El estudio de Antonio Abellán

Antonio Abellán llegó de Cartagena a Valencia para estudiar Bellas Artes y ya nunca se marchó. Desde ese día han transcurrido varias décadas, una etapa como profesor que abandonó para dedicarse por completo a la pintura y dos estudios, el último en Cardenal Benlloch. La casa que hoy alberga su espacio creativo se encuentra en una de las calles más emblemáticas del Cabanyal, barrio que hace años ya le conquistó por su mercado. Y lo justifica: «Tienen los mejores tomates raf que he probado, el mejor pescado de la zona y todo ello a un precio razonable». Ese enclave tan próximo al mar es en la actualidad testigo de su día a día. «Me encanta la zona -subraya-, hay unas casas preciosas. Dicen que va a convertirse en el nuevo Portobello Road y realmente podría serlo si respetan el estilo de las casas y las alturas. Yo escribí muchas propuestas cuando se planteó el nuevo Cabanyal. Me gustaría que utilizaran puertas de derribo».

Cuenta Abellán que hace año y medio encontró todavía el inmueble a buen precio. La entrada en el mismo fue impactante, pues el interior estaba muy deteriorado. «Vivir en el Cabanyal es como hacerlo en un barco, ya que a veces hay que achicar el agua. No tenía ventanas y las puse, coloqué la tarima de madera y con las lamas que sobraron me hice la estantería en la que almaceno los libros de consulta».

En las paredes estaba el ladrillo original. Las pintó de blanco, al igual que el techo, y a continuación arregló el baño. Muestra la marca en el suelo de una trampilla que da paso a una zona de almacén a la que, advierte, hay que acceder con cuidado para no darse en la cabeza. «Al final tendré que hacerme con un casco de rugby para bajar», bromea. Ese sótano que se formó al colocar la tarima de madera tiene las paredes de hormigón, y los pilares, que se elevan atravesando el estudio, van forrados de hierro porque en su día hubo que reforzarlos.

Las puertas de la entrada son las originales que Antonio ha lijado a conciencia y tiene pensado dejar de su color natural. La mayor parte del mobiliario está elaborado por el propio artista o bien es recuperado. La mesa de bocetar la diseñó y la fabricó basándose en los grandes tablones que ponen en los andamios. Compró la madera y le puso el filo metálico buscando el mismo efecto. Las sillas son antiguas de colegio, las adquirió en un derribo y las llevó a una nave que hay en Puçol, donde las fumigaron para quitarles la carcoma. «Luego les di una capa de laca y las dejé como estaban, respetando su aspecto original. Las lámparas son low cost y las escogí por el aire marinero que tienen y que creo que va muy en línea con la ubicación del estudio».

Dos amplias terrazas dotan de luz y de desahogo visual al espacio. No tenían las ventanas y estaban tan abandonadas que encontró hasta esqueletos de gatos. Antonio las limpió, las pintó y ubicó dos pequeños jardines verticales, en uno de los cuales predominan las plantas más carnosas y un poto, mientras que en el otro hay distintos tipos de helecho. «También tengo dos kentias. Es una planta que me encanta, pero que nunca suelo poner porque no me gusta que un día estén preciosas y de repente se mueran», explica. Lo desnudo de la estructura contrasta con sus obras coloristas y de estilo figurativo, que Antonio interpreta con su propio lenguaje. «Me encanta hacer composiciones con muchos personajes y movimiento, el uso de la luz, y también hago collage. Mis obras están basadas en recuerdos, en temas que me gustan, como la música. Me imagino situaciones. Tengo muchos cuadros de tango y de jazz».