¿Quién es Jordi Bayarri?

Jordi Bayarri apura las últimas horas en Valencia antes de volver a su vida en Alemania. Es un día lluvioso a punto de agotarse el mes de mayo y parece que el tiempo le quiere recordar el lugar en el que ha tenido que instalarse este historietista de Alboraya, que sabe perfectamente el significado de las palabras lucha, esfuerzo y sacrificio para poder dedicarse en exclusiva a su pasión, dibujar cómics. Con ese aire tímido y a la vez afable de quien compite solo contra sí mismo se ha cavado un hueco en un mundo complicado, sobre todo después de conseguir un premio al mejor cómic erótico en el salón de Barcelona hace unos años y de triunfar con las biografías infantiles de grandes científicos de la historia.

-¿Qué hace tan lejos de casa?

-Me fui a Alemania por el trabajo de mi mujer, porque ella se dedica a la historia de la ciencia y como la investigación en España está como está, tiene que buscar becas fuera. Llevamos una temporada que no paramos: California, Florencia, Filadelfia… Y como yo trabajo en casa, me voy con ella.

-¿No le molesta la soledad?

-Como decía Paco Roca, te acostumbras a estar siempre en pijama. Incluso a veces no sé ni en qué día estoy. Pierdes la noción del tiempo. Los dibujantes somos un poco ermitaños, sólo necesito tener una cafetería cerca para tomar algo. Eso sí, cuando salgo rezo para que nadie me hable porque no es que no sepa hablar alemán, es que tampoco entiendo nada.

-¿Le queda algo de estas experiencias en el extranjero para sus cómics?

-Ahora estoy dibujando una novela gráfica por capítulos de mi estancia fuera, pero ya le he dicho a mi mujer que pare de buscar destinos en el extranjero porque algún día tendré que acabarlo (ríe).

-Tienen claro que vuelven, entonces.

-Es que aquí estamos muy a gusto, además de poder vivir cerca de la familia y los amigos. Nuestros padres son ya muy mayores, los míos tienen 91 años y estar lejos se hace difícil. Además, como ejemplo, le cuento que cuando el martes pasado aterrizamos, vino una amiga a recogernos, fuimos a casa a dejar las maletas y después directos a la horchatería a merendar. Imagínese las ganas que tenemos de volver, aunque es cierto que en nuestras visitas a España hacemos tantas cosas que ahora necesito regresar a Alemania para poder seguir trabajando con tranquilidad.

-Cuando alguien se dedica a un mundo como los cómics, ¿tiene claro que es difícil que se haga rico con ello?

-Es que desde siempre me ha gustado dibujar. En casa, mis hermanos, más mayores que yo, tenían cómics y junté las dos cosas como algo muy natural. Decidí que eso era lo que quería hacer y siempre he procurado que mi trabajo me diera para vivir, ya fuera haciendo crowfundings o publicando en internet, porque lo que no quiero es trabajar en otra cosa. Recuerdo la primera vez, con quince años, que pisé Futurama, donde aprendí que podía comprar mis propios cómics…

-¿Les pareció bien a sus padres?

-Antes de entrar a la facultad querían hacerme ver que las perspectivas de un dibujante eran un poco negras, que te pagaban lo que te pagaban. Por suerte, hace años que me ven bien y que no me estoy muriendo de hambre, aunque es cierto que en ocasiones te dan ganas de tirar la toalla, no tanto por el trabajo en sí sino por lo que hay alrededor.

-¿Tiene alguna afición que le evada de su profesión?

-No. Cuando me canso de dibujar, dibujo otra cosa. Para mí es como respirar y no concibo una vida sin ello.

-Confiéseme. ¿Su mujer le dice que cambie de tema, que quiere hablar de otra cosa que no sean cómics?

-(Ríe) A veces sí, pero como la he liado para que me ayude con las historias de científicos, podemos trabajar juntos y eso es una suerte. Ahora lo que me gustaría es que estas publicaciones para niños funcionaran solas, porque mi objetivo es siempre tener recursos para seguir dibujando.