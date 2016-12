«Estar diez meses en silla de ruedas me ha dado una energía inagotable»

El nombre de Álvaro Moliner está asociado a muchos éxitos y también a algunos fracasos. A la fuerza del trabajo y de la superación. Y a la recompensa. Por supuesto, a Valencia y a las Fallas de la Unesco. Encontramos a Álvaro tras el mostrador de su tienda del pasaje Ripalda, un pequeño callejón de la Valencia antigua que encargó construir una condesa allá a finales del siglo XIX. El mismo lugar donde ha transcurrido prácticamente su vida entera. «Yo nací aquí, en el entresuelo, donde vivían mis padres». Parece que uno retrocede en el tiempo al entrar en el comercio, lleno de recuerdos, un espacio que no debe de haber cambiado demasiado en décadas, aunque en un rincón todavía se vean telas con algunas etiquetas de las últimas ofertas del Black Friday, porque los tiempos no están para desaprovechar oportunidades de venta. Quizás ahí esté presente la mano de su hijo Alejandro, tercera generación de la empresa, que se ha incorporado con muchas ganas e ideas nuevas.

-Su padre fue un gran comerciante y empresario. Los almacenes que llevaban ese mismo nombre llegaron a ser muy conocidos.

-Cuando acabé la carrera me incorporé al negocio. Eran entonces los años setenta y en aquella época llegó a tener alrededor de cincuenta empleados. Facturábamos a toda España, disponíamos de varios locales y agentes comerciales que viajaban mucho, especializados en la venta de ropa de hogar.

-La empresa sufrió de lleno una crisis que se llevó por delante el negocio.

-Aquella crisis nos hundió. Nuestro fuerte era la venta al por mayor y unos intereses del 20% fueron insostenibles. Mi padre falleció en el año 74 y sólo llegó a ver los inicios de una situación económica que nos ahogaba. Murió bastante joven y lo eché en falta al menos tres o cuatro añitos más, porque igual con él las cosas hubieran sido distintas. Yo entonces era muy joven. Desapareció parte de la empresa y nos refugiamos aquí, en este local primitivo y, con los años, centrándonos en la indumentaria valenciana. Yo, que de niño había visto que el negocio prosperaba, siempre a más, tuve que vender patrimonio, hacer frente a las deudas… Fue muy duro.

Álvaro Moliner no consigue ocultar su emoción y durante la entrevista las referencias a su padre le provocan un nudo en la garganta y algunas lágrimas. «Él también se emocionaba enseguida, sobre todo cuando hablaba de su madre. Porque a su empuje se lo debía todo».

-No venía él de buena cuna, entonces.

-Mi padre nació en un pueblecito muy humilde de Teruel que se llama Villarroya de los Pinares. Estamos hablando de los años veinte y prácticamente todo lo que trabajaban en el campo era para poder malcomer. Mi abuelo era sastre y cosiendo de sol a sol ganaba una peseta al día. Así que mi abuela les dijo a sus hijos que se fueran. «Aquí no tienes nada que hacer», le repetía, y empujaba a mi padre lejos del pueblo. Él fue el primero que se vino a Valencia porque aquí había un tío que ya se había convertido en un comerciante importante, en La Labradora. Le acogió en su casa como si fuera un hijo y de él aprendió muchísimo.

-¿Pudo ver su abuela en qué se convirtió la empresa que creó?

-Sí. Aunque falleció relativamente joven, siempre se acordaba de ella. Volvía mucho a su pueblo, donde sentía que estaban sus raíces. Y lo hacía por la puerta grande («Allí llegó a ser un mecenas, apoyaba proyectos culturales, organizaba excursiones con la gente del pueblo, estuvo muy involucrado», cuenta Alejandro, su hijo).

-Parece que era de esas personas inquietas que no pueden dejar de hacer cosas.

-Para mi padre solamente existía la tienda. Recuerdo que llegaba a casa ya a la hora de cenar y después cerraba los ojos. Parecía que estaba durmiendo, pero su cabeza no paraba de pensar en el negocio.

-¿Heredó asimismo esa forma de ser?

-Es que yo lo viví así y es lo que he intentado enseñar a mis hijos también, que el trabajo y la ilusión deben ser lo que te mueve.

Hijo: -Esto ha sido nuestra vida, y en la tienda desde pequeños, como también hizo mi padre, hemos pasado muchas horas, aunque después nos ha dado libertad para dedicarnos a lo que queramos y he sido yo, de los tres hermanos, el que me he involucrado más.

-¿Está contento con el relevo? No es fácil conjugar la experiencia y la formación.

-Tenemos nuestras discrepancias, es natural, pero aportamos visiones distintas y llegamos a un punto en común. Y al final estoy muy orgulloso de que haya una tercera generación porque aunque a mi hija también le gusta, es médico. Mi otro hijo estudió Comunicación Audiovisual.

-Es que además se pasan muchas horas juntos.

-Y eso que ahora ya no habitamos la misma casa. Nos independizamos mi mujer y yo y nos vinimos a vivir aquí. Pero así y todo estamos en la tienda de diez a diez, los siete días de la semana, porque El Corte Inglés no cierra y a veces, pues abrimos también.

Álvaro Moliner está viviendo ahora una época de expansión. Cree que lo más duro de la crisis económica ya ha pasado y en su caso el espacio que tienen abierto en los grandes almacenes ha supuesto un empuje importante. Eso sí, con más trabajo y dedicación.

-¿Cómo se hace para que la gente responda?

Hijo: -Con cariño, paciencia, perseverancia…

-Con responsabilidad, seriedad, honradez… Vienen chicas que dicen que su abuela se hizo aquí el traje de novia, y eso es una gran satisfacción. Hay que atender bien y no engañar. Pero todo ese trabajo no se hace de un día para otro, porque en nuestro caso tuvimos un gran nombre y si te hundes el mundo te da la espalda y cuesta mucho volver a levantarse. Así que ahora estamos viviendo los momentos dulces, la recompensa de un esfuerzo de tantos años. Qué satisfacción escuchar: «Mi sueño es tener un Álvaro Moliner». Como si hablaran, qué sé yo, de un Valentino.

-¿Se puede ser sincero? Las mujeres somos complicadas para esas cosas.

-Yo creo que sí. Si le aconsejas bien, la gente es agradecida y suele confiar. Y por regla general te dice: «Ponme lo que tú quieras». La que no se deja aconsejar es quizás quien más lo necesite.

-Si es usted de la cosecha del 52 estaría cerca ya de la jubilación. ¿Piensa en ella?

-No pienso en eso, mi mujer sabe que no me voy a jubilar («Lo tiene asumido», dice su hijo). Aspiro a tomarme un fin de semana, o no venir un día determinado para hacer otras cosas. Más no. Nunca me he cogido más de siete días de vacaciones.

-Mientras la salud acompañe…

-Bueno, tuve una crisis fuerte en 2011. Entonces lo pasé muy mal, porque sufrí una enfermedad bastante grave que me dejó diez meses en una silla de ruedas. Así y todo, no dejé de venir. Por las mañanas iba a rehabilitación y por las tardes me quedaba tras el mostrador, y aunque no podía hacer nada me dio mucha vida y fuerza para poder recuperarme.

-Qué espíritu de lucha.

-Fue una gran suerte que mi cerebro no se centrara en la enfermedad a pesar de que estaba hecho polvo y sólo funcionaba bien mi cabeza. De aquella época me ha quedado una energía inagotable para seguir, y no paro de pensar ideas para el negocio.

-Nadie lo diría ahora, que estuvo paralizado.

-De no poder moverme a hacer vida normal. Incluso juego a tenis.

Hijo: -Siempre tuvo mucha constancia. Y sabíamos que iba a salir.

-Para mí fue muy importante el apoyo familiar, tanto mi mujer como mis hijos estuvieron continuamente a mi lado para ayudarme.

-Su familia ha aumentado además. Han llegado los nietos.

-Hay en la vida un momento que es como volver atrás. Tengo dos, los quiero un montón y me encanta hacer cosas con ellos el poco tiempo de que dispongo. Al mayor le involucro en el comercio, y le digo que me ayude para que vaya conociéndolo. A mí me han dado mucha vitalidad.

-También es fallero, claro, no podía no serlo.

-Pues mi afición es tardía, fue ya recién casado cuando me interesé por las Fallas. Ahora sin embargo estoy muy vinculado, pertenezco a la comisión Ribera-Convento Santa Clara-Telefónica y soy vicepresidente de la Federación de Fallas de Primera. Lo vivo mucho.

Dejamos aquí la entrevista, que hemos hecho en un rinconcito de la tienda, mientras no paraban de entrar mujeres en un trasiego constante de saludos y besos. En el taller de arriba varias empleadas no cesan de coser. Se nota además que Alejandro va cogiendo el hilo, después de estudiar en Alemania o en Corea, tan alejados de la tradición valenciana por la indumentaria. «Les sorprendía, pero al mismo tiempo valoraban que tuviera el arraigo que conserva en la sociedad». Ya de vuelta en Valencia lleva con orgullo ser el hijo de Álvaro Moliner.