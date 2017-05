Antonio de Felipe: «Me puedes amar o detestar porque soy una persona que no tiene filtros»

Antonio de Felipe ha hecho una rápida escapada a Valencia para esta entrevista. De paso, se ha metido entre cuerpo y espalda eso tan valenciano que se llama almuerzo. A mediodía, cómo no, una paella. «Es que en Madrid sólo te sirven arroz con cosas». Se trata apenas de una pincelada del carácter de la tierra que lleva dentro este artista, al que no le importa darse algún gusto de vez en cuando, aunque reconoce que se cuida: «Tres veces a la semana con un entrenador personal». Esta preparación le ha dotado de esa imagen suya tan masculina, con su barba poblada, con un contrapunto infantil gracias al Mickey que ha dibujado en una camiseta creada ex profeso para la cita con LAS PROVINCIAS. Quedamos en su casa de Valencia, un apartamento encantador en la calle Linterna, a espaldas de la plaza del Ayuntamiento, decorado con algunas de sus mejores obras, como una princesa Leia con peinetas de fallera, o con fotografías donde le acompañan famosos, como Almódovar, Tita Cervera o incluso el Rey, y a quienes ha podido retratar. El artista de la Audrey de colores pop, reproducida hasta la saciedad, habla de sí mismo en uno de sus momentos más catárticos, tras el enfrentamiento con una ex trabajadora que le reclamó la autoría de unas doscientas obras. Después de un año y con una sentencia favorable para el artista, Antonio de Felipe se ha conocido más a fondo que nunca y habla como si muchos sentimientos contenidos pugnaran por salir todos a la vez.

-Presiento que los últimos meses no habrán sido los más felices para usted...

-Me encuentro en el mejor momento de mi vida. Ha sido como si durante décadas hubiera llevado una mochila cargada de piedras que ha hecho que todo me costara mucho, y que ahora he podido soltar. Me siento libre porque me he quitado todo ese peso y todas las experiencias malas que he tenido me han servido para crecer y mejorar. He hecho una especie de balance y veo que han abusado mucho de mí, y no hablo sólo de mi ex ayudante. Me copiaron las vacas y no hice nada. Luego llegó una empresa de Barcelona que se hizo millonaria con reproducciones de Audrey sin pagarme un euro. Tampoco me moví entonces. Después la demanda de esta trabajadora, rematada por un grafitero catalán que ha hecho suya una obra mía con todo el morro. Así que ya no voy a tolerar más que se aprovechen de mí. Tengo el mejor gabinete de abogados y va a velar por mis intereses. Aviso a navegantes: la bestia tiene las garras bien afiladas y voy a actuar con contundencia.

Antonio de Felipe saca papeles de una carpeta. Lo tiene todo bien documentado e incluso conserva algún mail amenazante donde le acusan de ser un artista que plagia. Él se explica, parece que está acostumbrado a hacerlo. «Equipo Crónica ya fueron unos artistas de la reinterpretación, y eso es lo que yo hago, obras hechas desde la admiración, el cariño, el homenaje, a gente como Banksy, por ejemplo, que me parece un genio». Muestra la obra de dos policías besándose, que Antonio de Felipe transformó en dos futbolistas, uno del Real Madrid, otro del Barça, y más trabajos en los que se ha inspirado.

-¿Ha sacado a un Antonio de Felipe que llevaba dormido?

-Sí, ha habido una especie de catarsis en mí que me ha hecho mejorar. Es verdad que lo he pasado mal, pero esa mujer no contaba con mis armas, que son la verdad y el respeto profundo por lo que hago. Ha sido muy duro, porque yo la consideraba de mi familia, y sobre todo me ha dolido que me acusen de machista.

-Dice que estos meses en los que ha estado callado ha trabajado más que nunca.

-Me he refugiado en mi trabajo, esa ha sido mi terapia. He abierto además una ventana en las redes sociales -tiene más de 30.000 seguidores en Instagram- como una manera de compartir mi día a día, en un ejercicio que ha resultado ser muy sano. Después de lo doloroso que ha sido el último año he hecho limpieza general y ahora sé que lo mejor está por llegar, que estoy preparado para ello. Como si hubiera ido al gimnasio de la vida a entrenarme para lo que va a venir. Además, me ha servido para unirme mucho más a las personas que quiero, a mi familia, a mis amigos.

-¿Ha habido gente que le ha decepcionado?

-Los ha habido, pero muy pocos. De alguna manera esto ha sido una especie de criba, me ha hecho ver la realidad. Hay gente que no ha estado a la altura pero la mayoría me ha apoyado a tope y ese cariño me ha dado fuerza para seguir adelante.

-Hay artistas que dicen que de esos momentos duros salen las mejores obras.

-Ha salido lo mejor de mí, es cierto, pero es que yo siempre he sido una persona transparente, lo que ves es lo que soy. Mi mejor amigo de Valencia, Joan, me dijo una vez una frase que me tocó el corazón: «Antonio, el secreto de tu éxito es que siempre eres tú mismo». Soy una persona que no tiene filtros, alguien muy afortunado porque me siento completamente libre, el dueño de mi destino, y eso no es fácil, ya que tenemos muchos lastres. Sin embargo, por mi profesión y mi carácter puedo ser yo en todo momento y eso es maravilloso. Todo lo que hago lo hago con mucha verdad y siempre intentando hacer felices a los que me rodean. Ahora sí, como no tengo filtros me puedes amar o me puedes detestar.

-Siempre hay personas que ven el talento, que atisban lo que uno puede llegar a ser. ¿Quién fue el primero?

-Mi padre. Fue mi primer fan. Él era albañil, venía de Albacete, y con el tiempo abrió una empresa de frío industrial donde llegué a trabajar. A pesar de su humildad tenía una clase y un carisma tremendos. En los años sesenta era difícil detectar que un niño pequeño estaba especialmente dotado para algo. Y él lo vio en mí, que yo era una persona especial, y lo potenció. Por eso para mí ha sido un referente. Fue el primero que me dijo que me convertiría en un artista muy famoso, me montó mi primer estudio, me llevaba a los concursos de dibujo infantiles de la plaza del Ayuntamiento y me afilaba los lápices. Estaba hinchado como un pavo, orgulloso.

-¿Vive todavía?

-Mi pena es que mi padre murió hace treinta años, justo antes de que yo empezara a triunfar. Me dio unas lecciones de vida maravillosas. Por ejemplo, me decía: «Cuesta lo mismo hacer las cosas mal que bien, así que intenta hacerlas bien». Era muy perfeccionista, por lo que ese afán de superación es herencia de mi padre. Además, se consideraba una persona libre, con sus obligaciones, pero me repetía que el mayor lujo del ser humano es que nadie te mande. Desde unos orígenes humildes dio estudios a sus cinco hijos gracias al trabajo y fue una persona tremendamente sabia.

-¿Qué momentos le hubiera gustado que su padre viviera?

-¿Quiere que le cuente una anécdota maravillosa? Mi padre era muy fan de Manolo Escobar, e incluso compró la tele en color para ver el programa ‘Cantares’. Yo me sé todas sus canciones, porque nos llevaba al pueblo con un Symca 1000 que se llamaba Manolete en su honor. Fíjese cómo es la vida que Manolo Escobar me llamó y me pidió que le hiciera un retrato, me invitó a su casa, lo conocí. En ese momento yo pensé: «Dios mío, si mi padre estuviera aquí… Que su ídolo sea a la vez fan de su hijo». Se me ponen los pelos de punta. Me da tanta pena que no pudiera ver aquel momento. Hubiera matado por vivir aquello.

-¿Es usted una persona religiosa?

-No soy religioso pero creo en las energías. Mi padre ha estado muy presente y yo siento que de alguna manera me está ayudando. Sólo con todos esos valores de trabajo, honestidad, generosidad y sentido del honor que me hacen ser quien soy.

-¿En qué momento se da cuenta de que puede llegar a ser alguien?

-Le voy a contar otra anécdota. Un día, cuando yo todavía era un bebé, mi madre me dejó en la cuna mientras cocinaba. Con un bote de kanfort para limpiar zapatos me pinté entero. Para que vea un poco de dónde nace todo. Imagínese mi madre cuando me vio completamente de marrón, que parecía sangre. Pegó un grito… Otro día mi padre estaba jugando a las cartas y yo tenía entonces unos tres años. Como le estaba dando la lata me dio una tarjeta de visita, un bolígrafo y un naipe con la figura del caballo de espadas. Y lo dibujé. Le hizo tanta gracia que lo conservó en su billetera hasta que murió. Lo tengo como mi mayor tesoro. Hay otra anécdota preciosa con mi abuelo, que un día le contó a un tendero que yo era un artista. Como aquel señor se rio me pidió que le dibujara un billete. Con lápices de colores y un rotring que tenía de mis hermanos mayores lo hice y pagó en aquella tienda con él. El dueño no se dio cuenta y mi abuelo le ofreció cambiárselo por uno de verdad porque aquel lo había pintado yo. Y también lo conservó hasta que murió. ¿No es maravilloso?

-¿Se ha sentido una persona muy valorada?

-Desde que tengo uso de razón he vivido con la presión de que sería un artista famoso. Lo que no sabía era lo que me iba a costar (ríe).

-¿Le ha costado mucho?

-Muchísimo. Aunque a la gente le pueda parecer que ha sido fácil, es una profesión que tienes que amar profundamente y donde hay muchas envidias y puñaladas. Y entiendo que haya gente con muchísimo talento que no tenga la fuerza para seguir, porque encuentras demasiados escollos en el camino, porque luego hay personas aprovechadas que utilizan cualquier atajo para conseguir cosas. Lo he tenido muy difícil, pero estoy muy orgulloso de ser quien soy. Nadie me ha regalado nada. Y me encanta la frase de la profesora de baile de Fama, cuando decía que la fama cuesta y aquí es donde vas a empezar a pagarlo con sudor. No me ha importado. Amo mi trabajo.

-¿Cree en esa frase que dice que hay que ser buena persona para ser buen profesional?

-Recuerdo que Manolo Escobar me dijo: «Los grandes son la gente más sencilla del mundo porque como están tan seguros de su talento disfrutan del de los demás. Los que son terroríficos son los mediocres». Y yo estoy de acuerdo. Creo que ser buena persona forma parte de ello. Por ese motivo intento hacer felices a quienes están a mi alrededor.

-He leído que Mariscal ha sido uno de sus referentes.

-Cuando empecé a estudiar Bellas Artes estuve trabajando de creativo en una agencia de publicidad. Es que soy autosuficiente desde los veinte años. Con mi primer sueldo me compré un perrito de zinc de Mariscal -me lo enseña, ocupa un lugar de honor en su salón-. Para mí es un genio, un ejemplo a seguir, por eso me produce muchísima tristeza que una persona con tantísimo talento esté pasando por una mala situación y que no se le valore. De igual forma pienso sobre la gran Ouka Leele, que ha sido premio nacional de fotografía. Tenemos que respetar nuestro patrimonio cultural.

-Ha confesado que cuando puede se viene a Valencia, que a pesar de los años pasados en Madrid se siente muy valenciano. ¿En qué sentido?

-¡En todos! Yo, que he sufrido muchos ataques en Valencia y para algunas personas resulto incómodo, mire dónde estoy. Creo que la alegría vital, el optimismo, el sentido de la ironía... todo eso forma parte de nuestro espíritu. El color, la pasión, el exceso. Llevo con una alegría enorme ser embajador de mi tierra por el mundo. Me siento superfallero, en el buen sentido de la palabra. De hecho, me encantaría hacer una falla y estoy en ello.

-¿Qué ha sacrificado por el camino?

-Nada. Me siento muy orgulloso de lo que he hecho. Me ha compensado tanto y soy tan feliz haciendo lo que hago… He tenido que pagar peajes a otros niveles, de gente que se ha aprovechado de mí, pero en lo personal lo he disfrutado muchísimo. Evidentemente la fama cuesta, aunque no tengo la sensación de haberme perdido nada.

-¿Ni siquiera a nivel sentimental?

-Eso es otro tema. (Piensa) No he estado con las personas adecuadas, desgraciadamente. Igual que he tenido suerte en otros aspectos, a nivel sentimental no he encontrado a quien realmente me haya hecho feliz, pero bueno, estamos en ello. Tampoco siento que me haya tenido que sacrificar en ese aspecto, aunque he entendido que mi trabajo es incompatible con una familia. Me encantan los perros, los gatos, pero soy consciente de que por mi estilo de vida no puedo tenerlos. Igual que para mí hubiera sido muy difícil tener hijos, porque requieren mucha dedicación. Tienes que ser consciente de cuáles son tus planteamientos vitales y tus prioridades. Prefiero ser realista y decir esto puedo y esto no.

-Le ha hecho un retrato al Felipe VI, otro a Tita Cervera. ¿Les gustó?

-Al Rey le gustó mucho porque intenté hacer un retrato de alguien de su generación. Y a Tita también, de hecho ha salido en muchos reportajes con ese cuadro. Es que a mí me encanta retratar. Mis libretas desde pequeño estaban llenas de ojos y caras dibujadas con bolígrafo. Y sobre todo la mirada, que es donde está la esencia de la persona. Yo soy puro sentimiento, porque un cuadro puede estar bien pintado técnicamente pero además tiene que ser verdad. No hay otro secreto.

-¿Qué es lo más bonito que le han dicho de su trabajo?

-El mejor piropo vino de una señora que tendría unos ochenta años. Se acercó a mí y me dijo: «Antonio, le felicito, sus exposiciones son terapéuticas, me ha hecho feliz». Se lo agradecí en el alma. Algo que me ha parecido mágico es llegar a tres generaciones distintas. Me ocurre que los hijos de mis primeros clientes han crecido con mis obras y ahora son fans míos.

-Sorprende esa mezcla de infantil y masculino que hay en usted y en su obra.

-Soy muy tenaz y luchador pero aún llevo dentro a aquel niño que dibujaba ‘bambis’ sin parar. Una cosa no excluye a la otra, porque puedes ser un hombre hecho y derecho pero a la vez sensible y curioso. Estar siempre motivado es muy de niño.

-¿Es cierto en su caso que la mejor obra está por venir?

-Por supuesto. Y ese cuadro buscará a su cliente.

Hablamos y hablamos. Ahora con la grabadora apagada. Le da mucha pena no exponer en Valencia. «No es porque yo no quiera, es porque no tengo ninguna propuesta», se queja, y recuerda que la última muestra que tenía programada en el Centro del Carmen se canceló. Su proyecto más reciente le ha llevado a Miami; «de ahí saldrán cosas muy chulas que no puedo adelantar». Se siente liberado tras la conversación. «Tenía muchas ganas de hacer esta entrevista».