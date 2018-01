En familia con Rosa Palau y Olga Bru

Pegarse un homenaje

Rosa siempre ha sido una excelente cocinera. Su hija recuerda las pizzas que le hacía de niña y la tarta de queso. Su legado culinario lo ha dejado en un libro de recetas escrito a mano que guarda en su cocina. Olga, por su parte, a pesar de seguir una dieta saludable acorde con su estilo de vida, reconoce no poder resistirse a unos huevos fritos patatas. «Cuando me apetece pegarme un homenaje me lo pego, creo que la clave está en el equilibrio».