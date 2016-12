¿Quién es Ana Joudi?

En un pequeño despacho que parece agrandarse por las vistas al cruce que forman la plaza del Ayuntamiento, San Vicente y María Cristina, Ana Joudi dirige una clínica de medicina estética en la que ve hasta a cincuenta pacientes en un mismo día, entre ellas actrices o políticas de renombre. Discreta, trabajadora y tranquila, la bióloga de origen sirio reciclada a empresaria ya a edad tardía habla despacio, todavía con un acento marcado pese a los años fuera de su país. Rubia y de ojos claros, no tiene el aspecto que con ignorancia imaginamos de quienes vienen de los países árabes.

-Vive desde hace más de tres décadas lejos de su tierra. ¿Se siente española o siria?

-Me siento más de aquí porque es donde he formado una familia, donde han nacido mis hijos, donde están mis amigos, mi trabajo. Por supuesto quiero a Siria, mantengo una estrecha relación con muchas personas de allí y antes de la guerra iba una o dos veces al año. Es un país mediterráneo muy bonito, muy distinto al que aparece en las imágenes de destrucción que vemos ahora todos los días.

-Debe de ser doloroso.

-Me duele cualquier guerra, porque no me gusta ver a la gente sufrir, sobre todo a los niños. Ojalá algún día este mundo solucione los conflictos de manera civilizada. Pero además yo nací en Homs, en un edificio antiguo de cuatro plantas de un barrio céntrico similar al Ensanche de Valencia. Recuerdo la mallorquina de madera, era precioso. Ahora está toda la zona destruida y es tremendo. Por suerte mi familia se trasladó antes de la guerra a un lugar que se ha salvado de los bombardeos.

-Muchas veces nos pasa factura el desconocimiento, porque en contra de lo que podamos hoy pensar Siria ha sido un país rico.

-Cierto. Y con gente muy preparada. Yo por ejemplo fui buena estudiante y me saqué una doble licenciatura de Biología y Bioquímica en Damasco. Al acabar me casé con mi marido, Ismael Zahrawi, que había llegado aquí a los 18 años a estudiar Medicina. Lo conocía poco, no fue una relación larga.

-Siendo ustedes dos sirios, ¿han creído importante que los hijos conocieran sus raíces?

-El equilibrio es usar la inteligencia. No hay que traumatizarlos, sino hablarles con franqueza. Ellos estudiaron Ética en el colegio. Entraban a clases de Religión para entender la fe cristiana y yo además les explicaba la musulmana, pero para ellos ha sido algo secundario. Al final yo celebro las fiestas de España porque en las árabes estoy trabajando. Ellos son españoles, con una mentalidad muy libre, pero entienden y siguen lo que pasa en Oriente Medio porque son sus raíces.

-Usted se ha incorporado a la vida laboral de forma tardía. ¿Por qué?

-Mi objetivo después de casarme siempre fue trabajar, pero primero tenía que aprender español y enseguida me quedé embarazada. Luego vino el segundo y mientras los niños eran pequeños estudié inglés, hice un máster y no tenía tiempo para nada más. También me lo pude permitir, está claro. Cuando ya llegaron a la facultad me hice accionista de una empresa del sector de la estética y ahí empecé. Primero abrí en Picassent en un bajo pequeño, porque no tenía mucha seguridad en mí misma. Los inicios fueron duros pero poco a poco empecé a tener éxito. Tres o cuatro años después me trasladé a la plaza del Ayuntamiento. Progresivamente te vas haciendo sólida y el secreto es ser puntual, honrada y no engañar a nadie.

-¿Está satisfecha con los pasos que dio?

-Estoy contenta porque a veces en la vida has de escoger, y en aquel momento no tenía ayuda y opté por mis hijos, que de pequeños eran muy rebeldes. Nunca es tarde para empezar, porque no quería quedarme en casa. Llega un momento en que ya no te necesitan. Hay una cita de un escritor que me gusta mucho, Gibran Khalil Gibran, que dice: «Vuestros hijos no son vuestros hijos sino hijos de la vida». Esa filosofía hay que tenerla muy clara.

-Ahora dígame la verdad. ¿Es usted sincera cuando la gente viene a hacerse un tratamiento?

-No del todo. En realidad tienes que ser sincera, pero siempre diplomática. Intentar conocer a las personas, saber qué es lo que quieren. Y no darles falsas expectativas, además de conseguir efectos naturales.

-¿Tiene usted algún arreglo estético? Por su aspecto no lo sabría afirmar con seguridad.

-Pruebo los tratamientos porque este es un mundo muy goloso. Al final trabajo de cara al público y has de dar una imagen. Me gusta verme guapa, pero lo hago con mucha prudencia.