«No podría haberme casado con alguien sin carrera y que no tuviera un cerebro brillante»

Tiene Blanca Fitera ese punto de rigidez de las personas perfeccionistas, que se conocen a sí mismas y quieren dar lo mejor en cada momento. No aparenta la edad que no confiesa esta mujer que ha quedado muchas veces ensombrecida por el «animal social» que es su hermana su hermana , aunque sean las dos la salsa de cualquier evento de postín en Valencia. Su herencia gallega y una extraordinaria inteligencia quizás le hacen recluirse más en sí misma. Quedamos en el mercado de Colón, lugar que ha elegido para las fotos, vestida de negro, impecable, sin dejar nada al azar, salida como de otra época. Y acabamos en Aquarius, la cafetería donde se reúne la alta sociedad valenciana, en una charla interesantísima de dos horas, salpicada de citas literarias, de recuerdos nítidos de la infancia, donde Blanca se muestra como una mujer culta, refinada, de grandes convicciones. Y muy segura de sí misma.

-¿De dónde viene el apellido Fitera?

-Somos una familia única en España. Mi tatarabuelo era un arquitecto francés que llegó aquí y su hijo, ingeniero de obras públicas, se casó con una mujer llamada Blanca, como todas las mujeres segundas de la familia desde hace cientos de años. Mi abuelo fue licenciado en Exactas, farmacéutico, con cuatro cátedras, con una excepción legal para ser catedrático antes de hacer el servicio militar. Un hermano se convirtió en magistrado del Supremo, otro en notario, nacidos cada uno en una estación porque se encargó de construir los ferrocarriles del Norte, aunque somos gallegos. Y de ahí descendemos, de universitarios, de fueras de serie, de personas, además, con rarezas.

-No se siente usted mediterránea.

-Llegamos a Valencia por un traslado de mi padre, que era el delegado de Comercio de Valencia, Castellón e Ibiza. Tenía una preparación inmensa, algo que demostró toda su vida. Yo siempre he tenido una curiosidad insaciable y mi padre nos hizo a mi hermana Laura y a mí -Yolanda tiene diez años menos- leer todas las obras de Blasco Ibáñez enteras. Entonces tenía yo 13 años y Valencia fue la ciudad en la que me sentí más extranjera. Recuerdo que olía a ‘llavoretes’. Mi madre decía: «Es como si fuera París, el pan tiene perfume». La famosa luz de Valencia hizo que la viera como extraña, porque yo cuando sale nublado digo: «Qué buen día hace». Sobre todo por el comportamiento de la gente, que tenía una alegría de vivir que en Galicia es muy contenida. Una Valencia que para mí era muy diferente a la de Blasco Ibáñez. Y aún estoy asimilando ese contraste.

-Se identifica más con el carácter gallego.

-Yo soy una española de los tercios de Flandes, no flamenca y de pandereta, sino de lujo rígido, de gola blanca, de grandes joyas. Estoy casada con un valenciano y mis hijos son valencianos, así que sólo por ello estoy muy agradecida a Valencia, pero nunca he dejado de ser gallega, sobre todo porque a mí me han criado con cuentos infantiles donde todo eran aparecidos y venganzas del más allá. Yo he visto bendecir la casa de mi abuelo, que tenía cuatro cátedras. Así he sido criada. Y soy gallega en cosas como que echo de menos el frío, que necesito un punto de incomodidad para sentirme bien.

La fortaleza de su personalidad queda grabada en las palabras. «He sido una roca toda mi vida, no hay en mí la más mínima capacidad de trauma, todo me lo tiro a la espalda». Adora Valencia, pero siempre se sentirá gallega esta mujer que se autodefine como «de lujo rígido, de grandes joyas» / Damián Torres

-Las gallegas son mucho más sobrias, de un carácter más contenido.

-Yo no soy sobria pero sí muy austera. No existe en mí el capricho, ese impulso de «me lo merezco», que creo que es el peor lema que puede existir. Pero hablo mucho cuando quiero explicarme. En Pontevedra vivíamos en una casa con jardín, lo que hace que la infancia de un niño sea fascinante. Mi vecino tenía las plantas con sus nombres en latín y yo me los aprendía todos. Aquel hombre tenía un perro, un bobtail inglés, que se llamaba Baraban. El día de cumpleaños pedí un perro, y en mi cabeza sólo existía el de mi vecino. Pero me regalaron un chihuahua. Y pensé: «O te explicas o te van a encalomar el chihuahua toda la vida». Y aprendí a ser muy precisa.

-Con una inteligencia fuera de lo normal.

-La inteligencia ha sido una característica de la familia. Mi madre estaba enseñando a mi hermana Laura, que tiene un año más que yo, a leer y a escribir, y yo que estaba por allí aprendí a los dos años y medio, escuchando. En realidad me ha servido para aburrirme enormemente en los colegios, para no soportar a mis compañeras. No las aguantaba. Y era una niña melancólica y seria. Todavía ahora no lo soporto. Pero es que mis padres nos hablaban en esperanto, eran muy inteligentes y unos grandes conversadores, y entendían muy bien la realidad en la que vivían. Si mi padre hizo una cosa bien es que, como no pudo tener hijos varones, nos educó a nosotras como si no hubiera diferencias. Eso sí, a las nueve y media teníamos que estar en casa. En realidad teníamos todas las limitaciones de las mujeres del siglo XIX pero a nivel mental ninguna. Yo he leído novelas de mi padre que me han dado un vuelco el corazón. Y de mi madre aprendí a enmascarar los defectos, a potenciar las virtudes. Para ella siempre fue muy importante la belleza física. Pero en mi casa nunca se habló de cotilleos sociales, ni de infidelidades, que sólo existían en los libros.

Entra un señor mayor, al que saluda afectuosamente, con esa educación exquisita que le h

ace preguntar por su mujer, decirle que se le ve muy bien. «Luego pasará de nuevo y me dirá lo mismo, pero yo siempre he tenido un gran respeto por las personas mayores».

-¿Quizás por el hecho de que sus padres murieran jóvenes?

-Es que soy muy dieciochesca, cuando se ponían esas pelucas blancas porque se entendía que la vejez era un valor. Es verdad que mis padres murieron con 64 años, con una diferencia de un año, pero yo creo que la gran virtud de ellos era la inteligencia y por eso a veces, con el paso del tiempo, agradezco una barbaridad no haber visto su decadencia. Me hubiera resultado insoportable. La muerte de mis padres fue tan horrible que a mí me salvaron la vida los libros de Agatha Christie y de Guillermo Brown. No podía leer, ni ver la televisión, la tristeza era tan profunda… Ahora, eso sí, me pintaba, me arreglaba, salía a la calle. Porque mi vida ha sido siempre el rigor.

-Parece siempre tan correcta.

-No sé si doy esa imagen tan perfecta, pero es cierto que yo sí creo que debemos aspirar a la perfección. Y educada, pero lo de «te voy a ser sincero» lo deberían borrar del mapa, porque no quiero saber lo que estás pensando; cállatelo. Busco la tranquilidad y es difícil, ya que a mí todo me provoca tener las manos frías, pues dispongo de una imaginación desbocada. No hay en mí nunca un punto de inconsciencia, y estoy muy agradecida a la vida, porque sé lo que vale una mirada de cariño todos los días desde que conocí a mi marido. Porque si algo me reputa como inteligente es haber elegido a mi marido.

-¿Por qué?

-Es una persona con carácter a quien nunca acabaré de conocer. Con el tiempo, todos caemos en el peligro del prejuicio, de automatizar conductas. No, párate a pensar, míralo con otros ojos y verás que hay algo más. Soy muy dramática explicando lo que me pasa y él me mira con cara de «no me creo nada». Pero cuando hay algo que me afecta, que limita mi libertad, que para mí es muy preciada, él lo sabe. Lo distingue con toda claridad. Y eso sólo puede ser fruto del enorme amor que una persona te tiene. Y que nunca falla. No ha habido un solo momento en que la lealtad no estuviera en primer plano.

-Pero la lealtad no es una de las primeras cualidades que llaman la atención cuando conoces a alguien.

-Lo conocí en primero de la facultad. Era y es muy guapo, buen conservador, con una capacidad de síntesis que yo no tengo, sabe tocar instrumentos, y es además un hombre muy disciplinado, ordenado. Yo no podría haberme casado con alguien sin carrera universitaria y que no tuviera un cerebro brillante. Sus decisiones son siempre muy meditadas y muy duraderas. Que me diga dos veces en la vida: «Jamás me hubiera casado con otra mujer. Si no existieras estaría solo» es el mayor reconocimiento, porque yo siempre he desconfiado de las muestras de cariño hacia el exterior, vivo siempre muy adentro. Y hay tanto amor en lo que él hace que evidentemente nunca se puede apagar lo que yo siento por él.

-Pero al mismo tiempo tan racional.

-Porque soy muy romántica. Y muy contenida. Una de mis capacidades es la de amar y mi proceso amatorio es muy largo porque lo voy transformando con el tiempo.

-¿Sus hijos han heredado la inteligencia?

-Con mi hijo Borja estuve en el centro de superdotados. Él es ingeniero informático experto en redes neuronales e inteligencia artificial, un hombre guapísimo, que dibuja cómics, pinta. Con Moncho me pasa una cosa extrañísima, y es que al nacer por cesárea es como si todavía lo tuviera dentro. Se parece mucho a mí, es que los dos son ficheros humanos. Pero es verdad que la inteligencia consiste en lo que hagas tú luego con ella.

-¿Qué clase de madre ha sido Blanca Fitera?

-En la boda de mi hijo Borja mi marido y yo hicimos mucho el ridículo porque demostrábamos un sentimiento… Estábamos muy contentos con su matrimonio, por supuesto, pero al mismo tiempo la idea de no verlo todos los días a mí se me hizo terrible. Hemos crecido todos muy juntos, hemos viajado los cuatro y a pesar de tener niñeras he querido estar presente. Eso sí, la disciplina ha sido muy importante, siempre he tenido el ‘no’ por delante y todavía ahora nos rectificamos unos a otros y somos como un círculo de correcciones constante.

-¿Y no ha habido resentimientos?

-Hay un tipo de consejo que duele, aunque es el que modifica tu conducta. Pero es que todo lo demás es tan perfecto... Porque yo estoy tan orgullosa de mis hijos que no hablo de ellos, no quiero que nadie se entrometa. Es mi trabajo, ha salido bien, ahora tiene que servirles para la vida. Hay una búsqueda de la excelencia en ellos, de aspirar siempre a la perfección.

-¿Qué afectos han sido importantes en su vida además de la familia?

-Mis hermanas; las quiero, las adoro y son un apoyo fundamental para mí. Y mis amigas, Mari Carmen y María Amparo Senent, y Ascensión Barbé. Son personas que, cada una con sus características, han marcado mi vida. Pero ha sido una amistad de fondo, ni exigente ni caprichosa, porque no soy de esas personas a las que hay que llamar por obligación. Soy incondicional y también leal. Ayudarme es difícil, consolarme es difícil, pero con que me conozcan es suficiente.

-Parece tan fuerte...

-He sido una roca toda mi vida, no hay en mí la más mínima capacidad de trauma, todo me lo tiro a la espalda, trato de racionalizarlo y tiro del carro. Esto es un camino hacia adelante. Y por ese motivo no puedo sacar conclusiones sobre mis estados emocionales. Cuando me haya ido alguien podrá hacer una valoración. Lo que sí sé es que lucho cada día para mantener el motor interno, que vive de ilusiones. La búsqueda es lo que a mí me mueve, yo sería Catalina la Grande porque adoro los objetos, una gran coleccionista, incluso una expoliadora. Al final no quiero en esta vida grandes acontecimientos ni sorpresas, reivindico el trabajo. Y soy capaz de ver cuándo estoy feliz y cuándo no. Porque esto se puede fastidiar de muchas maneras si eliges mal y hay que estar muy atenta.