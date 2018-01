Las 10 mejores casas con luz natural

De su vivienda destaca una preciosa escalera de caracol de acero galvanizado que une las dos plantas. En la parte superior una claraboya aporta luz a toda la vivienda consiguiendo que, prácticamente durante todo el día, no haya que encender las luces.

BEGOÑA CHUMILLAS: La tranquilidad se palpa en el hogar de esta bailarina, donde la luz natural no encuentra barreras para recorrer todas las estancias. La madera y los materiales traslúcidos constituyen la base de la decoración.

Carrasco afirma que es importante que una vivienda sea para vivirla y que contenga objetos que signifiquen algo para ti, que no sea un lugar estéril. Además, debe transmitir transmite calidez y confort.

"La casa tiene mucha luz natural, porque es toda exterior; no hay patio de manzana", dice Arancha.

El ambiente de su casa, ubicada en una de las zonas más agradables del centro de Valencia, es cálido y equilibrado. "Buscaba un espacio amplio, luminoso y exterior. Me apetecía mucho una casa antigua con los techos altos y las molduras que se han mantenido en toda la vivienda. Estaba claro que esta casa iba a ser para mí. La vi, no llegué a un acuerdo y al cabo de un tiempo me reencontré con ella y la compramos. De eso hace quince años»", añade el propietario de la tienda de decoración Mercader de Indias.