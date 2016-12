¿Quién es Maite Hernández?

Más de un despistado llama a la puerta de la consulta de la doctora Maite Hernández, medio perdida al fondo de un pasillo solitario, buscando la pasarela que comunica los dos edificios del Hospital Doctor Peset. Y eso que la Unidad de Lactancia Materna es única en la Comunitat y casi que en toda España. Sabe esta maña de nacimiento que ser pionera es lo que tiene, que hay muchos muros por derribar. Y eso que la pasada semana recogió un premio de buenas prácticas en el Ministerio de Sanidad y hace un mes estuvo en Ginebra con la Reina Letizia como coordinadora para Europa de una cumbre mundial sobre lactancia materna organizada por la OMS y Unicef. Detrás, muchas horas de trabajo voluntario.

-No viene usted de una saga de médicos.

-Soy hija de un ingeniero agrónomo, nacida en Zaragoza, con familia de Teruel y algunas raíces vascas por parte de madre que han marcado mi carácter. Cuando tenía dos años nos instalamos en Madrid porque mi padre comenzó a trabajar allí y no quería estar lejos de su familia. Yo aspiraba a dedicarme a su misma profesión, y también me gustaba lo de ser médico, ya que mi madre, que es una bellísima persona, nos inculcó que había que hacer algo por los demás.

-Qué bonito.

-Sí. Para ella tú puedes ser muy listo, pero lo importante es cambiar el mundo y que quede mejor cuando te vayas. Así que yo preguntaba a mi padre si con su profesión ayudaba a los demás y él, que se dedicaba a regadíos y estuvo mucho tiempo trabajando en países árabes, decía que ellos llevaban agua a los sitios para ayudar a la gente a cultivar. Por eso quería ser las dos cosas, ingeniero y médico, porque de pequeña era muy ambiciosa y me comía el mundo (ríe). A finales de Bachiller ya mi madre me convenció de que me tenía que decidir por algo, que no iba a poder con las dos.

-A lo largo de los años se ha especializado en lactancia materna y ahora es usted una autoridad. Aquí vienen las mujeres con problemas para dar pecho. ¿Son ellas las que más reconocen su labor?

-Recuerdo que formamos un grupo de pediatras de toda España muy implicados en la lactancia materna y que estábamos todos igual de locos. Habíamos apostado por algo en lo que creíamos mucho y uno de ellos, Adolfo Gómez Papí, decía: «Hemos visto la luz y tenemos que conseguir que los demás también la vean». A veces te desanimas porque piensas que las cosas no van lo suficientemente deprisa, que son la administración y los propios compañeros los más reacios. Pero echas la vista atrás y ves lo que hemos avanzado. Además, el reconocimiento de las madres nos hace seguir.

-¿Cuántas pacientes lloran en esta consulta?

-Todas. Las mujeres somos muy vulnerables en esos momentos y necesitamos que nos ayuden. Yo creo que hay que sacar las emociones fuera y que se sientan escuchadas, comprendidas, que sepan que estamos aquí. Que puedes ponerte en su lugar.

-Ninguno de sus hijos ha querido seguir con la práctica médica.

-Consideran que es una vida demasiado dura. Mi hija mayor, abogada, le decía a su hermano: «Médico no, por Dios». Esa era su frase. No sé, quizás no supimos transmitirles lo bonito que es. Yo de hecho no lo cambio por nada en el mundo, aunque es cierto que tu familia vive los momentos de flaqueza, que no tienes muchas ganas de hablar cuando llegas a casa, o que no das importancia a cosas que te parece que no la tienen después de convivir con el dolor y la enfermedad.

-¿Cuánto de su tiempo libre ha dedicado a formarse, a dar cursos sobre lactancia materna, a la Iniciativa Hospital Amigo de los Niños, de la que es coordinadora nacional?

-Todo. Además de las ocho horas diarias de mi trabajo dedico seis o siete a lo que no es el día a día. Ahora mis hijos son mayores y ni siquiera están en casa, la mayor en Madrid, mi hijo en Estados Unidos estudiando Ingeniería Aeroespacial, así que tengo más tiempo. De pequeños robaba horas al sueño porque ellos siempre han sido mi prioridad. Me levantaba despacito a las cinco de la mañana a contestar correos para que no se despertara el niño, y al cabo de un momento escuchaba unos pasitos que venían. Me lo ponía al pecho, que le di hasta los tres años, y se dormía mientras yo trabajaba.

-¿Cuánto agradecimiento recibe cada día?

-Muchísimo. Un día un padre me dijo: «Es extraterrestre, como usted no hay nadie». Bueno, pienso que estoy haciendo lo que mi madre me inculcó, cambiando las cosas e intentando, aunque sea un poquito, mejorar el mundo.