En familia con Alfredo Monzó y Esther Climent

La historia en común de Alfredo y Esther se inicia con un mostrador de por medio hace ahora veinte años. Ella había llegado desde Oliva, la población que la vio nacer, para cursar estudios de protésico dental. Y mientras pensaba qué hacer con su carrera se puso a trabajar en una perfumería. Por aquel entonces él frecuentaba el establecimiento. «Alfredo era un cliente VIP, de los pocos que en aquel momento usaban cosmética específica. Recuerdo que utilizaba un perfume muy característico que yo reconocía desde lejos cuando entraba por la puerta; aunque no lo viera, yo ya sabía que había llegado», explica Esther. La pregunta a Alfredo se hace obligada. «¿Pero eras muy coqueto o ibas más veces para poder ver a Esther?», me intereso. Responde con sinceridad. «Un poco de todo, siempre me ha gustado cuidarme, pero ir a verla sin duda era un aliciente », afirma el empresario con una sonrisa cómplice.

Alfredo se había criado en Ruzafa, concretamente en la calle Vivons, lugar donde vivían sus abuelos. Tras estudiar interiorismo y realizar el servicio militar se metió en una colla de obreros. «Algunos clientes me preguntaban por qué no servía los materiales. Esther y yo decidimos poner en marcha una tienda de materiales de construcción. En 2001 abrimos una primera tienda dedicada a las cocinas, luego otra en Altea y el año pasado inauguramos en el centro un showroom de una importante firma alemana de cocinas», relata.

Ruzafa a examen Alfredo pasó la infancia y primera juventud en Ruzafa y ahora vive con Esther y su hija cerca de la calle que le vio nacer. Es, pues, un buen testigo de la evolución del emblemático barrio. «Me gusta en lo que se ha convertido Ruzafa, pero creo que falta una mayor aportación por parte del Ayuntamiento. Hay calles muy cuidadas y otras abandonadas. Tendría que buscarse una uniformidad. Me imagino que, conforme la gente vaya comprando, el barrio irá a su vez evolucionando».

¿Es sencillo compartir profesión y proyecto vital?, les pregunto. «Los primeros años fueron difíciles hasta que pusimos orden y dejamos claros los roles. Entonces llegó una etapa de entendimiento total», responde Alfredo, y Esther añade: «Para trabajar en pareja tienes que saber fluir y mantener el camino en paralelo. Él es el jefe y yo tengo que aceptar una serie de decisiones. En casa nos cuesta separar, porque yo soy una persona que dice lo que piensa y eso en determinados momentos puede provocar conflictos».

Otra de las facetas que comparten es su afición por la bicicleta de montaña, un hobby que les llevó a afrontar travesías y rutas de tres o cuatro días. «Hicimos toda la zona del Cister en Cataluña, es como una especie de Camino de Santiago. Con este tipo de actividad conseguíamos desconectar, te hace estar muy atento, te pone a prueba y te reta», apunta Alfredo. En otras facetas de la vida se reparten los roles, como a la hora de cocinar, momento en el que Alfredo hace de chef y Esther de pinche. Para ambos, y quizá por influencia de su trabajo, la cocina es el corazón de la casa, el lugar en que más cosas ocurren y donde les gusta compartir jornadas en pareja o con amigos. «Hoy en día las relaciones sociales giran en torno a la cocina, se ha convertido en el espacio vital más importante de un hogar. Si no está integrada en el salón, como pasa cada vez en más ocasiones, se ubica junto a éste, adquiriendo un especial protagonismo».

La vida familiar la comparten con su hija de dos años. La llegada de la pequeña supuso un giro radical para esta pareja acostumbrada a hacer equipo en solitario. «La maternidad lo cambió todo. Yo decidí compaginar mi trabajo con la crianza. En el embarazo me pasó igual y cuando tu profesión es tu mundo no resulta tan sencillo desconectar», explica Esther. Ambos aseguran que el hecho de haber recorrido las distintas facetas de su actividad laboral a lo largo de estos años les ha concedido una visión muy amplia y rica del trabajo. «Nos gusta el trato con la gente en general, el feeling que coges con las personas. Se crea un vínculo especial y algunos clientes acaban convertidos en amigos».