Martín Forés, los viajes del pintor renacentista

Yo les aseguraría que Martín Forés es quizá el mejor pintor especializado en trampantojos de Europa, pero como siempre queda feo afirmar que algo o alguien es el mejor, la prudencia nos obliga a deslizar que es uno de los mejores y así no heriremos esas susceptibilidades que luego se desahogan en la corrala tuitera. De todas formas la obra de Martín supera con creces el trampantojo, pues este valenciano alterna y compatibiliza varias líneas artísticas con éxito y alcanza la felicidad pintando, dibujando, creando, manifestándose con cualquier vehículo relacionado con las artes plásticas. Puede deslumbrar con su hiperrealismo, como vimos en una reciente exposición de La Rambleta titulada ‘Edetanos ilustres’, o puede epatar cuando se decanta hacia la pintura forjada a base de materias. De todas formas, y ya iremos desgranando sus inclinaciones, lo que más le enloquece es el trampantojo, o sea pintar sobre paredes y muros con resistentes pinturas vinílicas o al látex. Su formación es completamente autodidacta y no existen antecedentes en la familia. Lo máximo que recuerda es a un militar, cuando era chaval, en la casa del pueblo de sus abuelos. Aquel militar era cartógrafo y el Ejército le había mandado para cartografiar la zona. Vivió un año en la morada de sus abuelos, se convirtió en un miembro más de la parentela y gustaba de matar el ocio dibujando por las tardes. Martín todavía conserva aquellos dibujos.

Se inició en la industria del mueble y muy pronto demostró su arte para filetear y marmolizar las piezas. Adquirir oficio resulta fundamental en esta vida y me parece que, lo del oficio, está infravalorado porque nos hemos tornado un tanto papanatas. Ya lo decía Josep Pla al referirse a su trabajo de escritor: «Esto es un oficio, ¿sabe usted?» Por una serie de carambolas conoció a un maestro del trampantojo, el francés François Zanatta, y sin duda el gabacho observó que nuestro paisano estaba especialmente dotado para esa disciplina. Lo adoptó artísticamente y le mostró los rudimentos sobre esa ciencia y sus singulares perspectivas dispuestas para provocar profundidades que engañan el ojo humano. Se lo llevó de viaje y Martín sintió un flechazo absoluto con el trampantojo. «De todo lo que hago es lo que más me gusta. Lo vivo con pasión», afirma.

Tras unos fértiles años con monsieur Zanatta se independizó y profundizó en la materia comprando libros en Francia. Para ello mejoró su francés. Investigó por su cuenta, perfeccionó la técnica de manera obsesiva, probó, experimentó, empezó a dibujar en casas de amigos y conocidos, se corrió la voz y ahora mismo obras suyas de trampantojos decoran muros en casoplones de Chicago, Nueva York, Londres y... Marbella. Los árabes de petrodólares frescos se vuelven locos con su arte. Y aquí en Valencia las paredes del salón de un conocido notario también lucen la firma de Martín Forés.

Martín es un artista internacional y ha decorado, atención, ojo al dato, como acuñó el célebre Butanito, el despacho del presidente de un país africano donde hablan español (añado pistas porque Martín firma cláusulas de confidencialidad, pero yo creo que está claro, ¿no?) y algunas zonas del palacete de su mujer. «Su presencia te aseguro que impone», me comentó al referirse a ese presidente. También encontramos trabajos suyos en Etiopía y en Sudáfrica. En Nigeria, donde pintó el hogar de un ministro, le enchufaron a un escolta de corte zamarro que portaba un Kalashnikov, el famoso AK 47. Le pregunté qué se sentía al caminar junto a un guardaespaldas armado. «Es una sensación de acojono. Hueles el peligro, piensas que si te ponen a ese escolta es por algo. Palpas el peligro. De hecho, tras mi primera estancia en Nigería, los de Boko Haram deflagraron una bomba a 200 metros del hotel donde me alojaba. Hubo muertos...», me contestó.

Sin embargo adora África. Es un enamorado de ese continente. Esto me cuenta sobre aquellas tierras: «África es la gran desconocida. O te provoca rechazo o te enamora. A mí me enamoró. Me cautivó. Me adapté al calor, a los olores, a la escasez, a los contrastes, a la gente, al paisaje. Tenemos mucho que aprender de ellos». Tiene amigos allí, y le suelen explicar su filosofía: «Tengo casa, un pozo, un campito de bananas, ¿para qué quiero más?» Frente a la urgencia del primer mundo, el estoicismo africano. Los peces gordos de los gobiernos africanos para los cuales ha destilado su arte escogen motivos selváticos pespunteados por un tono barroco ostentoso. Martín se adapta. El oficio, siempre el oficio. Otro trabajo suyo de ringorrango lo encuentran ustedes en el pedazo de mesa que presidió la reunión del G-20 del año 2013 allá en San Petersburgo. ¿Quién había decorado esa mesa? Pues Martín, nuestro paisano Martín. Por si fuera poco, también se le conoce como cartelista (muchos carteles de Fallas o del 9 d’Octubre son suyos) y, ya para terminar, ha realizado incursiones en la industria cinematográfica, pues él ha pintado los decorados de la película de Pablo Berger ‘Abracadabra’, que se estrenará próximamente. Si Martín Forés no es un artista renacentista, no sé quién leches merece ese calificativo...