¿Quién es Francisco Carles?

Espera a la puerta del museo Francisco Carles, Paco, como todos le conocen, un hombre del Cabañal, de esas personas de convicciones firmes y un arraigo tan grande por la tradición que quizás no existan palabras en el diccionario para expresar lo que siente por la Semana Santa Marinera. Puede que hace quince años se hubiera encendido un cigarro aprovechando esos minutos pero una angina de pecho le arrebató el vicio, así que ahora se ve muy en forma cuando sube las escaleras camino de su despacho, ágil, siempre activo, sin mirar el reloj si se trata de luchar por las tradiciones.

-Descríbame su vínculo con la Semana Santa Marinera.

-Mi padre fue uno de los fundadores de la Hermandad del Ecce Homo, del gremio de carniceros, y desde que nací he formado parte de la cofradía, donde hemos sido una familia muy arraigada. Y llevo cuarenta años de hermano mayor. Ya desde los años noventa quería involucrarme más y me presenté a este puesto, aunque entonces por tres o cuatro votos perdí y me aparté. Begoña Sorolla me buscó para ser vicepresidente y aquello me llevó a ocupar el cargo.

-¿Ha notado esa capacidad de liderazgo?

-Desde bien pequeño he sido un líder, pero es verdad que siempre que me he metido en algún proyecto he tenido en cuenta a las personas que están a mi lado.

-¿Heredó la profesión de su padre?

-Durante mucho tiempo estuve en el matadero, pero hace ya años que soy inspector de servicios y obras. Tuve sin embargo que buscarme otro empleo, de carnicero como él, porque con cuatro hijos necesitaba trabajar mucho.

-Pero por lo que veo nada puede competir con la Semana Santa.

-Es todo para mí. Si me la quitaran es como si dejara de vivir. Lo he mamado desde pequeño. En mi casa éramos nueve hermanos y muchos primos, y mi madre, en gloria esté, convertía su casa en el restaurante de la tía Antonia durante el Vía Crucis y cocinaba albóndigas, escabeche... Todo el mundo era bienvenido, así que para mí las Fallas son importantes pero la Semana Santa es todo. Lo he inculcado además a mis hijos y mis seis nietos, todos dentro de la cofradía. También forman parte de ella mis hermanos, así que somos una gran familia. Y aquí en la junta tengo amigos de otras hermandades con quienes he compartido correrías de pequeños.

-¿Pero no tiene otras aficiones?

-A mí no me busques en un bar jugando a las cartas, ni yendo a cazar o a pescar porque no me gusta. Y el tiempo que dedicamos a esto, no sólo yo, sino mucha más gente vinculada con las cofradías, es porque se lo quitas a la familia, a la persona que se queda en casa. En ese sentido, mi mujer me acompaña. Si he podido hacer todo lo que he hecho es gracias a ella.

-¿Le ha apoyado siempre?

-Al cien por cien. Como en su momento pasó con mi madre, en el caso de mi mujer se involucra muchísimo. Tengo nietos que son personajes bíblicos, y mi casa esos días en un descalabro, trajes aquí y allá, y ella se encarga de planchar, coser bajos… Funcionamos porque ellas nos dejan funcionar.

-Dicen que vivir en el barrio del Cabañal imprime carácter. ¿Es cierto?

-Desde luego. Nos lo dicen en las reuniones de la Diocesana, cuando nos juntamos de todas las parroquias de Valencia y reconocen que nos damos a colaborar, a ayudar, sobre todo en lo que se hace en Semana Santa.

-¿Qué actos le ponen la piel de gallina?

-Tanto en la procesión del Santo Entierro como durante el Desfile de la Resurrección me emociono muchísimo, sobre todo cuando veo delante a jóvenes y niños, pensando en nuestros mayores, con lo difícil que lo tuvieron para sacar las imágenes a la calle, los complicados momentos de la guerra, el resurgir sin medios económicos, y me gusta pensar que desde allá donde estén nos ven. Es un regalo para ellos que cada día cobre más fuerza la fiesta.

-¿Se imagina vivir en algún lugar que no sea el Marítimo?

-(Contesta rápidamente) No. Por descontado que no me sacan del pueblo, porque para mí es un pueblo. De hecho cuando vamos al centro es ir a Valencia. Tenemos una caseta en Llíria, pero esto es lo primero y de aquí no nos movemos.

-¿Qué huella le gustaría dejar en la Junta Mayor?

-Me gustaría que recordaran mi carácter, que soy buena persona, y que se acordaran de Paco el amigo, que creo que soy de todos. Y que dijeran que cuando han venido a mi casa a tocar a la puerta, les he abierto.