¿Quién es Pablo-Darío Ibáñez?

Viene Pablo-Darío Ibáñez con la intención de acabar con la imagen del criminólogo que sólo puede trabajar, como en las series de televisión, en los departamentos de investigación policial. Es cierto que muchos jóvenes se interesan por la profesión debido a ese halo de fascinación y misterio que genera, pero hay mucho más. Ese es el objetivo que se ha marcado Pablo-Darío, quien junto a otros compañeros creó hace tres años en Valencia el primer colegio de criminólogos de España.

-¿A qué se dedica un licenciado en Criminología como usted?

-Igual yo soy un caso atípico. Ingresé en la Policía Local en 1990, me licencié en Derecho en 2003 y estuve trabajando de asesor jurídico en un sindicato. Ahora parte de la labor que hago cada día está relacionada con mi formación porque preparo una herramienta para hacer informes criminológicos en materia de acoso laboral. Queda mucho por hacer porque somos una profesión muy joven.

-¿Cómo ha sido la experiencia de estudiar después de tener un trabajo? La mayoría de personas lo hacen al revés.

-Estudiar una titulación universitaria nunca es sencillo. En mi caso porque además siempre he tenido que compaginarlo con el trabajo y con familia, lo que requiere todavía más esfuerzo y mucha voluntad. Hay que intentar organizarse porque el día nunca tiene suficientes horas.

-Normalmente quien consigue llevar todo adelante es porque tiene mucho apoyo y ayuda. ¿En su caso es así?

-Debo agradecérselo a mi mujer, que tiene una paciencia infinita conmigo. A pesar de que ella también trabaja, conseguimos organizarnos. Todas las semanas hacemos una reunión para sincronizar agendas porque con los horarios de los niños, las reuniones y las actividades nos tenemos que coordinar. Así que gracias a su generosidad es posible llevar adelante el día a día y dedicar además el tiempo necesario al colegio, donde por supuesto no hay remuneración de ningún tipo. Sin embargo, no todo lo puedes llevar a cabo. Tuve que dejarme la tesis doctoral que estaba preparando sobre derecho procesal porque con un recién nacido y otros tres hijos más no podía. Las necesidades familiares son las que son y hay cosas que pueden esperar.

-Con cuatro hijos desde luego uno podría estar entretenido todo el día incluso si sólo se dedicara a ellos.

-No nos aburrimos, desde luego, aunque el mayor ya tiene 23 años y vive por su cuenta.

-Y dígame. Mirando atrás, ¿se arrepintió de dejar el instituto?

-Sí. También es verdad que con esa edad quieres tener un trabajo remunerado. Pero cuando lo conseguí, pensé: ¿Por qué no volver? Y regresé al instituto, hice la selectividad y me matriculé en la universidad.

-¿Ha inculcado a sus hijos la importancia del estudio?

-Yo lo intento, que vean la necesidad de estar preparados de cara a la vida, aunque convencerlos es una labor difícil para los padres cuando la mitad de nuestros jóvenes se encuentran en paro. Una licenciatura no te garantiza trabajar. A veces la sobrecualificación es un hándicap para ser contratado. Yo lo que sí les digo es que estudien por tener ese acervo cultural propio, ese dolor de la lucidez, de que cuanto más estudio más me doy cuenta de todo lo que no sé. Desde luego lo intento.

-Supongo que leer debe de ser una de sus aficiones.

-Me gusta leer. Desafortunadamente la mayor parte de mi lectura son escritos técnicos-jurídicos o criminológicos, no de literatura, pero también se intenta.

-¿Qué le movió para embarcarse en la creación del colegio profesional?

-La inquietud. Es verdad que uno necesita ocupar su tiempo, es lo que he hecho toda mi vida y de alguna forma ya no sabes vivir de otra manera.

-¿Qué rastro le gustaría dejar de su paso por el colegio?

-Para mí lo más importante es que hemos roto las barreras, estamos siendo ejemplo para los que vienen detrás. Con terminar ese ciclo ya me conformo. Y luego seguir con mi vida, a ver si es posible dedicar un poco más de tiempo a mi familia. O comenzar alguna otra cosa.

-¿Como qué?

-Siempre me ha gustado escribir, pero técnicamente tendría que prepararme y fomentar ese hábito. Pero sí, por qué no, en un futuro hacer una novela.

-Una curiosidad. ¿Por qué el guión en su nombre, Pablo-Darío?

-Mi madre quería ponerme Rubén-Darío, como el poeta, pero a finales de los sesenta, cuando yo nací, el cura dijo que el nombre de Rubén no podía ser porque no estaba en el santoral, así que lo cambió por Pablo, que era el nombre de mi padre.

-Debe marcar una madre con esas inquietudes literarias.

-Desde luego, lo hizo.