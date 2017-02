La casa de Vanessa Gil

Muy próxima a la finca roja, en un luminoso chaflán, se encuentra la casa familiar de Vanessa Gil, conocida en las redes como @labolitacoqueta, quien dejó atrás su prometedora carrera en el mundo del marketing para dedicarse de lleno a lo que siempre le gustó, los complementos y la decoración de eventos. Lo primero que se aprecia el entrar en su casa es que a Vanessa le encantan los detalles y crear ambientes con encanto. «Yo quería un hogar cálido, encontrarme cómoda en casa. Nos gusta salir, pero no somos una pareja de estar continuamente comiendo y cenando por ahí, llevamos una vida tranquila, y más desde que tuvimos a nuestra hija», explica.

Hace diez años que viven en esta casa. El piso era de Fernando, su marido, con el que protagonizó un noviazgo muy corto. «Nos conocimos y nos emocionamos», confiesa. Sus suegros residen enfrente, pero pronto aclara que su relación con ellos está muy alejada de los clásicos clichés. «Son encantadores y nos ayudan muchísimo, lo hacen todo fácil. Nuestra hija está feliz de tener a sus abuelos tan cerca», explica.

Cuenta que la primera vez que vio el piso estaba más antiguo, con las paredes de gotelé que alisaron y los techos altos que bajaron. «Cambiamos los baños enteros y la cocina, pusimos parqué en el suelo y modificamos la distribución, ya que antes había unas puertas en la entrada que quitamos para que quedara más espaciosa. También retiramos una puerta del arquito».

A Vanessa le gustan las casas clásicas pero actuales, con algún detalle puntual más moderno. En cuanto a dimensiones, prefiere los espacios recogidos. Por ello no quería pasillos. En el nexo entre la parte social y la zona de descanso toma protagonismo un rincón compuesto por una cómoda en blanco roto que compró en Bétera. «Me apetecía crear este conjunto más coqueto, con algunas de mis coronas de flores o complementos ambientando el espacio».

A la hora de decidir sobre el mobiliario se dejó asesorar por su madre. Las dos peanas de la entrada en verde botella las dibujó la propia Vane-ssa y se las encargó a un artesano que las hizo en hierro forjado, mientras que las copas que hay sobre ellas están elaboradas en una especie de resina y las compró, al igual que las lamparitas del recibidor y las conchas. «Siempre he tenido mucha vinculación con el mar gracias a mis veranos en Benicàssim, Dénia o Xàbia. Las estrellas de mar son un motivo que me atrae. Todas mis piezas tienen estrellas, es mi símbolo de toda la vida», detalla.

En el salón, distintos jarrones acogen hojas de eucalipto. «Me encanta, lo uso mucho en mi casa y también en las decoraciones que hago para comuniones. Creo que es una planta que llena mucho y huele muy bien». En su casa una vez a la semana cambia las flores. Sabe que en Valencia no es algo tan común, pero Vanessa heredó la costumbre de su madre, que es madrileña. «Lo he mamado en casa. La recuerdo siempre viniendo a recogerme al colegio con flores o plantas bajo el brazo. En la cafetería donde a veces almuerzo cerca del estudio me dicen: ‘Eres la chica de las flores’. Siempre llevo alguna planta o flor conmigo».