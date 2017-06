El estudio de Carmen Bayarri

Traspasar la puerta del estudio de Carmen Bayarri es como adentrarse hasta el fondo de su cabeza. Las piezas, creaciones, esbozos e ideas de la artista conforman el mapa creativo de esta antigua casa de pueblo ubicada en Almàssera. La compró hace quince años para que vivieran sus padres, pero terminó convertida en su vivienda de día. «Aquí es donde transcurren mis jornadas, ser diseñador representa una forma de vivir», explica.

La historia de este lugar parte de una ruptura, de un cambio radical que la llevó a dejar atrás un trabajo de treinta años como diseñadora en Lladró para dedicarse a sus propias creaciones. Ocurrió en Moscú, era 2006 y Carmen estaba preparando una exposición en el museo de la Plaza Roja. La directora del hotel llevaba días insistiendo en mostrarle «una cosa especial», pero ella se encontraba muy ocupada. El último día la bajó por una escalera de caracol metálica hasta un sótano del museo donde había una caja fuerte enorme. «Dentro estaba llena de estanterías con decenas de piezas de los zares. Me dijo: ‘Eres la primera española que entra aquí’. Yo nunca había visto tanta belleza junta. No sé muy bien por qué, pero ese momento me hizo pensar y plantearme las cosas», recuerda. Fue entonces cuando decidió acometer la reforma de la casa, que estaba en un estado ruinoso. La prueba la tiene en una serie de fotografías que sacó cuando la adquirió y que muestra un espacio oscuro, abandonado y lleno de escombros.

Cuenta que la obra la dirigió ella misma desde el aire, porque en ese periodo no dejaba de viajar. Su intención desde el principio fue que el espacio estuviese coordinado, que se caracterizara por la comodidad y que la intervención resultara económica. «No me gusta que los materiales me dominen, prefiero las casas tranquilas. Soy una romántica, si hay cuatro vigas que puedo salvar las salvo. Estas son de mobila original. Es además la madera que utilizo en mis piezas. Me atrae porque es un material que gana con el paso del tiempo».

Un bloc enorme con gusanillo metálico y tapa de plástico de su colección ‘Giros’ hace las veces de mesa de centro. Los dos ambientes de la planta inferior que sirve como zona de reunión y espacio para pensar, y que además alberga una cocina y un baño, están acotados por un tabique móvil de inox bautizado como ‘360 grados’. «La plancha está perforada a láser agujero a agujero a lo largo de los tres metros que tiene. Lo hice así porque me encanta el hierro. Lleva ruedas y sirve para mover la casa como tú quieras», detalla. Una lámpara que se asemeja a medio globo terráqueo, cuyo interior incluye decenas de rosas iluminadas con luces led, pende de una cuerda arrojando pequeños destellos en una mesa de cristal. Sobre una larga estantería de cerezo se alinean unos candelabros con mensajes de escultural diseño que forman un ‘sí’ o un número 50.En la terraza que forma el patio interior toma protagonismo la mesa ‘Tipos’, pieza que se personaliza con las palabras o letras que quiera el cliente. «Ha entrado en un horno y está pintada como un coche, es aluminio macizo de 15 milímetros. Me encanta la proyección que hace en el suelo, es como una alfombra de letras». El fluir del agua que corre, hipnótico, refresca el ambiente. Proviene de una fuente de mosaico que le trajeron de Marruecos. «Me relaja muchísimo el sonido del agua, este es un espacio de desahogo donde igual paso un rato leyendo, tengo una reunión o recibo a mis amigos».

Carmen siempre quiso estudiar Bellas Artes pero el horario era incompatible con su trabajo, así que se decantó por Publicidad y Diseño Gráfico. «Yo todo lo que tengo en la cabeza lo construyo, no quiero apoyarme ni en renders ni en dibujos, dentro del ordenador no sabes si una pieza funciona o no».