¿Quién es Francisco Vicente?

Llega con su Vespa roja, una preciosidad de moto que ha ganado algún que otro premio y con la que se mueve fácilmente por su barrio, el Carmen, lugar que ha visto crecer a varias generaciones de su familia y ahora también a su hijo, quien todavía no ha cumplido los tres años. Francisco Vicente es la cara visible de Circuito de la Moda, una asociación que nació de forma casual entre los comercios de la zona y ha logrado organizar decenas de desfiles y cástings con un gran éxito, el último en el Palacio de la Exposición el pasado mes de enero. Pero este diseñador no lo ha tenido fácil, como demuestra la minusvalía que padece por una enfermedad, y que le lleva a cojear. Se disculpa porque su hijo le ha pegado un virus y no está en plenas facultades, pero su cara se ilumina y los ojos brillan de emoción cuando habla de la asociación.

-No procede del mundo de la moda a pesar de que luego ha sido su gran vocación.

-Con doce años yo tenía claro que quería ser diseñador. Me gustaba el dibujo de cómic y ya de crío pintaba pitufos. Hice la prueba de acceso a la Escuela de Artes y Oficios pero no me llamaban y empecé delineación, una profesión con la que luego me aburría mucho. Trabajé incluso en la Ciudad Fallera, pero con 22 años volví a intentar entrar en la Artes y Oficios. A la segunda lo conseguí, por cabezón. Después de trabajar de comercial de fotomecánica o en diseño en el sector del mueble, monté mi propia empresa.

-¿Cómo llegó a crear Circuito de la Moda?

-Vino con la crisis, a raíz de una propuesta de una tienda del barrio para hacer un pequeño desfile y que pudiera convertirse en una actividad que se fuera repitiendo. Los aplausos, la emoción, el jaleo de la organización... Todo eso me enamoró y me llegó al alma. Supongo que detrás está esa vena artística que ya tenía mi abuelo, que era maquinista en un cine aquí en el Carmen. Después tuve que cerrar la empresa y me centré tanto en Circuito de la Moda que sólo quería hacer eso.

-Pero no le permite vivir de ello.

-Yo soy minusválido, cobro una pensión no contributiva y aunque mi mujer trabaja no podíamos mantenernos, porque esto es una asociación sin ánimo de lucro. Así que hace unos veinte días que vendo cupones de la ONCE en la puerta del Consum del barrio de martes a sábado. De alguna forma me tengo que ganar la vida porque no se puede chupar del bote. Tenemos que pagar una hipoteca y hay que sobrevivir y tratar de hacer las cosas bien.

-¿Cómo han sido estos primeros días?

-Es un trabajo divertido y fácil. La única pega es que en la calle hay humedad, sobre todo por las tardes, y las piernas lo notan, así que me pongo unas mallas bajo el pantalón. Mi mujer me trae el almuerzo por la mañana y hablo con las señoras. La mayoría me conocen. Quizás no sea el trabajo de mi vida pero me hace descansar un poco, no ir estresado y tener una seguridad económica. Además, me gusta el trato con el público y en mi caso es difícil buscar un trabajo de comercial, que a mí me atrae mucho, siendo minusválido.

-¿Ha sido más difícil para usted por ese motivo?

-Yo me considero un minusválido muy válido. Tengo una enfermedad degenerativa, pero he estudiado, he sido autónomo, he trabajado mucho y me siento una persona normal. Allá donde voy tengo que hacerlo bien, pero sí que es verdad que a veces me han puesto trabas. Para mí lo mejor es obviar y continuar.

-Y ha logrado muchas cosas.

-No me esperaba que un chico del Carmen como yo, a quien lo que le gusta es ir a recoger a su hijo al colegio, disfrutar con los amigos, que tiene una mujer a la que adora..., pudiera llegar a tanto. Porque con Circuito de la Moda hemos hecho historia en Valencia

-¿Le entiende su mujer?

-Se preocupa por mí, porque organizar cada evento es mucho trabajo, muchas horas, y a veces lo paso mal. Me parece que le importo (ríe).

-¿Hace planes a nivel personal?

-Nos estamos planteando tener otro hijo, quién sabe. Y qué hacer el próximo verano, o incluso el fin de semana. Para mí lo importante es pasar tiempo con mi familia y disfrutar de las pequeñas cosas.