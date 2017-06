En familia con Amparo Cambón y Luis Alberto Palomar

Su vida en común empezó como todas las buenas historias, con un flechazo. El input amoroso le llegó a Amparo trabajando para Luis Alberto hace dos décadas. Ella, que había compaginado los estudios de Educación Infantil con trabajos esporádicos de camarera para sacar algo de dinero, se dio cuenta de que en realidad le motivaba la hostelería y al dejar las aulas decidió dedicarse a ello. «Lo conocí trabajando para él en la taberna, me enamoré de mi jefe trabajando. Él al principio no me hizo caso pese a que nos encontrábamos en todas partes como si fuera cosa del destino. Cuando acabé mis estudios me buscó», recuerda Amparo. Luis Alberto sonríe y da continuidad al relato: «La primera vez que fuimos a cenar le dije: ‘Te tiene que gustar el vino para salir conmigo’. Era una condición. Desde el principio fue una afición común, en mis inicios hice muchos cursos de cata y me saqué el título de sumiller en La Rioja. Nunca he dejado de formarme por mi cuenta y Amparo ha hecho lo mismo», afirma.

Lo de Luis Alberto con la hostelería también viene de lejos. Nacido en Madrid, fue creciendo profesionalmente hasta vivir en Valencia uno de sus momentos más placenteros con motivo de la Copa América, donde desde su condición de maître tuvo contacto con cocineros de todo el mundo. «Fue una época preciosa», recuerda.

Llegó entonces un parón para la pareja, un año sabático en el que recargar pilas y planificar el futuro. Aprovecharon este paréntesis para hacer familia, lo que incluyó varios viajes a Barcelona, donde Luis Alberto tiene raíces. Allí trabaja de diseñadora su hermana, y como persona que lo conoce bien le animó a centrarse en el mundo del vino. Sin embargo, fue muy lejos de allí, en Roma, donde les surgió la inspiración. «Era el año 2008, estábamos de visita en un mercado que se llama Lazio y allí encontramos una tienda de vinos muy cuidada. Se nos ocurrió que podíamos hacer algo similar nosotros en Valencia», rememora Amparo.

Ambos se autodefinen como cómplices de un proyecto vital en el que también desempeña un papel protagonista Lidia, la hija de Luis Alberto, quien estudia para cocinera. Ella les ha elaborado la carta y les ayuda los fines de semana. «Tiene muchísimo talento», afirman casi al unísono. Su camino profesional y personal les ha llevado a realizar viajes enológicos a Ribera del Duero, La Rioja o el Bierzo. Guardan especial recuerdo de uno a Canarias. «Nos llamaron mucho la atención los vinos blancos del Teide, tienen una forma de elaborarlos muy bonita, la malvasía de allí es maravillosa. Fuimos en septiembre, estaban en vendimia y conseguimos catarlos todos», describe Amparo, para quien el vino acentúa la capacidad del ser humano a la hora de comunicarse. «Es cultura, da alegría y realza cualquier comida», subraya.

Amparo reivindica la figura del viticultor. «Para mí son héroes, se la juegan y dependen del clima de manera determinante. Hay años en los que pierden todas las cosechas por un temporal. Me parece muy injusto cuando luego alguien sin criterio se permite echar por tierra un vino; mucha gente no es consciente del trabajo que hay detrás».

Pero, por difícil que parezca, esta pareja tiene vida más allá de los vinos. Les encanta disfrutar de la naturaleza en compañía de sus dos perros; ir a su casa de Masía de los Pérez, en Viver, para practicar senderismo; hacer pilates o salir en bicicleta. «Y visitar bodegas de amigos», dicen sonrientes. No podía ser de otra manera. El vino, siempre el vino.