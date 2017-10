En familia con Paloma y Lucía del Portillo Las hermanas Paloma y Lucía del Portillo reciben a Revista de Valencia en casa de la primera de ellas. / Irene Marsilla Su complicidad salta a la vista, tanto como el sello faimliar reflejo de una madre que les inculcó la exquisitez y un padre que siempre ha sido confidente y guía ELENA MELÉNDEZ Valencia Lunes, 16 octubre 2017, 14:09

Las hermanas Del Portillo dejan huella. Un poso y un aroma con el que impregnan los espacios, las casas que habitan y hasta a las personas que las rodean. La cosa les viene de cuna, como puede constatar cualquiera que conozca a su madre, María José Martínez Medina, interiorista, diseñadora y heredera de una saga legendaria de creadores. Entre Paloma y Lucía hay dos años de diferencia y una complicidad que las ha hecho uña y carne desde niñas. «Trabajamos en sitios distintos pero llegamos al trabajo juntas porque vamos hablando por teléfono todo el trayecto. Es nuestra radio matutina. Yo lo digo y queda cursi, pero es mi mejor manera de empezar el día», afirma Lucía. Paloma añade: «No hace falta que le diga mucho, con mirarnos resulta suficiente».

Paloma es la que se define como formal y quien desde niña adoptó el rol de aplicada. Al ser su padre economista, tras dejar el colegio estudió ADE y a continuación empezó a trabajar en la banca privada. «La parte buena es que conocí a mi marido. El empleo no me gustaba nada y sentía que ese no era mi camino. Metí cabeza en el mundo de la publicidad, estuve un tiempo en Cul de Sac con Lucía y de ahí a la decoración y el interiorismo». Lucía fue más precoz y no había empezado a hablar cuando ya se expresaba a través del lápiz y el papel con sus dibujos. Pronto tuvo claro que estudiaría arquitectura, moda o bellas artes. «Siempre me he expresado con las manos, es algo muy físico. La arquitectura se me hacía muy larga y yo soy bastante impaciente, me daba miedo la rivalidad que hay en la moda, y el arte me gusta mucho pero no me veía viviendo de él para siempre», reflexiona. Descubrió entonces el diseño industrial para, además de dejarse llevar por su instinto, seguir con la estela de su abuelo, diseñador y un referente en la profesión.

Ambas coinciden en que, más que la parte académica, la clave de su éxito ha sido la formación que les proporcionó su familia. «En mi casa todas las sillas siempre han tenido nombre. Sin darnos cuenta la norma y la doctrina sobre el diseño, la estética y la proporción la llevábamos dentro innata desde bien pequeñas», aseguran. Aún recuerdan la figura de su madre vistiéndose para ir a una cena y probándose vestidos y tocados ante ellas o los momentos en que, al volver del trabajo, les mostraba los planos de los proyectos y les enseñaba a medir con el escalímetro. «Nos explicaba de dónde vienen las cosas. Siempre ha tenido un perfil que nosotras hemos admirado de ‘mamá no normal’. Nos enseñó a ver las cosas de una manera distinta, a saber apreciar una suela vieja y entender el sabor que tiene», precisa Lucía.

Aunque se trata de una saga de mujeres fuertes en las que rige un aparente matriarcado, en el fondo su padre ocupa un rol fundamental, al tratarse de la persona que se ha ido encargando de asesorarlas y guiarlas en la vida. «Mi madre siempre ha sido la alocada de la casa porque ha tenido el respaldo de mi padre. Yo con él en todo momento he hablado de cualquier cosa, es el mejor confidente del mundo, su papel ha sido fundamental, nos ha marcado muchísimo», confiesa Paloma. Lucía reconoce que, si Paloma era la formal, ella llevaba la revolución a la casa y, paradojas del destino, sus dos sobrinas han heredado calcadas las personalidades de ambas. «La mayor ha salido a Paloma, es muy buena y cuida mucho de su hermana. La pequeña es igual que yo, muy graciosa y un trasto. Nos reímos mucho al ver que la historia se repite», explica Paloma.