un restaurante y de una francesa, la madre se lo comentó bien clarito: «Si quieres que te apoye en los toros termina tus estudios de bachillerato». Y el joven Román apechugó con la demanda materna. La primaria la estudió en el Liceo Francés y el bachillerato lo cumplimentó en el venerable instituto Luis Vives. Y aquí irrumpe otro detalle extraordinario: conocíamos a esos toreros franceses que se españolizan por el amor al ruedo, pero el caso de Román Collado se me antoja único e inverso porque es un torero español que se nos torna afrancesado por educación y por sangre materna. Quizá, ese lado francés suyo le lleva a estar leyendo siempre algún libro, aunque, siempre modesto, apunta: «No puede decirse que soy un gran lector, pero siempre estoy con algún libro...» También mata el ocio con el kitesurf y no renuncia a las salidas nocturnas, pues las fiestecillas y sus consecuencias le fertilizan el alma y, además, está en la edad para esos esporádicos jolgorios. Un conocido aficionado, eminencia cuajada de bonhomia, me chivan que le derramó una frase antológica a Román, a quien adora. «Ten cuidado que hay que tocar pelo, pero cada pelo en su momento...», le dijo.

Con él no hay clichés: ni es supersticioso ni vive encerrado en el mundo del toro

En cualquier caso, desde luego, Román no tiene pájaros picoteando su sesera y ahora mismo anda encerrado en una finca de Guadalajara. Allí entrena duro, allí se prepara. Pero que nadie piense que pertenece a la escuela rancia de la tauromaquia, a esa tradición que obligaba a los matadores a vivir «en torero», como se dice, o sea a aislarse del mundo y permanecer obsesionado con los toros, sólo con los toros. A Román le encanta el cine y tampoco renuncia a otras actividades como acudir a exposiciones del Muvim. No presenta, asimismo, acusadas supersticiones emparentadas con la santería más o menos católica, de ahí que no viaje con esos templetes portátiles saturados por estampitas religiosas tan de los toreros de antaño. En cambio, sí confiesa rezar un poquito cuando se sumerge en el lecho, antes de dormir.

Le caracteriza el desparpajo, la naturalidad, la simpatía, el ir dejando amigos nuevos allá por donde vaya y un valor a prueba de bombas sobre el albero de la plaza. Ya en la escuela taurina de Valencia destacó por su determinación. Sabían sus maestros que llegaría a matador y, de momento, Román no les defrauda. Mantiene los pies en el suelo y la cabeza sobre los hombros. Por eso, de nuevo recurro a otra brillante frase del mismo conocido aficionado para finalizar esta página: «Roman tiene el tornillito suelto lo justo para saber lo que hace delante del toro...» En efecto, si tienes el tornillo demasiado desajustado o demasiado firme, mejor dedícate a otra disciplina artística. Román Collado tiene el tornillito suelto lo justo... Y por muchos años. Eso esperamos.