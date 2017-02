«Raquel me pone los pies en el suelo, ha traído la estabilidad a mi vida»

Puede que pocas personas se hayan mantenido tras impermeables a la vanidad que genera el éxito como el valenciano Paco Roca, a pesar de que se trata de uno de los dibujantes de cómics más reconocidos internacionalmente. Quedamos en la plaza de la Virgen en un día frío, a primera hora de la mañana, después de llevar a sus hijas al colegio. Es lo que tiene trabajar en casa, que le ha permitido ejercer de padre pese a los continuos viajes. Porque al mismo tiempo que su obra se traduce al japonés y al coreano, se permite dibujar en el suelo de la habitación de las niñas para estar cerca de ellas. Se atisba en la conversación una persona reservada que se muestra tal cual es en los cómics, con sus inseguridades y sus miedos; el despistado que un día, durante apenas dos segundos, pensó que había cumplido 38 años en vez de 48. Es que en realidad no los aparenta, con ese aspecto aniñado que aparece en las viñetas como un espectador privilegiado de historias verdaderamente comprometidas, y con una pareja once años menor que se incorporará en un momento de la entrevista como parte del secreto de su éxito.

-Empezamos por los reconocimientos. Ya ha recogido el Premio Nacional del Cómic, ganó dos Goya, es hijo predilecto de Valencia, fue distinguido en 2010 con el Valencianos para el Siglo XXI de LAS PROVINCIAS... Llegó a decir que el éxito de ‘Arrugas’, su obra más conocida, consiguió abrumarle. ¿Cómo lo ha superado?

-Al final tienes que aprender que este tipo de cosas no pueden ser un lastre. Es verdad que cuanto más tienes te vuelves más conservador, mientras que si estás empezando sólo quieres conseguir cosas. Ahora viene bien levantar la vista y ver que queda mucho por alcanzar, porque si piensas que lo has logrado todo puede ser un poco frustrante. Así que mi objetivo es prosperar como autor, el crecimiento personal.

-¿Sintió en su momento que la gente le trataba de forma diferente?

-El respeto que notas en los demás es de las cosas que más te enorgullecen. Que gente a la que has admirado, sobre todo de la profesión, de repente te valore.

-¿Y en el caso de su familia?

-Recuerdo que mi padre estaba ingresado cuando ganamos los Goya (en 2012 el film basado en su comic ‘Arrugas’ se llevó los premios a la mejor película de animación y al mejor guión adaptado). Los llevé al hospital y él se sentía muy orgulloso porque enfermeros y médicos pasaban por la habitación a hacerse fotos. Lo que más me alegró es que la gente más cercana, amigos y familiares, se sentían felices y asumían el éxito como suyo. Es gracioso porque algo más tarde había un padre en el colegio de mi hija que pensaba que yo era camionero, porque me veía viajar mucho, y un día, siguiendo la gala de los Goya, donde me habían invitado a entregar un premio, se sorprendió al verme allí. Y dijo: «Ese es el padre de Sabina, ¿qué hace un camionero entregando un premio?» Después presumía de conocerme. Y eso es bonito.

-Sobre todo porque tengo entendido que al principio no era una dedicación que contara con el visto bueno de sus padres.

-Yo sí tenía claro que me quería dedicar a algo relacionado con el dibujo y contar historias. Cuando era crío me encantaba el cómic, los dibujos animados y la pintura. No sabía si quería ser Ibáñez, Picasso o Walt Disney, pero intuía que ahí estaba mi futuro. El problema es que ni la mayoría de los padres ni los colegios te llevan hacia una profesión creativa. También es verdad que ahora la crisis se ha cargado las carreras fiables, como arquitecto o ingeniero, pero entonces mis padres querían que si me dedicaba al dibujo fuera como un hobby. Así que al principio no tuve mucho apoyo.

-¿Fue mal alumno?

-No prestaba demasiada atención, quizás porque no me interesaba lo que decían. Es verdad que luego, al comenzar Diseño Gráfico, todo cambió. Ir a clase me encantaba y cualquier cosa que me enseñaran me apasionaba. Posiblemente si hubiera hecho cualquier otra cosa habría sido un fracasado, ni destacaría ni sería una persona plena como creo que ahora lo soy, porque mi trabajo me llena mucho, tanto en lo personal como en lo profesional.

-La brecha generacional puede ser a veces muy profunda, pero siempre nos queda algo de los padres.

-Vengo de una familia obrera, mi padre era electricista y mi madre prácticamente no sabe leer y escribe muy mal. Crecieron siempre en la austeridad total, de no gastar más de lo que tienes, y el consumismo les parecía la cosa más rara. Tuvieron el mismo televisor de tubo hasta el final. Cuando yo le decía que por doscientos euros tenía un aparato mucho mejor, mi padre me contestaba: «Pero es que funciona. ¿Por qué tengo que cambiarlo?» Supongo que era una mentalidad normal en ciertos estratos sociales de aquella época y algo de aquello ha quedado en mí. De gastar cuando hace falta, pero no de un consumismo extremo.

-Quizás a usted le gustaría transmitir otra enseñanza a sus hijas. ¿Las ve siguiendo sus pasos?

-La menor es todavía pequeña, tiene un año, y si a la mayor, de cuatro, le preguntas qué cosas quiere hacer en la vida te dirá que ser roquera, dibujante de tebeos o veterinaria.

-¿Le gustaría que heredaran la vocación?

-Sí, yo creo que cualquier cosa que sea creativa. Me gustaría que tuvieran trabajos que les permitieran desarrollarse como personas.

-¿Cómo le ha cambiado ser padre?

-En muchos sentidos. En el más mundano porque me falta tiempo, ya que antes no me sentaba a la mesa de dibujo si no tenía como mínimo media hora y ahora aunque sea para hacer dos líneas algo he adelantado. Es verdad que aprendes a aprovechar más cada momento. También me ha cambiado en lo metafísico para darme cuenta de lo que es la evolución, de ese ciclo de la vida que es ser hijo y padre, además de descubrir el amor incondicional. Por otra parte, te permite retomar la pasión por aprender y sorprenderte ante las cosas.

-Su último cómic, ‘La casa’, tiene mucho de esta etapa.

-Viene de un momento muy concreto, porque en cuestión de meses perdí a mi padre y nació mi hija. En ese instante mi perspectiva cambió, ya que yo era un padre retratando a otro padre, y comprendí mejor mi relación como hijo. Y te das cuenta de ese amor desigual, de tus errores, y de las cosas que ellos hicieron por ti.

-¿Le quedaron muchas cosas por decirle a su padre?

-Parece que en ese sentido todo llega tarde y te arrepientes a veces de lo que has hecho. Ahora tengo la suerte de poder enmendarlo a través del cómic, que me permite mantener con él esas últimas conversaciones que no tuvimos. He logrado plasmar en este libro esas heridas que han quedado abiertas.

-¿No le da miedo mostrarse tanto? Parece un poco reservado.

-Sí, pero es parte de tu trabajo. En cierta manera me ayuda porque todos los seres humanos queremos que nos comprendan en cualquiera de las facetas de la vida. Quienes nos dedicamos a este tipo de trabajo pretendemos hablar de sentimientos y que los lectores los asocien con los suyos. En este sentido es muy enriquecedor. Es verdad que por otro lado banalizas lo que te pasa, al novelarlo, y en tu cabeza todo se mezcla. Acabas pervirtiendo tus propios recuerdos y haciéndote un lío con tu vida.

Llega su mujer, Raquel Silvestre, diseñadora gráfica, con una sonrisa en la cara que no borrará ni un segundo. Es una persona abierta, extrovertida, que parece complementarse muy bien con Paco, a quien observa con orgullo mientras va desgranando detalles de su vida sin poder evitar ese gesto suyo de cubrirse la boca con la mano que denota cierta timidez.

-¿Cómo se conocieron?

Raquel: -En mi trabajo. Era amigo de mi jefe, venía al estudio y empezamos a llevarnos bien.

Paco: -Era un amigo al que le había perdido el rastro, pero desde que Raquel empezó a trabajar allí recuperé la amistad (ríen).

-¿En qué momentos se da cuenta de que está con una persona que goza de tanto reconocimiento?

Raquel: -Hay veces en que entras a un comercio, donde menos te lo esperas, y le reconocen, sobre todo aquí en Valencia. De todas formas lo lleva muy bien, porque lo hace todo muy fácil, siempre está igual y no ha cambiado nada.

-¿Le ayuda su pareja a mantenerse anclado en la tierra?

Raquel: -Es que él viene con el Goya bajo el brazo y yo le digo: «Eh, la lavadora» (ríen a carcajadas).

Paco: -Ella me pone los pies en el suelo, aunque es cierto que se trata de un éxito de medio pelo, que no soy un actor, un futbolista o un novelista de ‘best sellers’. Raquel ha traído la estabilidad a mi vida y me hace fácil el poder trabajar. Además es la primera lectora de mis historias, me aporta mucho y siempre tengo muy presente su opinión, porque es muy sincera.