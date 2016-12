¿Quién es Baldomero Segura?

Habla en el tono quedo propio del profesor acostumbrado a mantener la atención de sus alumnos. Ese liderazgo lo ha aplicado también al frente del colegio de Ingenieros Agrónomos, donde se ha distinguido por ser una persona de consenso, tanto que ocupa desde 1999 un cargo que nadie quiere que deje. Jienense de nacimiento, lleva toda una vida en Valencia, tan adaptado que se atreve incluso con la paella. «Eso sí, a gas».

-Cuánto tiempo en el cargo.

-Cada cuatro años vuelvo a renovar porque tenemos problemas para encontrar personas que ocupen cargos en la junta de gobierno. Me dicen que tengo mucho aguante, así que voy sumando y entre el decanato de Valencia y la presidencia del Consejo General en Madrid tengo unas cien reuniones al año. Menos mal que el AVE nos hace más llevaderos los viajes.

-Es usted profesor en la Facultad de Ingenieros Agrónomos. ¿Recuerda la primera vez que se puso delante de un aula llena de alumnos?

-Teníamos un instrumento que ayudaba mucho, que era el cigarro. Yo entonces fumaba como un descosido, así que echaba mano del tabaco cuando estaba nervioso y aguantaba mejor el trago. Cuando lo prohibieron pensaba que no iba a aguantar y al final dejé el vicio y todo.

-No nació en Valencia y, como muchos, llegó aquí para estudiar en la universidad. ¿Es difícil salir de un pueblo?

-Soy de Huesa, una localidad de Jaén de unos tres mil habitantes. Mi padre era farmacéutico allí y como él había ido a la universidad en aquella época no concebía otra cosa. En mi casa había discusiones por la posibilidad de que no estudiáramos, y aunque no quería que ninguno nos dedicáramos a su profesión, porque decía que no era vida, dos de mis hermanos eligieron Farmacia. Luego estaba encantado.

-Ya nunca volvió.

-A veces piensas en regresar al pueblo, a los sitios que conoces, pero encontré trabajo en la universidad, también novia, y me casé. Ella, que estudiaba la misma carrera que yo, es de Segovia. Y dijimos: «Ni en Segovia ni en Jaén. En Valencia».

-¿Es un profesor duro?

-Tradicionalmente he sido un profesor de último curso de carrera, y pienso que si un alumno llega hasta ahí es porque ha superado muchos obstáculos, así que nadie se ha quedado sin terminar la carrera por la economía. Tengo manías, eso sí, y evalúo por trabajo presentado, que valoro más que un examen. Luego dicen que hay un mercado negro de trabajos de mi asignatura. Lo cierto es que me he llegado a encontrar dos idénticos el mismo año bajados del rincón del vago.

-Muchos agrónomos viven alejados del campo. ¿Ha sido su caso? ¿Ha recogido aceitunas en Jaén?

-Al vivir en una zona agraria siempre he conocido los procesos productivos del campo pero a los nueve años me metieron en un internado para estudiar el Bachillerato. En aquella época, aunque eran sólo cincuenta kilómetros los que nos separaban, podía pasar tres meses sin ver a la familia.

-Qué duro, ¿no?

-Duro para la mentalidad de ahora, antes era a lo que estábamos acostumbrados. Igual que cuando un profesor te daba una hostia y no era en misa (ríe).

-Como estudiante vivió en un piso. ¿Aprendió a cocinar?

-Por supuesto. Sé cocinar. Entre ir a comer a un bar todos los días y hacerlo en casa lo tuve claro. Primero salía lo que salía, después fui mejorando y ahora me atrevo con algunas creaciones, aunque no para ir a ‘MasterChef’, eso no. Así que yo compro y me meto en la cocina y mi mujer lava y plancha.

-¿Se han independizado ya sus hijos? Suele ser un momento vital que no todo el mundo supera con facilidad.

-Yo me he adaptado mejor que mi mujer, que ha de telefonearles a menudo. Son costumbres, porque yo hablo con mi familia cuando me acuerdo. Mientras estudiaba, para comunicarme con mis padres tenía que ir de Benimaclet a la plaza del Ayuntamiento, entonces del Caudillo, para pedir una conferencia que tardaban media hora en darme. Prefería las cartas.

-¿Piensa ya en la jubilación?

-Cada día. Me siento ya demasiado mayor para adaptarme a los cambios que está sufriendo la universidad, pero voy a esperar a los 70 años porque mi mujer es algo más joven y así nos jubilaremos casi juntos.

-¿Y tiene pensado qué cosas va a hacer?

-No pero mi mujer seguro que sí, porque le encanta viajar y yo voy detrás. Además, igual empezamos a tener nietos, aunque si no me he metido en su carrera tampoco lo haré en ese tema.