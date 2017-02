«Encontrar un compañero de vida es tan difícil... Nuestras peleas duran un segundo»

Hace un frío que pela en el estudio de Adrián Salvador y Lucas Zaragosí, un bajo con mucho encanto donde conviven sin problemas un botijo y la caja del Mac, y del que se están trasladando porque ya no tienen suficiente espacio. Lucas, publicista, es el primero en llegar, tan formal, serio, clásico... el contrapunto al Adrián más creativo de una marca, Siemprevivas, que no se entiende sin esas dos caras de la misma moneda. El diseñador, después de participar en una creación para Michelle Obama, puede presumir de que la ex primera dama y Lady Gaga quedaron fascinadas con uno de sus bolsos. Pero tras la aventura en Nueva York, tiene claro que su lugar no es sólo Valencia, sino un barrio, Ruzafa, donde se siente en casa, lejos de los circuitos internacionales de la moda, cuyas marcas le tientan con cantos de sirena que se niega a escuchar. No le interesa. Lucas tiene parte de culpa, porque su tándem perfecto, profesional y también personal, genera una estabilidad inaudita en el vertiginoso mundo de las pasarelas. Hijos de familia bien, envidiablemente jóvenes, son la imagen de una nueva generación que defiende la vuelta a las pequeñas cosas, los detalles y las experiencias. A la vida relajada. Y fuera egos.

-Entrevistar a gente que todavía no ha llegado a la treintena es muy motivador. A tu edad, Adrián, has trabajado en Nueva York y tienes un reconocimiento internacional.

Adrián: -Pero es muy difícil como diseñador salir adelante solo. Hay un montón de creativos interesantes que no tienen al lado a alguien como Lucas que sepa gestionar eso. Yo siempre hablo de mi suerte de haberlo encontrado porque apostó por mí sin conocer el mundo de la moda. Y lo dejó todo.

Lucas: -Yo lo veo desde el otro punto de vista y siempre pienso que estoy cortándole las alas. Adrián es la persona más creativa que he conocido en la vida, siempre lo digo y no me canso de repetirlo, con una capacidad de trabajo muy grande, de afrontar mil proyectos a la vez y todos muy bien. A veces me frustro porque querría dejarle hacer muchas más cosas, pero la realidad es que desde el principio a los dos nos ha gustado tener los pies en el suelo.

-¿Cómo os conocisteis?

A: -Es muy curiosa la historia, porque nosotros siempre hemos sido vecinos, pero no sólo nuestros padres, también nuestros abuelos. Él vivía en el piso duodécimo y yo en el décimo.

L: -Sobre todo porque, a pesar de que toda nuestra familia residía en el mismo edificio, yo no lo había visto nunca (Adrián interviene: «Yo sí le había echado el ojo»). Y en una cena que organizó mi padre yo estaba sentado en la misma mesa que Sol Candela, que es su madre. Ella me hablaba de sus hijos, yo pensando que sólo tenía uno que se llama Quim. Casualmente dos días después coincidimos en el ascensor, luego en una fiesta y así surgió todo. En ese momento estábamos viviendo cada uno en una parte del mundo.

A: -Entonces ni se me ocurría montar una marca.

L: -Él me comentó que le habían propuesto presentar una colección. En ese momento yo trabajaba en sanidad, había estudiado publicidad y no sabía nada de moda, pero le dije que creía en él. Es cierto que durante los primeros años, con la vorágine, se nos fue un poco de las manos, que aquello que pasaba no era lo que habíamos imaginado un día en el salón de mi casa.

A: -Si a mí me hubieran enseñado de joven que no hace falta participar en una pasarela lo hubiera agradecido muchísimo.

-Parecéis compartir muchas más cosas que el trabajo. ¿Sois pareja?

L: -No, aunque es cierto que nos lo preguntan muy a menudo. Trabajamos, viajamos, lo hacemos todo juntos, porque nos encanta compartir muchas cosas.

A: -Encontrar un compañero de vida es tan difícil… No me imagino viajar con otra persona, disfruto mucho con Lucas. Nos gusta hacer lo mismo. Por ejemplo, cuando estamos en otras ciudades hay algunas personas que prefieren ir por el Colón de cada lugar y a nosotros nos gusta ir buscando otros barrios, encontrar artesanos que hagan cosas diferentes.

L: -Hemos alcanzado un momento en que estamos muy bien, y eso no quita que nos peleemos muchísimo, que nos gritemos. Lo bueno es que al final llegamos a un punto intermedio, nuestras peleas duran un segundo. Pero sí, se oyen gritos en el estudio.

-¿No os coarta a nivel personal el hecho de ser un tándem tan perfecto?

L: -Somos los mejores amigos, tenemos una relación muy guay que yo asocio a la constancia. No me imagino la vida sin Adrián. Cuando no estamos juntos nos mantenemos en contacto y hay veces que hacemos cosas por separado y en ese momento piensas: «Me encantaría estar viviendo esto con él».

A: -Es cierto, he viajado con otros amigos o con la familia y hay un momento en el que sabes que con Lucas habría sido distinto.

-Parece que habéis encontrado lo que os hace felices, no solamente por la relación sino en el trabajo. Pero sois muy jóvenes todavía en ese sentido.

L: -Adrián es como muy discreto, da mucha importancia al trabajo en equipo y desde hace años tiene ofertas de muchos sitios y yo le digo: «Es una oportunidad muy buena ir a trabajar con esa marca, no lo hagas por mí, por lo que tenemos aquí». Me da miedo que esté renunciando a un puesto muy bueno, muy bien pagado, ganando lo que nosotros no ganaríamos nunca. Pero él dice que lo tiene muy claro: «Hago lo que quiero en la ciudad que quiero, con mi familia, con mis amigos». En ese punto es muy generoso.

-¿Por qué eres feliz aquí, Adrián?

A: -Hasta la cosa más sencilla, que es poder comer en casa con mi familia, con mis abuelos, poder estar con ellos y volver a trabajar por la tarde. Eso no lo puedes hacer en ningún otro sitio. A mí Valencia me da eso y es lo que me hace feliz.

-¿Eres muy familiar?

A: -Somos una familia grande y al mismo tiempo un poco mafia (bromea). Me han apoyado siempre, nunca en la vida me han dicho lo que tenía que estudiar. Y ni siquiera va relacionado con que sea una familia tradicional. Al contrario, son muy modernos.

-¿No tienen ninguna vinculación con el mundo de la moda?

A: -Mi madre es arquitecta, mi padre es empresario, mi abuelo fundó junto con unos socios lo que es ahora la empresa Milar y lo que tienen en común es ser una familia de emprendedores. Fueron pioneros trayendo electrodomésticos a España.

-¿Vieron en ti tu futuro de pequeño?

A: -Con 14 o 15 años hacía vestidos a mis amigas en casa. No había estudiado diseño de moda pero me regalaron un maniquí y fue algo como muy intuitivo. Me iba a Julián López cuando estaba de rebajas a comprar telas. Mi madre y mi abuela, además, han sido siempre unas enamoradas del mundo de la moda que han invertido muy bien en el producto que compraban. Igual era un abrigo cada seis meses, pero era un abrigazo. En ese sentido, la educación a la hora de comprar la llevamos a nuestra marca.

-¿Y en tu caso, Lucas? Tu familia tiene además una vertiente muy solidaria.

A: -Una de las cosas que he aprendido de Lucas y su familia es la generosidad.

L: -Mi padre lleva 28 años viajando a Mozambique, donde conoció hace años a un cura, el padre Vicente, con quien se creó una relación muy especial y hasta hoy. En este tiempo ha ido captando a su familia, sus amigos, y hace cosas a nivel local con una oenegé.

A: -Son médicos y tienen esa entrega a los demás sin recibir nada a cambio que va ligada a su personalidad.

L: -Mi padre me parece la persona más generosa del mundo. Y en el tema de la solidaridad está muy implicado. Yo no he ido nunca a Mozambique, no sé qué podría hacer allí, porque por un lado igual me querría quedar, porque soy muy de empatizar con la gente, y por otro mi viaje lo puede aprovechar alguien que pueda hacer algo más. Al final soy publicista.

A: -Le recuerdo un día que acompañé a mi abuela a una conferencia que presentaba su abuelo sobre la actividad de la oenegé. Allí estaba él ayudando a prepararlo todo.

-Tenéis además otra cosa en común: Xàbia.

A: -Es cierto, eso también nos une. Para mí es un privilegio tener tan cerca un lugar que te hace sentirte tan lejos. Yo disfruto mucho estando allí.

L: -Sí, nos encanta Xàbia, y tiene mucho que ver con esa asociación con la felicidad de la que hablábamos antes. Es eso lo que te da Valencia. Por ejemplo, estamos sentados en un lugar, Doña Petrona, de un par de argentinos que decidieron quedarse aquí. Porque esta ciudad es única.

-¿En qué sentido? ¿Es verdad que en Nueva York uno está muy solo?

A: -No estás solo porque pocas veces puedes permitirte un apartamento sin compartirlo, y los amigos se convierten en tu familia. Pero es cierto que la gente que vive allí no puede viajar como lo hacemos nosotros, ni salir a comer las veces que lo hacemos aquí. La vida es mucho más difícil. Nosotros ahora vamos dos veces al año porque la ciudad nos encanta, y no nos vamos a dormir sin pasar por Times Square, donde a pesar de las horas siempre parece que sea de día. Eso pasa en Madrid y también, cada vez más, en Valencia.

-Sé que en ese sentido os encanta la buena comida. ¿También cocinar?

A: -Me gusta. Lucas me regala cursos para ir a Ricard Camarena, a Begoña Rodrigo, el último en Fierro. He descubierto que la cocina es lo que más puede inspirar a un creativo, ya que tienes todos los sentidos en un plato.

L: -Nos fascina la cocina, siempre hemos valorado mucho el producto, nuestras abuelas cocinan mucho y muy bien. Yo además aluciné viendo a Begoña Rodrigo, y de hecho cada vez que vamos nos encanta ver cómo trabaja, con qué seriedad. Y crear algo sólo para ti es mágico.

-¿Si no hubieras sido diseñador, te habrías metido en una cocina?

A: -Creo que me hubiera gustado trabajar en un circo (bromea).

L: -Qué va, hubiera sido bailarín, sobre todo después de ver ‘La La Land’ (ríen a carcajadas).

-¿Cuál es el valor con el que os quedáis, aquel que intentáis transmitir?

L: -Ser honestos con nosotros mismos. Creer en lo que haces y tener constancia. Vivir con lo necesario y estar cómodos, porque no hace falta nada más.

-Vuestras vidas son como muy paralelas. Sólo os quedaría estar juntos.

L: -Nos mataríamos (ríen). Al final somos muy distintos.

A: -Yo soy más impulsivo, él ha aprendido a meditar las cosas antes de hacerlas.