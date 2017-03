Cristina Rodríguez, la pantera indiscreta

La estilista Cristina Rodríguez salta a la fama gracias a la televisión pero en realidad arrastra una consolidada carrera en la galaxia de nuestro cine patrio, pues acumula más de 60 películas entre su celebrado escote (luego explicamos este importante detalle) como directora de vestuario. Cinco nominaciones a los Goya atesora en esa disciplina, dos de ellas en los últimos premios por la contundente ‘Tarde para la ira’ y la tontorrona ‘No culpes al karma de lo que te pasa por gilipollas’. Y aquí, entre estas tierras, entre los mares catódicos y los ríos de celuloide, observamos la diferencia que ya conocíamos; esto es, la tele te ofrece su impacto grosero y su fama instantánea, mientras que el cine te concede el barniz de prestigio y glamur propio de los elegidos para la gloria. Cristina, con un pie en cada universo, se desenvuelve de perlas y no renuncia ni a la chabacanería televisiva ni a la magia de la gran pantalla. Ella puede y nosotros no tenemos nada que objetar, señoría.

Cristina Rodríguez, por si lo ignoraban, no sólo es de Benidorm sino que, además, habla bien de Benidorm, y con esta demostración de afecto a mí ya me ha ganado pues, por algún extraño motivo, entre la tropa esnob y fina Benidorm recibe palos y desprecios que me suelen irritar. Benidorm fue pionera en materia de biquini y bajo la sombra de sus rascacielos tan a lo ‘Huevos de oro’ se reúnen hostales humildes, discotecas tralleras, puestos de perritos calientes, campos de golf y un hotelazo de lujo asiático. Benidorm es mucho Benidorm y Cristina no ha caído en ese tono despectivo respecto a su ciudad para fingir que es una mujer cosmopolita. Benidorm es cumbre y nuestra paisana, pese a sus éxitos, así lo reconoce.

Sus pinitos televisivos comenzaron, si no me equivoco, en un programa titulado ‘Supermodelos’ que jamás vi. Lo que no entiendo es cómo me perdí un programa con ese título. No sé, andaría despistado... Pero donde parece ser que Cristina está rompiendo con la pana es en un programa bautizado como ‘Cámbiame’. Para escribir con cierto fundamento (he dicho ‘cierto’, tampoco exageremos, eh) he arrojado un ojo contra ese entretenimiento televisivo. Se me ha antojado una frikada del carajo... Acuden personas raritas atragantadas con su imagen y su físico y, si las escogen, las someten a un cambio radical. Los participantes me han parecido bastante chalados, pero segregan un no sé qué entrañable porque, además de su majadería, se les detecta baja autoestima y un carácter de perdedor profesional que nos conmueve. También es verdad, aunque esta es una aprecación personal, que los he encontrado peor tras sufrir la mutación del cambiazo. Se transforman en seres artificiales de nula personalidad. Antes tampoco la tenían, pero en su cutrez encontrábamos un poso de autenticidad.

Cristina es una de las encargadas del estilismo que les eleva hacia otras esferas y su relación con la cámara destila simpatía. Se muestra arrolladora y, en plan marca de la casa, siempre luce generosos escotes o lindas transparencias, con lo cual, gracias a su arrojo, a su audacia, a su naturalidad y a su profundo canalillo, se camela al telespectador. De Cristina se ha hablado mucho debido a su afición por lucir escotes hondos y muslos poderosos, pero aquí, de nuevo, me seduce su franqueza: «Ni soy ni quiero ser discreta», declaró en una ocasión. Pues perfecto. Olé por la gente que ni disimula ni se preocupa por el dichoso ‘qué dirán’. Fíjense si le gusta esto de la exhibición que, a sus espléndidos 47 años, incluso posó para un calendario de Interviú ligera de ropa.

Pero mis pesquisas no se han limitado a contemplar su trabajo televisivo... Atraído por su naturalidad rebusqué por la red entrevistas y me topé con una (‘El País’) donde descubrí comentarios suyos que colmaron mis apetitos porque proyectaban sensatez. «El deporte está sobrevalorado, además del culto al cuerpo conviene cultivar amistades, lecturas, etcétera», dijo. Por fin alguien que se atreve a denunciar la barrila que nos propinan acerca de los beneficios del deporte. Ya era hora. Tampoco se muerde la lengua a la hora de valorar la piedra filosofal de su profesión. «La moda es frívola», afirmó. No puedo estar más de acuerdo. Estas últimas décadas a la moda, una poderosa industria, se le concede una categoría artística que no merece. En la moda hay ingenio, talento, belleza, lo que quieran, pero un modisto no puede recibir el tratamiento que recibirían Valle Inclán o Goya, a ver si nos aclaramos. A los paladines de la moda (y ahora a los grandes chefs tan pelmas) se les escuchaba como si hablase Aristóteles, y no es eso. La moda es frívola y mejor que lo siga siendo, por higiene mental colectiva.

Naturalmente, gracias a sus triunfos en la tele, la consecuencia inevitable desembocó en lo de... publicar un libro. En este caso la obra, sin pretensiones, se llama ‘Cómo no ser un hortera de bolera’, con lo cual Cristina sigue en la senda de no engañar a nadie. De todas formas, recuerdo la peli de los Coen ‘El gran Lebowski’ y tampoco está tan mal ser un hortera de bolera como John Turturro en ese largometraje... Cristina Rodríguez viste a frikis de tele y manda mucho en nuestro cine, pero lo mejor es su lado de pantera benidormí.