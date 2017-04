¿Quién es Elena Regadera?

Le dicen que ha perdido el acento valenciano después de más de una década viviendo en Madrid, donde ha triunfado como estilista de moda, ahora vistiendo a los actores de una serie que se estrenará en septiembre. Pero a Elena Regadera nadie le ha regalado nada, aunque parezca ahora, cuando camina por el mercado de Colón, una de las famosas que confían en ella para posar ante la cámara. Charla tranquila mientras se toma un té, feliz de estar en su tierra, donde se reencuentra con la paz que le roba el ritmo acelerado de su trabajo diario.

-Ha vestido a Quim Gutiérrez, Candela Peña, Clara Lago… ¿Trabaja en lo que le gusta?

-Totalmente, no me imagino haciendo otra cosa. Nunca podría estar en un despacho sentada ocho horas al día, realizando siempre la misma actividad. Necesito crear, tener proyectos, estar en movimiento. Y trabajar con personas de ese nivel ha sido un lujo.

-¿Tiene algún secreto a la hora de enfrentarse a un personaje?

-Me gusta hablar antes con la persona a la que voy a vestir, ya sea un modelo, un actor o incluso alguien de la calle, porque también tengo mi faceta de ‘personal shopper’. La empatía es muy importante en este trabajo, meterse en la historia de cada uno.

-Supongo que llevaba la moda dentro desde pequeña.

-Dibujaba a todas horas en el colegio, siempre dispersa. Mi madre era profesora del mismo centro al que yo asistía, Vilavella, y sabía que yo no era como mis hermanos, mucho más metódicos. Me escondía las revistas de moda debajo de los libros y mis amigas siempre me pedían los dibujos que hacía de las profesoras mientras estaban en la pizarra.

-Entonces sí vieron sus padres ese potencial.

-Al principio no me entendieron mucho pero siempre me apoyaron incondicionalmente. Todavía recuerdo cuando me acompañaron con una maleta a Madrid, recién terminada la carrera de Diseño Industrial, con 22 años, y mi padre me dijo: «Igual dentro de unos meses vuelvo a buscarte». Llevo allí trece años.

-¿No tenía miedo?

-Sí, pero no había nada que perder. Lo peor es que tuviera que volver a casa, pero quería conocer más cosas. Y no ha sido fácil porque siendo siempre freelance he pasado momentos muy difíciles, algunos llorando porque no te llama nadie y otros trabajando doce horas al día y con un estrés brutal, que me ha quitado el sueño muchas noches. Pero a mí me compensa.

-Dio la pasada semana una charla a los alumnos de Diseño de Moda. ¿Qué les aconseja?

-Siempre les animo a que persigan sus sueños, pero que también tengan claro que hay mucho que luchar porque nadie te regala nada. Les digo que trabajen, que salgan y que conozcan mundo.

-¿Qué es para usted Valencia

-Mi casa, mi familia. Tranquilidad. Cuando llego todo el ritmo se para, es como salir del estrés y la contaminación de Madrid, que por otro lado me tiene enganchada. Vivo al lado de Sol, en el meollo de la moda, junto a las tiendas y los showrooms, y me tengo que comer el coche con patatas cada vez que tengo que aparcar (bromea).

-¿Qué le deja un trabajo tan absorbente para su vida personal?

-El fin de semana intento tener tiempo. Me gusta hacer deporte, y aunque hay picos de trabajo en los que no puedes hacer nada más, al final se trata de organizarse. Y si tienes una pareja del gremio, como es mi caso, te va a entender más, porque él se dedica a la dirección. No tengo hijos pero en el resto llevo una vida normal.

-Con siete hermanos, usted se ha criado en una familia numerosa. ¿Le gustaría repetir?

-Quiero formar una familia, aunque no sé si me dará tiempo a que sea numerosa, que tengo 34 años y me tendría que poner ya las pilas (ríe). A mis padres se lo debo todo, son maravillosos, me han inculcado el esfuerzo, el trabajo, la resistencia. Estoy muy orgullosa de ser su hija, y también lo estoy de mis hermanos, seis de ellos somos chicas, con las que tengo un chat y nos reímos muchísimo.

-Cuénteme. ¿Es cierto que los famosos tienen esa parte caprichosa que tan mala fama les da a muchos?

-Es cierto, pero porque en esta profesión somos todos muy emocionales, incluida yo, aunque al final si te ven profesional te responden bien, con algunas excepciones, claro. De todas formas soy muy discreta y no cuento nada (ríe).